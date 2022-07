Taille, part, tendances, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché des pôles intelligents d’ici 2029

Le rapport Smart Pole Market permet d’atteindre les buts et objectifs commerciaux dans un délai prédéfini. Ce rapport de l’industrie souligne l’étude spécifique de l’industrie Smart Pole qui explique quelles sont la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Il met en évidence une évaluation de grande envergure des perspectives de croissance et des restrictions du marché. Ce rapport est très utile pour les entreprises de toutes tailles, ce qui facilite la prise de décisions éclairées concernant les différentes facettes de l’industrie Smart Pole. Un rapport influent sur le marché de Smart Pole agit véritablement comme une colonne vertébrale pour l’entreprise.

Le marché Smart Pole devrait observer une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Ce document de marché donne un indice sur les incertitudes qui peuvent survenir en raison de changements dans les activités commerciales ou de l’introduction d’un nouveau produit sur le marché. Les faits et chiffres inclus pour produire ce rapport sont basés sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Il s’agit d’une analyse méticuleuse du scénario actuel du marché, qui prend en considération plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché Global Smart Pole aide les clients à comprendre une gamme de moteurs et de contraintes dans l’industrie Smart Pole qui ont un impact sur le marché au cours de la période de prévision

Ces dernières années, les pôles intelligents ont enregistré une augmentation considérable de la demande à travers le monde et devraient continuer à le faire au cours de la période de prévision. L’augmentation des dépenses dans les projets de villes intelligentes qui complètent l’esthétique de la ville pour résoudre les problèmes de transport, de communication, de sécurité et de gestion de l’énergie avec des solutions intelligentes ont contribué à la croissance du marché. Pour faire avancer le programme de ville intelligente, le gouvernement métropolitain de Tokyo a déclaré en mai 2020 qu’il installerait des poteaux intelligents 5G en utilisant la technologie d’éclairage public intelligent de NEC. En conséquence, l’augmentation des projets de villes intelligentes augmente encore la demande de pôle intelligent, ce qui devrait contribuer à la croissance du marché.

Le marché mondial des poteaux intelligents était évalué à 15693,20 millions USD en 2021 et devrait atteindre 64392,47 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 19,30% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, de la production et des ventes et une analyse du pilon.

Ce rapport d’étude de marché Smart Pole explore les principaux paramètres de l’industrie Smart Pole, à savoir l’analyse de marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Avec les statistiques de marché incluses dans ce document de marché, il est devenu assez facile d’avoir une perspective globale pour le commerce international. Le rapport comprend normalement les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport sur le marché mondial Smart Pole présente également le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et les parts de marché 2022-2029 pour chaque entreprise de l’industrie Smart Pole.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des pôles intelligents sont :

Signify Holding (Pays-Bas), Siemens (Allemagne), General Electric (États-Unis), Hubbell (États-Unis), Cree, LED (États-Unis), Eaton (Irlande), ACUITY BRANDS LIGHTING, INC. (États-Unis), Zumtobel Group (Autriche), SYSKA (Inde), Neptun Light Inc. (États-Unis), Maven Systems Pvt. Ltd. (Inde), Neptun Light Inc. (États-Unis), Echelon LLC (États-Unis), Wipro Limited (Inde), Lumca (Canada), Sunna Design SA (France), Mobile Pro Systems (États-Unis), Goldspar (Australie) et Extension virtuelle (Israël)

Dynamique du marché des poteaux intelligents

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Forte demande de pôle intelligent

La capacité de contenir des commandes logicielles, des composants électroniques et des capteurs qui peuvent aider à envoyer et à recevoir des données de la pole position à l’emplacement de l’opérateur est un facteur crucial qui stimule la demande de poteaux intelligents dans le monde entier. De plus, les poteaux intelligents contribuent de manière significative au paramètre d’économie d’énergie ainsi qu’à l’augmentation de la satisfaction des clients, ce qui a largement accéléré la croissance du marché.

Préoccupations environnementales croissantes

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chaque année, sept millions de personnes meurent des suites de maladies liées à la mauvaise qualité de l’air et à la pollution. Les poteaux intelligents sont essentiels dans la lutte contre la pollution atmosphérique urbaine car ils peuvent suivre une gamme de données environnementales telles que les concentrations de particules fines, la température et l’humidité pour fournir une image complète de la qualité globale de l’air d’une zone. Les résidents peuvent également utiliser des poteaux intelligents pour collecter des données environnementales afin de réduire leur exposition à la pollution de l’air, et les urbanistes peuvent utiliser ces informations pour les aider à prendre des décisions qui amélioreront la qualité de l’air urbain. Ce facteur entraînera donc une augmentation de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Utilisation élevée pour la gestion du trafic

De plus, à mesure que l’utilisation des transports personnels et publics augmente, le trafic urbain devient de plus en plus congestionné, ce qui pousse les gouvernements locaux et les entreprises à améliorer la gestion du trafic. En outre, l’une des raisons spécifiques de la faible qualité de vie dans les villes est la congestion du trafic. En conséquence, les poteaux intelligents gagnent en popularité dans les villes comme moyen de réduire les embouteillages et de prévenir les accidents, car ils peuvent fournir à la gestion du trafic les fonctionnalités suivantes : surveillance du trafic, guidage du trafic, surveillance des voitures et guidage du stationnement. Cela renforce encore la demande de poteaux intelligents. De plus, la capacité des poteaux intelligents à réduire les accidents et les embouteillages, ainsi que la demande croissante de lampadaires éconergétiques, sont tous des moteurs de croissance du marché.

En outre, l’augmentation du revenu disponible ainsi que l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs augmentent encore la demande du marché. L’intégration de systèmes de surveillance de la qualité de l’air, de caméras de sécurité, de systèmes de gestion du trafic, de réseaux de capteurs sans fil et de systèmes de gestion des transports dans des pôles intelligents a également accru la croissance du marché.

Opportunités

Initiatives gouvernementales et utilisation des technologies

On estime que les initiatives gouvernementales en expansion pour la création de villes intelligentes génèrent des opportunités lucratives pour le marché, ce qui augmentera encore le taux de croissance du marché des pôles intelligents à l’avenir. De plus, l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IoT) pour améliorer l’efficacité du système offrira également de nombreuses opportunités de croissance sur le marché.

Contraintes/Défis

Coût élevé de l’intégration technologique

L’un des obstacles à l’expansion du marché est le coût élevé de l’intégration technologique. L’installation de poteaux intelligents est nettement plus coûteuse que l’installation de lampadaires ordinaires. En conséquence, les pays aux prises avec des conditions économiques difficiles tardent encore à adopter des technologies avancées telles que les poteaux intelligents.

Manque de normalisation

De plus, le marché des poteaux intelligents est confronté au manque de normalisation des protocoles de communication qui limite la croissance du marché. Ce facteur devrait constituer un défi pour le marché des poteaux intelligents au cours de la période de prévision.

Raisons du rapport sur le marché Get Smart Pole

Ce rapport donne une perspective prospective de divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché. Il rend une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique concurrentielle. Il présente une analyse détaillée de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous place devant vos concurrents. Il donne une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché. Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en effectuant une analyse précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Smart Pole. Ce rapport aide les lecteurs à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

Table des matières – Principaux points clés

Aperçu Résumé Marché des pôles intelligents – Scénario des entreprises en démarrage Smart Pole – Scénario d’entrée sur le marché de l’industrie Forces du marché des pôles intelligents Analyse stratégique Smart Pole – Par segmentation (taille du marché – millions de dollars / milliards de dollars) Marché des pôles intelligents – Paysage de la concurrence par secteur / segment Marché des pôles intelligents – Liste des entreprises clés par pays Analyse de l’entreprise annexe Méthodologie

Impact de Covid-19 sur le marché des poteaux intelligents

Le marché des poteaux intelligents a été extrêmement touché par l’épidémie de COVID-19 . Il y a eu l’émergence de divers défis tels que l’arrêt de diverses opérations, l’étouffement de la croissance des entreprises, la suspension des activités, entre autres, qui ont largement affecté la demande et l’offre, ce qui a entraîné plusieurs conséquences à court et à long terme dans l’industrie. La pandémie a entraîné une interdiction des activités de construction, ainsi qu’une pénurie d’ouvriers et de travailleurs de la construction, selon la National Highways Authority of India (NHAI) et la National Highways and Infrastructure Development Corp. Ltd (NHIDCL). Ces facteurs ont largement entravé la croissance du marché.

Cependant, la situation s’améliore en raison de la baisse des cas de COVID dans le monde et le marché s’accélère et se développera tout au long de la période de projection. Par conséquent, le marché devrait croître à un rythme substantiel après COVID-19.

DEVELOPPEMENTS récents

En juin 2020, la New York Power Authority et Signify ont créé une coopération (NYPA). Les deux organisations financeront Smart Street Lighting NY grâce à leur collaboration. Signify proposerait des systèmes d’éclairage liés qui aideraient les habitants des villages et des villes de New York d’une manière qui va au-delà de l’éclairage pur. Avec la vision combinée de ces deux organisations, les villes peuvent améliorer la qualité de la lumière, économiser de l’argent sur l’énergie et améliorer la sécurité et le bien-être des citoyens en mettant en œuvre des technologies de pointe.

En juin 2020, EarthSense, fabricant de robots ultra-compacts, autonomes et enseignables pour les sélectionneurs, les scientifiques et les producteurs, s’est associé à Siemens Mobility. Le système de mesure de la qualité de l’air Zephyr serait disponible pour les applications de gestion du trafic à la suite de cet accord. La qualité de l’air de bout en bout peut être vérifiée et surveillée en temps réel en intégrant entièrement le capteur de qualité de l’air Zephyr au contrôleur de feux de signalisation et au système de gestion du trafic. Cela permettra aux autorités d’utiliser le système de gestion du trafic Stratos de Siemens Mobility pour mener des interventions utiles et limitées dans le temps, en déployant des méthodes basées sur des données de pollution vérifiables et les niveaux actuels de la qualité de l’air.

