Taille, part, tendances, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché du séquençage du génome entier et de l’exome d’ici 2029

Rapport d’étude de marché sur le séquençage du génome entier et de l’exome pour les entreprises à la recherche d’une croissance prospective. Le rapport contient des paramètres de marché qui incluent principalement les dernières tendances, la segmentation du marché, l’ouverture de nouveaux marchés, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, les idées et l’innovation. Ce rapport d’étude de marché donne des informations sur l’analyse stratégique des fusions, expansions, acquisitions, partenariats et investissements. L’analyse du marché du séquençage du génome entier et de l’exome aide les entreprises à planifier la production, les lancements de produits, les coûts, les stocks, les achats et les stratégies de marketing.

Un rapport sur le marché international du séquençage du génome entier et de l’exome fournit des informations sur tous les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions par plusieurs acteurs et marques clés, tout en donnant un synopsis de la définition du marché, des classifications et des tendances du marché. Le rapport définit les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché. En connaissant les stratégies marketing de leurs concurrents, les entreprises peuvent décider d’idées innovantes et d’objectifs de vente saisissants. Les données mentionnées dans le document de marché Séquençage du génome entier et de l’exome rendent également les clients ou les autres acteurs du marché attentifs aux problèmes auxquels ils pourraient être confrontés en opérant sur ce marché sur une plus longue période.

La recherche génomique a eu un impact énorme sur les soins de santé au fil des ans. La révolution génomique a accéléré la transformation de la médecine et des sciences biomédicales. Les coûts du séquençage du génome entier sont en baisse, provoquant une ruée vers l’or pour les acteurs du marché. Les nouveaux consommateurs, les nouvelles technologies et les nouvelles spécialités ont le vent en poupe. Un large éventail d’acteurs bien financés se disputent des parts de marché sur une scène véritablement mondiale, dans un contexte qui rappelle l’émergence de l’activité Internet.

Data Bridge Market Research analyse que l’ensemble du marché du séquençage du génome et de l’exome était évalué à 1080,16 millions USD en 2021 et devrait en outre atteindre 7310 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 27% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

L’étude réalisée ici analyse également l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. De plus, l’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont également couvertes dans ce rapport sur le marché. Le rapport d’étude de marché sur le séquençage du génome entier et de l’exome prévoit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie du séquençage du génome entier et de l’exome en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et l’application .

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du séquençage du génome entier et de l’exome sont:

DIGIRAD CORPORATION (États-Unis), Neusoft Corporation (Chine), CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon), SurgicEye GmbH (Allemagne), Mediso Ltd. (Hongrie), CMR Naviscan. (États-Unis), DDD-Diagnostic A/S (Danemark), Absolute Imaging Inc. (Canada), Bartec Technologies Ltd. (Royaume-Uni), BCL X-Ray Canada Inc. (Canada), TTG Imaging Solutions, LLC (États-Unis), Mirion Technologies (Capintec), Inc. (États-Unis), LANDAUER (États-Unis), Ashby Gorman Baker Ltd. (Belgique), Lucerno Dynamics, LLC. (États-Unis), Berthold Technologies GmbH & Co.KG (Allemagne), Incom, Inc. (États-Unis), Siemens (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas) et Spectrum Dynamics Medical (Suisse).

Dynamique du marché du séquençage du génome entier et de l’exome

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché du séquençage du génome entier et de l’exome au cours de la période de prévision sont les suivants:

Hausse de la prévalence du cancer

L’élément le plus important à l’origine de la croissance de ce marché est l’augmentation de l’incidence du cancer et l’expansion des utilisations du séquençage de nouvelle génération dans la recherche sur le cancer.

Faible coût et haute vitesse de la technologie Wes

Comparé au séquençage du génome entier, le séquençage de l’exome entier a un coût inférieur, ce qui sera davantage anticipé pour propulser la croissance du marché.

Augmentation de l’acceptation des méthodes de séquençage de nouvelle génération

Le marché total est porté par une augmentation de l’acceptabilité des approches de séquençage de nouvelle génération pour la prédiction, le traitement et la surveillance d’une variété de maladies chroniques, telles que le cancer.

Opportunités

En outre, on estime en outre que l’adoption croissante de la médecine personnalisée offrira des opportunités potentielles pour la croissance du marché du séquençage du génome entier et de l’exome dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, la pénurie de professionnels qualifiés et la grande fiabilité des subventions devraient en outre entraver la croissance de l’ensemble du marché du séquençage du génome et de l’exome au cours de la période ciblée. Cependant, les préoccupations éthiques et juridiques concernant le séquençage de l’exome entier pourraient encore remettre en question la croissance du marché du séquençage du génome entier et de l’exome dans un avenir proche.

Raisons d’obtenir le rapport sur le marché du séquençage du génome entier et de l’exome

Ce rapport donne une perspective prospective de divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché. Il rend une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique concurrentielle. Il présente une analyse détaillée de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous place devant vos concurrents. Il donne une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché. Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en effectuant une analyse précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Séquençage du génome entier et de l’exome. Ce rapport aide les lecteurs à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

Table des matières – Principaux points clés

Aperçu Résumé Marché du séquençage du génome entier et de l’exome – Scénario des entreprises en démarrage Séquençage du génome entier et de l’exome – Scénario d’entrée sur le marché de l’industrie Forces du marché du séquençage du génome entier et de l’exome Analyse stratégique Séquençage du génome entier et de l’exome – par segmentation (taille du marché – millions de dollars / milliards de dollars) Marché du séquençage du génome entier et de l’exome – Paysage de la concurrence par secteur / segment Marché du séquençage du génome entier et de l’exome – Liste des entreprises clés par pays Analyse de l’entreprise annexe Méthodologie

Impact du COVID-19 sur le marché du séquençage du génome entier et de l’exome

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur l’ensemble du marché du séquençage du génome et de l’exome. Le large éventail de produits génomiques utilisés dans la recherche sur le COVID-19 pour mieux comprendre le coronavirus a propulsé l’expansion du marché. À l’aide d’ensembles de données génétiques existants, les chercheurs ont cherché à traiter la gravité génétique et la sensibilité à l’infection par le SRAS-CoV-2. Les variations communes sous-jacentes aux interactions hôte-pathogène et aux réseaux biologiques ont été découvertes à l’aide d’études d’association à l’échelle du génome (GWAS) et de techniques multiomiques. Cependant, dans le scénario post-COVID, l’ensemble du marché du séquençage du génome et de l’exome devrait être considérablement impacté.

Développement récent

En janvier 2020, le « Genome India Project » a été lancé par le Department of Biotechnology (DBT) (GIP). L’objectif de l’initiative est de collecter 10 000 échantillons génétiques auprès de résidents indiens afin de créer un génome de référence. La santé de précision, les maladies génétiques rares, le spectre de mutation des maladies génétiques et complexes dans la population indienne, l’épidémiologie génétique des maladies multifactorielles liées au mode de vie et la recherche translationnelle sont quelques-uns des domaines d’attention de ce projet.

