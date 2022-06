Taille, part, tendances, croissance, demande, perspectives commerciales, opportunités et prévisions du marché de la marijuana légale d’ici 2029

Un document de haut rang sur le marché légal de la marijuana offre des solutions intelligentes aux défis commerciaux polyvalents et initie un processus de prise de décision sans problème. La définition du marché couverte dans le rapport donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Les données et informations clés utilisées lors de la production de ce rapport ont été recueillies à partir de sources cohérentes allant de revues, sites Web, documents de recherche, études de cas et magazines. L’étude de marché menée dans le rapport aide également à reconnaître les différents moteurs et contraintes ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision. Avec des connaissances cohérentes, la recherche, l’analyse et les estimations sont tirées du rapport d’étude fiable sur le marché de la marijuana légale.

Le rapport d’enquête universel sur le marché légal de la marijuana se compose de données importantes qui fournissent des prévisions futures et une analyse détaillée aux niveaux mondial et régional. Les estimations de la valeur du TCAC à la hausse et à la baisse pour une période de prévision spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles sont évaluées dans ce rapport de l’industrie. Le rapport met en évidence une myriade d’informations sur le marché qui aident à une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui pourraient s’imposer à l’industrie à l’avenir et de la meilleure façon de placer des marques spécifiques. Un brillant rapport d’analyse du marché de la marijuana légale est une solution définitive qui peut être adoptée par les entreprises pour prospérer sur ce marché en évolution rapide.

Analyse de marché et informations sur le marché légal de la marijuana

Ces dernières années, l’utilisation de la marijuana comme drogue récréative a été interdite dans de nombreux pays. Des pays comme l’Uruguay et le Canada, ainsi que plusieurs États américains, ont légalisé la production, la vente et la possession de marijuana à des fins médicales et récréatives à la suite d’efforts de légalisation de longue date.

Le marché mondial de la marijuana légale était évalué à 22,93 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 131,88 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 20,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « huiles » représentent le plus grand segment de type de produit en raison de la forte consommation de cannabis ou d’huile de marijuana dans des pays comme les États-Unis, le Canada et la Colombie, entre autres.

Étendue du marché et taille du marché

LIVE Cannabis Inc. (Canada), Dr Hemp Me. (Irlande), QC Infusion (États-Unis), Hemp Production Services (Canada), Hudson Valley Hemp, LLC. (États-Unis), Green Roads (États-Unis), Royal CBD (États-Unis), Moon Mother Hemp Company (États-Unis), CBD Oil Europe (Europe), King CBD (États-Unis). ), FOLIUM BIOSCIENCES (États-Unis), CV Sciences, Inc. (États-Unis) ), Pharmahemp doo (Slovénie), Gaia Botanicals, LLC (États-Unis), Canazil (États-Unis), Kazmira (États-Unis), Spring Creek Labs (États-Unis), Cavendish Nutrition Fulfillment LLC (États-Unis), Isodiol International Inc (Canada), HempLife Today (États-Unis), Hemp Oil Canada Inc (Canada), Medical Marijuana, Inc. (États-Unis), entre autres

Pôles clés de TOC :

Chapitre 1 Présentation commerciale du marché mondial de la marijuana légale

Chapitre 2 Répartition principale par type

Chapitre 3 Répartition intelligente des principales applications (revenus et volume)

Chapitre 4 Répartition du marché de la fabrication légale de marijuana

Chapitre 5 Ventes et estimations Étude de marché de la marijuana légale

Chapitre 6 Répartition comparative du marché de la production et des ventes des principaux fabricants de marijuana légale

Chapitre 8 Fabricants, transactions et fermetures Évaluation et agressivité du marché légal de la marijuana

Chapitre 9 Répartition des principales entreprises par taille globale du marché et revenus par type

Chapitre 11 Chaîne commerciale/industrielle (analyse de la valeur et de la chaîne d’approvisionnement)

Chapitre 12 Conclusions et Annexe

Le rapport sur le marché légal de la marijuana répond aux questions suivantes :

Quels sont les tendances, les défis, les opportunités, les facteurs de croissance et les obstacles du marché Marijuana légale? Comment le marché légal de la marijuana sera-t-il affecté dans un proche avenir ? Quelle entreprise générerait le plus de revenus en augmentant ses ventes de lubrifiants ? Quel segment dominera le marché en termes de part ? Quelles stratégies importantes les principaux acteurs adoptent-ils pour intensifier la concurrence ?

Principales raisons d’acheter ce rapport :

Acquérir une analyse approfondie du marché et avoir une compréhension globale du marché mondial et de son paysage commercial.

Évaluer les processus de production, les principaux problèmes et les solutions pour atténuer les risques de développement.

Comprendre les forces motrices et restrictives les plus affectantes dans l’analyse du marché de la marijuana légale et son impact sur le marché mondial.

Découvrez les stratégies de marché adoptées par les principales organisations respectives.

Analysez les tendances agressives telles que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Pourquoi avez-vous besoin d’acheter ce rapport :

Examinez en détail le marché mondial de la marijuana légale

Évaluer les acteurs du marché avec leur chaîne de fabrication, la capacité de production des fabricants respectifs.

Établissez le profil des principaux acteurs du marché.

Connaître la taille réelle du marché et estimer les prévisions

Pour obtenir les informations par région, entreprise, type et application

