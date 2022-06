Taille, part, tendances, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché des systèmes de manutention des fluides d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur les systèmes de gestion des fluides contient des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation pour les clients et les concurrents. Cet excellent rapport de marché évalue l’état actuel du marché, la taille et la part de marché du marché, les revenus générés par la vente du produit et les changements essentiels requis dans les futurs produits. Celui-ci est un rapport d’étude de marché détaillé qui sert cet objectif et donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Les données incluses dans le rapport gagnant de Fluid Handling Systems non seulement aident à planifier plus efficacement la stratégie d’investissement, de publicité, de promotion, de marketing et de vente, mais aident également à prendre des décisions judicieuses et efficaces.

Analyse du marché et aperçu du marché des systèmes de manutention des fluides

Les systèmes de gestion des fluides ont joué un rôle crucial dans de nombreuses industries manufacturières à travers le monde. Le système de manipulation des fluides a trouvé une application majeure dans l’industrie alimentaire et des boissons en raison des exigences supplémentaires en matière d’assainissement par rapport aux autres secteurs. L’exigence de conditions sanitaires strictes pour les systèmes qui transportent des denrées alimentaires est exigée par la FDA et l’USDA. ACAPELLA-1K, des systèmes de manipulation de fluides sont déployés dans l’industrie pharmaceutique car ils sont capables de préparer 1 000 échantillons pour le séquençage de l’ADN en seulement huit heures.

Le marché mondial des systèmes de manutention des fluides était évalué à 61493,20 millions USD en 2021 et devrait atteindre 87449,52 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,50% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le segment de l’eau et des eaux usées devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte utilisation dans une usine de traitement des eaux ainsi que dans une usine de traitement des eaux usées. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Dynamique du marché des systèmes de manutention des fluides

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Utilisation élevée dans le secteur pétrolier et gazier

L’utilisation accrue des systèmes de traitement des fluides dans les industries chimiques, pétrolières et gazières pour gérer les produits chimiques dangereux, les lubrifiants et autres substances toxiques est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des systèmes de traitement des fluides. La manipulation en toute sécurité de ces produits chimiques est obligatoire dans ces industries.

Amélioration des équipements industriels

L’augmentation des performances des équipements industriels et de la durée de vie des lubrifiants avec une filtration continue des lubrifiants accélère la croissance du marché. De plus, l’utilisation continue de ces systèmes aide à réduire les coûts de réparation des machines ainsi que les temps d’arrêt de la production.

Utilisation dans le secteur pharmaceutique

L’augmentation de l’utilisation des systèmes de manipulation des fluides dans le secteur pharmaceutique pour éviter la contamination pouvant survenir en raison d’une manipulation chimique inefficace accélère la croissance du marché. L’intégration du système de gestion des fluides dans le secteur pharmaceutique est devenue cruciale avec le besoin de produits pharmaceutiques de haute qualité.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la forte augmentation des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché des systèmes de gestion des fluides.

Opportunités

En outre, l’intégration de l’Internet des objets (IoT) aux systèmes de gestion des fluides offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, le développement des systèmes de gestion des fluides pour réduire les coûts de maintenance élargira davantage le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, les coûts d’investissement et d’exploitation élevés des systèmes de traitement des fluides, ainsi qu’une adoption plus faible des composants, devraient entraver la croissance du marché. En outre, la production par le secteur non organisé de composants utilisés dans ces systèmes et la concurrence féroce fournie par les producteurs locaux devraient défier le marché des systèmes de traitement des fluides au cours de la période de prévision 2022-2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes de manutention des fluides sont:

ALFA LAVAL (Suède), Enovis (États-Unis), Crane Co. (Royaume-Uni), Graco Inc. (États-Unis), Flowserve Corporation. (États-Unis), Ingersoll Rand (Irlande), iDEX (Inde), SPX FLOW (États-Unis), Dover Corporation (États-Unis), Bürkert (Allemagne), Tecan Trading AG (Suisse), Thermo Fisher Scientific (États-Unis), Eppendorf (Allemagne) , Gilson Incorporé. (États-Unis), Hamilton Company. (États-Unis), Sartorius AG (Allemagne), Aurora Biomed Inc. (Canda) et Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), entre autres.

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des systèmes de manutention des fluides

Chapitre 1 : Aperçu du marché mondial des systèmes de traitement des fluides

Chapitre 2 : Impact économique mondial sur le marché des systèmes de traitement des fluides

Chapitre 3 : Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Global Approvisionnements (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8 : Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Étendue du marché mondial des systèmes de manutention des fluides et taille du marché

Le marché des systèmes de traitement des fluides est segmenté en fonction de la pompe, du débitmètre, de la vanne de régulation et de l’industrie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Pompe

Pompes centrifuges

Pompes volumétriques

Débitmètre

Magnétique

Coriolis

Pression différentielle

Ultrasonique

Vortex

Turbine

Thermique

Multiphase

Zone variable

Soupape de commande

Vanne linéaire

Vanne

Vanne à membrane

Autres vannes

Vanne rotative

Vannes à bille

Les vannes papillon

Vannes à boisseau

Industrie

Pétrole et gaz

Eau et eaux usées

Énergie et Puissance

Pharmaceutique

Nourriture et boisson

Chimique

Bâtiment et construction

Pâte et papier

Métallurgie et exploitation minière

Les autres

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Pourquoi vous devez acheter ce rapport :

Examiner en détail le marché mondial des systèmes de traitement des fluides

Évaluer les acteurs du marché avec leur chaîne de fabrication, la capacité de production des fabricants respectifs

Dresser le profil des principaux acteurs du marché

Connaître la taille complète du marché et estimer les prévisions

Pour obtenir les informations par région, entreprise, type et application

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelles sont la valeur des ventes mondiales (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique), la valeur de production, la valeur de consommation, l’importation et l’exportation de Équipement de séchage et de durcissement de la marijuana ?

Qui sont les principaux fabricants mondiaux du marché In Fluid Handling Systems? Quelle est leur situation opérationnelle (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché In Fluid Handling Systems auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale In Fluid Handling Systems?

Quelle application/utilisateur final ou type de produit peut rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Quelle approche ciblée et quelles contraintes retiennent le marché In Fluid Handling Systems?

Quels sont les différents canaux de vente, de marketing et de distribution dans l’industrie mondiale ?

