Taille, part, tendances, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché des refroidisseurs à défilement et à absorption d’ici 2029

Le rapport sur le marché des refroidisseurs à défilement et à absorption met en évidence la dynamique clé du marché du secteur et englobe les données historiques, les tendances actuelles du marché, l'environnement, l'innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l'industrie connexe.

Les refroidisseurs Scroll et à absorption diffèrent des systèmes de climatisation traditionnels en ce sens qu’ils n’utilisent pas de produits chimiques pour refroidir l’air. Ces refroidisseurs peuvent fournir un contrôle de température de haute précision, aidant à augmenter les niveaux de confort dans les bâtiments ou les résidences avec une consommation d’énergie minimale, ce qui les rend plus écoénergétiques que les autres climatiseurs typiques sur le marché aujourd’hui. Il y parvient sans l’utilisation de réfrigérants qui, lorsqu’ils sont libérés dans l’atmosphère, détruisent la couche d’ozone.

Divers paramètres soulignés dans ce rapport de recherche aident les entreprises à prendre de meilleures décisions. Grâce à l'analyse méticuleuse des concurrents couverte par le rapport, les entreprises peuvent évaluer ou analyser les forces et les points faibles des concurrents, ce qui les aide à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit.

Analyse du marché et aperçu du marché des refroidisseurs à défilement et à absorption

Les refroidisseurs à défilement et à absorption d’équipements mécaniques sont utilisés dans de nombreuses applications de climatisation et processus de refroidissement. Dans les applications commerciales et industrielles, l’énergie est mise en œuvre pour la ventilation, le chauffage et le refroidissement, les refroidisseurs représentant la moitié de l’énergie totale consommée. En raison de la prise de conscience accrue de l’importance de la conservation de l’énergie, la demande de produits de refroidissement à haut rendement énergétique est apparue. Les refroidisseurs à absorption contribuent à améliorer les performances tout en garantissant la maîtrise des factures d’électricité élevées. Les refroidisseurs Scroll et à absorption sont envisagés par des industries telles que l’imprimerie, les produits chimiques et les plastiques pour réduire leur consommation d’énergie électrique, leurs coûts de maintenance, etc.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des refroidisseurs à spirale et à absorption était évalué à 7 289,30 millions USD en 2021 et devrait atteindre 10 052,91 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la production et des ventes et un pilon.

Le rapport dote les connaissances et les informations inébranlables de la révolution du paysage du marché, de ce qui existe déjà sur le marché, des tendances futures ou de ce que le marché attend, de l'environnement concurrentiel et des stratégies à planifier pour surpasser les concurrents. Les informations sur le marché fournies dans ce rapport marketing sont basées sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent compter en toute confiance.

Dynamique du marché des refroidisseurs Scroll et à absorption

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation du taux d’adoption des refroidisseurs à absorption solaires

Ces dernières années, les équipements non électriques ont connu une augmentation de la demande de la part de diverses industries d’utilisation finale, où les sources primaires pourraient être utilisées plus efficacement. En conséquence, les refroidisseurs à absorption à énergie solaire ont acquis une traction considérable sur le marché des grandes opérations de refroidissement. Ces refroidisseurs offrent des performances de refroidissement optimales tout en consommant moins d’électricité, ce qui réduit la demande toujours croissante d’électricité en été. En conséquence, le marché devrait croître rapidement. Par exemple, un champ de capteurs solaires CLFR a été construit pour alimenter un refroidisseur à absorption de 1 MW afin de climatiser un stade de football phare de 500 places à Doha, au Qatar, pour la Coupe du monde 2022, qui devrait s’y tenir.

Déploiement croissant des turbines et des moteurs

Pour assurer des performances efficaces dans les turbines et les moteurs en fonctionnement, un dispositif de climatisation est nécessaire. La température optimale pour les performances de la turbine est d’environ 1500°C. Le maintien de cette température est cependant difficile, notamment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, où les températures moyennes dépassent les 250°C. En conséquence, les refroidisseurs à absorption sont largement utilisés pour éviter le gaspillage de chaleur des turbines , et ils peuvent également être utilisés comme refroidisseur à absorption de puissance avec de faibles coûts de carburant. Par conséquent, le marché est susceptible de croître dans un avenir proche à mesure que le nombre de turbines combinées à des exigences de taux de chaleur efficaces augmente.

En outre, la prise de conscience croissante de la nécessité d’économiser l’énergie agira comme un facteur majeur influençant la croissance du marché des refroidisseurs à spirale et à absorption. De plus, la flambée des coûts de l’électricité et les pénuries d’électricité stimuleront la croissance de la valeur marchande.

Opportunités

Gaspillage croissant de chaleur et coût d’exploitation élevé des navires

L’exploitation d’énormes navires gaspille beaucoup de chaleur, ce qui augmente les coûts d’exploitation du navire et a un impact néfaste sur l’environnement en raison des émissions de dioxyde de carbone. La chaleur résiduelle, d’autre part, peut être utilisée pour alimenter un refroidisseur à absorption, qui pourrait ensuite être utilisé pour refroidir les navires. En conséquence, les acteurs du marché devraient s’attendre à des perspectives de croissance considérables dans un avenir proche de la recherche et du développement dans les refroidisseurs à absorption utilisés dans les applications maritimes. Cela devrait stimuler les nouvelles opportunités de marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

De plus, l’augmentation des collaborations stratégiques et l’émergence de nouveaux marchés agiront comme moteurs du marché et stimuleront davantage les opportunités bénéfiques pour le taux de croissance du marché. Parallèlement à cela, les développements constants des technologies et l’émergence de nouveaux marchés offriront de nouvelles opportunités de marché dans les années à venir.

Contraintes/ Défis

Investissement en capital élevé requis pour l’installation et coût d’exploitation élevé

Les refroidisseurs à absorption ont des coûts d’installation plus élevés que les refroidisseurs électriques et mécaniques typiques, ce qui se traduit par une période de récupération plus longue. Les refroidisseurs à absorption ont des coûts d’exploitation plus élevés que les refroidisseurs traditionnels, ce qui limitera l’expansion du marché dans un avenir proche. De plus, les fournisseurs d’équipement locaux et les travailleurs des installations sont bien formés pour l’entretien des refroidisseurs à absorption, ce qui oblige les utilisateurs finaux à signer un contrat avec les fabricants de refroidisseurs pour garantir l’efficacité de l’équipement. Ces coûts d’exploitation et de maintenance élevés devraient freiner la croissance du marché.

D’autre part, la pénurie de professionnels qualifiés posera des défis majeurs à la croissance du marché des refroidisseurs à spirale et à absorption. De plus, la concurrence de l’industrie des refroidisseurs centrifuges freinera et entravera davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des refroidisseurs à spirale et à absorption sont:

DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (Japon), Johnson Controls (Irlande), Thermax Limited (Inde), Trane (Irlande), BROAD Group (Chine), Carrier (États-Unis), Century Corporation (Japon), EAW Energieanlagenbau GmbH Westenfeld (Allemagne) , Hitachi Appliances, Inc. (Tokyo), Midea Group (Chine), ROBUR SpA (États-Unis), Shuangliang Group Co., Ltd. (Chine), Yazaki Energy Systems, Inc. (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis )

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des refroidisseurs à spirale et à absorption

Chapitre 1 : Aperçu du marché mondial des refroidisseurs à spirale et à absorption

Chapitre 2 : Impact économique mondial sur le marché des refroidisseurs à spirale et à absorption

Chapitre 3 : Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial, sur la base de l’application Chapitre 8 : Chapitre

de la chaîne de valeur de l’industrie du marché

9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Portée du marché mondial des refroidisseurs à défilement et à absorption

Le marché des refroidisseurs à spirale et à absorption est segmenté en fonction du produit, de la capacité et de la verticale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Faites défiler le refroidisseur

Refroidisseurs Scroll refroidis par eau

Refroidisseurs Scroll refroidis par air

Refroidisseur à absorption

Taper

Refroidisseurs à absorption de vapeur

Refroidisseurs à absorption d’eau chaude

Refroidisseurs à absorption à chauffage direct

Technologie de conception

Refroidisseurs à simple effet

Refroidisseurs à double effet

Refroidisseurs à triple effet

Capacité

Supérieur à 100 KW

Gammes entre 101 KW à 300 KW et 301 KW à 700 KW

Moins de 701 KW

Vertical

Commercial

Établissements

Hôpitaux

Bâtiments commerciaux

Industriel

Plastiques

Chimie et Pétrochimie

Aliments et boissons

Appareils géothermiques

Pharmacie

Textile

Les autres

Énergie et Puissance

Papier et emballage

Pourquoi vous devez acheter ce rapport :

Examiner en détail le marché mondial des refroidisseurs à spirale et à absorption

Évaluer les acteurs du marché avec leur chaîne de fabrication, la capacité de production des fabricants respectifs

Dresser le profil des principaux acteurs du marché

Connaître la taille complète du marché et estimer les prévisions

Pour obtenir les informations par région, entreprise, type et application

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelles sont la valeur des ventes mondiales (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique), la valeur de production, la valeur de consommation, l’importation et l’exportation de Équipement de séchage et de durcissement de la marijuana ?

Quels sont les principaux fabricants mondiaux du marché des refroidisseurs à défilement et à absorption? Quelle est leur situation opérationnelle (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché In Scroll and Absorption Chillers auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale In Scroll and Absorption Chillers?

Quelle application/utilisateur final ou type de produit peut rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Quelle approche ciblée et quelles contraintes retiennent le marché des refroidisseurs à spirale et à absorption?

Quels sont les différents canaux de vente, de marketing et de distribution dans l’industrie mondiale ?

