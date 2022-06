Taille, part, tendances, croissance, demande, perspectives commerciales, opportunités et prévisions du marché des tests d’authenticité des aliments d’ici 2028

Le rapport d’enquête universel sur le marché des tests d’authenticité alimentaire se compose de données importantes qui fournissent des prévisions futures et une analyse détaillée aux niveaux mondial et régional. Les estimations de la valeur du TCAC à la hausse et à la baisse pour une période de prévision spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles sont évaluées dans ce rapport de l’industrie. Le rapport met en évidence une myriade d’informations sur le marché qui aident à une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui pourraient s’imposer à l’industrie à l’avenir et de la meilleure façon de placer des marques spécifiques. Un brillant rapport d’analyse du marché des tests d’authenticité des aliments est une solution définitive qui peut être adoptée par les entreprises pour prospérer sur ce marché en évolution rapide.

Analyse du marché et aperçu du marché des tests d’authenticité des aliments

Le marché mondial des tests d’authenticité des aliments devrait croître au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 11 490 USD.23 millions d’ici 2028. Le problème croissant de la fraude alimentaire est un moteur de la croissance du marché mondial.

Les facteurs à l’origine de la croissance du marché sont les préoccupations croissantes en matière de fraude alimentaire à l’échelle mondiale, la sensibilisation accrue des consommateurs à la sécurité alimentaire, la demande croissante de produits alimentaires certifiés, une réglementation et des normes alimentaires strictes, un nombre croissant de maladies d’origine alimentaire. Les facteurs de restriction sont le manque d’expertise technique dans les petites entreprises, l’augmentation des faux étiquetages, le financement limité et les ressources dans la transformation des aliments. L’opportunité de croissance sur le marché est la demande et la popularité croissantes des aliments au label propre, l’augmentation des initiatives gouvernementales pour surveiller l’authenticité des aliments, les avancées technologiques sur le marché des tests. Certains facteurs qui entravent la croissance du marché sont le manque de normes uniformes de qualité en matière de sécurité alimentaire et les défis associés à la valeur de la marque.

Obtenez un exemple exclusif de copie PDF du rapport sur le marché des tests d'authenticité des aliments pour comprendre la structure de l'étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres

Étendue du marché et taille du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport mondial sur les tests d’authenticité des aliments sont Thermo Fisher Scientific Inc., ALS Limited, Eurofins Scientific, Intertek Group plc, SGS SA, Mérieux NutriSciences, Microbac Laboratories, Inc., EMSL Analytical, Inc., AB SCIEX PTE. LTD, Reading Scientific Services Ltd, Bia Analytical, FoodChain ID Group Inc., Premier Analytical Services, Analytik Jena GmbH, Food Forensics Limited, Campden BRI, Pathogenia, TÜV SÜD, Cotecna Inspection SA, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Parcourir la table des matières complète, le tableau et les figures

Accéder au rapport complet

