Taille, part, tendances, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché des solutions d’automatisation de l’emballage d’ici 2029

Marché des solutions d’automatisation de l’emballage Le rapport d’enquête prend en considération différents secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible de l’entreprise. Ce rapport donne un aperçu du marché en termes de moteurs, de contraintes, d’opportunités et de défis où chacun de ces paramètres est étudié scrupuleusement. Les informations sur le marché obtenues grâce à ce rapport d’analyse d’étude de marché facilitent la compréhension du paysage du marché, des problèmes qui pourraient interrompre à l’avenir et des moyens de positionner parfaitement une marque définie. De plus, un rapport d’activité fiable dans la solution d’automatisation de l’emballage est un merveilleux guide pour des idées exploitables,

Un excellent rapport d’étude de marché sur les solutions d’automatisation de l’emballage a été préparé avec les meilleurs outils avancés de collecte, d’enregistrement, d’estimation et d’analyse des données de marché. Le rapport dote les connaissances et les informations inébranlables de la révolution du paysage du marché, de ce qui existe déjà sur le marché, des tendances futures ou de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et des stratégies à planifier pour surpasser les concurrents. Les informations sur le marché fournies dans ce rapport marketing sont basées sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent compter en toute confiance. Le rapport crédible sur le marché des solutions d’automatisation de l’emballage aide à définir les stratégies commerciales des entreprises de petite, moyenne et grande taille.

Analyse du marché et aperçu du marché des solutions d’automatisation de l’emballage

Les processus de fabrication deviennent plus efficaces et productifs grâce aux machines automatisées. En raison de son efficacité et de sa capacité à réduire le temps et les coûts de main-d’œuvre, les fabricants utilisent massivement des équipements automatisés pour emballer les marchandises et les produits. L’automatisation présente divers avantages, notamment une plus grande flexibilité, des conditions de travail plus sûres, une qualité rigoureuse, une réduction des déchets et des coûts réduits, qui contribuent tous à son acceptation accrue dans l’industrie manufacturière. De plus, sur la base des exigences d’étiquetage et de présentation des produits, la mise en œuvre de la fonction de programmation dans ces machines offre une variété et une non-répétitivité des tâches et des activités.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions d’automatisation de l’emballage était évalué à 52 398,20 millions USD en 2021 et devrait atteindre 99 896,58 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la production et des ventes et un pilon.

Obtenez un exemple exclusif de copie PDF du rapport sur le marché des solutions d'automatisation de l'emballage pour comprendre la structure de l'étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres

Les informations et les informations sur le marché mises à disposition via le rapport mondial sur le marché des solutions d’automatisation de l’emballage aident à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande. Divers paramètres soulignés dans ce rapport de recherche aident les entreprises à prendre de meilleures décisions. Il devient également facile de gérer efficacement la commercialisation des biens et services. Ce rapport d’étude de marché de grande envergure contribuera certainement à la croissance de l’entreprise de plusieurs manières. Grâce à l’analyse méticuleuse des concurrents couverte dans le rapport à grande échelle In Packaging Automation Solution, les entreprises peuvent évaluer ou analyser les forces et les points faibles des concurrents, ce qui aide à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit.

Dynamique du marché des solutions d’automatisation de l’emballage

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation du taux d’adoption des systèmes automatisés

Le taux d’adoption croissant des systèmes automatisés devrait améliorer le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Les organisations utilisent des systèmes automatisés pour améliorer leurs processus d’emballage, fournir des produits de haute qualité, étendre leurs capacités de fabrication, améliorer le service client et gérer leurs processus d’emballage plus efficacement, ce qui devrait stimuler la demande mondiale de solutions d’automatisation de l’emballage.

Accélération de la croissance de l’industrie du commerce électronique

Les pays industrialisés et émergents ont connu une croissance rapide de l’industrie du commerce électronique. Cela est dû aux développements de la technologie d’achat en ligne, à la pénétration accrue d’Internet et à l’adoption accrue des smartphones dans le monde. L’utilisation de la réalité augmentée dans le e-commerce améliore la réalité de l’achat en ligne. De plus, l’intégration de l’IA permet aux détaillants d’en savoir plus sur leurs clients et de fournir des expériences d’achat automatisées et personnalisées. La tendance à l’achat sur Internet se développe parallèlement à l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs. L’augmentation des ventes de commerce électronique génère une grande partie du besoin de solutions d’emballage, renforçant les perspectives de développement du marché au cours de la période de prévision.

Croissance rapide de l’industrie pharmaceutique

L’expansion rapide de l’industrie pharmaceutique augmentera la demande de solutions d’emballage respectueuses de l’environnement dans les années à venir. La nécessité d’un emballage avancé pour protéger les médicaments pharmaceutiques des conditions environnementales et éviter l’altération des propriétés chimiques augmentera à mesure que l’entreprise se développe. Les sociétés pharmaceutiques investissent massivement dans des robots d’emballage pour améliorer leurs opérations et leurs services. Les équipements d’emballage automatisés pour les petites pièces en plastique telles que les bouteilles, les cathéters, les seringues, les produits jetables, les inhalateurs et autres dispositifs médicaux éliminent les erreurs de l’opérateur et améliorent la qualité des produits et la sécurité des patients. Ces facteurs stimuleront le marché des solutions d’automatisation de l’emballage.

De plus, l’industrialisation rapide et l’augmentation du revenu disponible agiront comme un facteur majeur influençant la croissance du marché des solutions d’automatisation de l’emballage.

Opportunités

Demande croissante de machines équipées de capteurs intelligents

La demande de machines équipées d’un emballage intelligent, de la technologie Internet des objets (IoT) et de capteurs intelligents augmente parallèlement aux améliorations techniques. Les équipements d’automatisation de l’emballage compatibles IoT permettent la surveillance, l’évaluation et le contrôle à distance des processus et des opérations qui peuvent être contrôlés à partir de smartphones, d’ordinateurs portables et d’ordinateurs de bureau. Les gestionnaires et les opérateurs peuvent utiliser cette technologie pour mesurer l’efficacité et la fiabilité des processus de ces produits automatisés. De plus, ils aident à détecter et à corriger les erreurs en faisant fonctionner à distance les machines et en envoyant des commandes critiques pour activer ou désactiver une fonction de la machine. Cela devrait stimuler les nouvelles opportunités de marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Avancée technologique

L’avancement croissant de la technologie devrait créer de nouvelles opportunités de marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Les marchés adoptent déjà une technologie intelligente dans l’emballage des produits en raison de l’exigence accrue d’intégration de la chaîne d’approvisionnement. L’intégration de ces technologies permet de se connecter avec les parties prenantes et d’optimiser le calendrier logistique complexe. Par exemple, Amazon a révélé en mai 2019 qu’il avait utilisé une technologie d’emballage automatisée dans ses entrepôts pour entretenir et emballer les articles. Le système permet de conditionner les commandes cinq fois plus rapidement que les personnes, traitant jusqu’à 700 commandes par heure, soit l’équivalent de 24 travailleurs. Le marché des solutions d’automatisation de l’emballage devrait augmenter en raison de ces facteurs.

De plus, l’augmentation des collaborations stratégiques et l’émergence de nouveaux marchés agiront comme moteurs du marché et stimuleront davantage les opportunités bénéfiques pour le taux de croissance du marché.

Contraintes/ Défis

Coût élevé associé au développement et à la maintenance

Le coût élevé associé au développement et à la maintenance devrait entraver le taux de croissance du marché. La croissance du marché des solutions d’automatisation de l’emballage est étouffée par les coûts élevés de développement et de maintenance de ces équipements. Le coût de ces appareils augmentera lorsque des technologies de pointe seront intégrées et qu’une main-d’œuvre experte sera requise. De plus, le fonctionnement régulier et continu des machines nécessite un entretien correct et périodique, ce qui entraîne des coûts supplémentaires.

D’autre part, les réglementations gouvernementales strictes liées à la sécurité des travailleurs lors de l’utilisation de techniques d’emballage automatisées poseront des défis majeurs à la croissance du marché des solutions d’automatisation de l’emballage. De plus, la pénurie de professionnels qualifiés et les limitations techniques limiteront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des solutions d’automatisation de l’emballage sont:

ABB (Suisse), Rockwell Automation Inc. (États-Unis), Mitsubishi Electric Corporation (Japon), Schneider Electric (France), Emerson Electric Co. (États-Unis), Swisslog Holding AG (Suisse), Siemens (Allemagne), Automated Packaging Systems, LLC (États-Unis), Kollmorgen (États-Unis), BEUMER GROUP (Allemagne), Robert Bosch GmbH (Allemagne), PakTech (États-Unis), Brenton, LLC. (États-Unis), SATO Holdings Corporation (Japon), Tetra Pak (Suisse), Krones AG (Allemagne), Coesia SpA (Italie), Graphic Packaging International, LLC (États-Unis), ULMA GROUP (Espagne)

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des solutions d’automatisation de l’emballage

Chapitre 1: Aperçu du marché mondial des solutions d’automatisation de l’emballage

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché des solutions d’automatisation de l’emballage

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5: Global Approvisionnements (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8 : Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Parcourir la table des matières complète, le tableau et les figures

Portée du marché mondial des solutions d’automatisation de l’emballage

Le marché des solutions d’automatisation de l’emballage est segmenté en fonction du type de produit, de la fonction, de l’offre et de l’industrie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Emballeurs automatisés

Robots d’emballage

Convoyeurs et systèmes de tri automatisés

Fonction

Emballage en caisse

Palettisation

Étiquetage

Ensachage

Remplissage

Plafonnement

Emballage

Les autres

Offre

Logiciel

Prestations de service

Industrie

Aliments et boissons

Soins de santé

Dispositif médical

Pharmaceutique

Logistique et Entreposage

Commerce électronique

Chimique

Détail

Semi-conducteur et électronique

Aéronautique et Défense

Automobile

Les autres

Accéder au rapport complet

Méthodologie de recherche: marché mondial des solutions d’automatisation de l’emballage

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprend l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biais de diverses sources et stratégies. Cela comprend l’examen et la planification de toutes les données acquises lors de l’avance passée. Il englobe également l’examen des incohérences d’information observées dans différentes sources d’information. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse des prix, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de la part mondiale par rapport à la région et la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelles sont la valeur des ventes mondiales (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique), la valeur de production, la valeur de consommation, l’importation et l’exportation de Équipement de séchage et de durcissement de la marijuana ?

Quels sont les principaux fabricants mondiaux du marché des solutions d’automatisation de l’emballage? Quelle est leur situation opérationnelle (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché In Packaging Automation Solution auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale In Packaging Automation Solution?

Quelle application/utilisateur final ou type de produit peut rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Quelle approche ciblée et quelles contraintes retiennent le marché In Packaging Automation Solution?

Quels sont les différents canaux de vente, de marketing et de distribution dans l’industrie mondiale ?

