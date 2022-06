Taille, part, tendances, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché des instruments chirurgicaux portatifs d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur les instruments chirurgicaux portatifs contient également une étude approfondie des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production. Il fournit des données remarquables, les tendances actuelles du marché, les événements futurs, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies en approche et les progrès techniques dans l’industrie concernée. Le document sur le marché des instruments chirurgicaux portatifs est une source d’informations vérifiée et cohérente qui présente une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités.

Différentes étapes sont utilisées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d'une équipe spécialisée de chercheurs, d'analystes et de prévisionnistes. Les principaux domaines d'analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l'analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et avec précision dans l'ensemble du rapport sur le marché des instruments chirurgicaux portatifs.

Analyse du marché et aperçu du marché des instruments chirurgicaux portatifs

Selon l’OMS, le fardeau des maladies non transmissibles est le plus élevé dans la région Europe et devrait augmenter à un rythme élevé à l’avenir. Plus de 1 079 720 blessés de la route ont été signalés en 2015, selon le rapport annuel 2017 de l’Observatoire européen de la sécurité routière. Le besoin d’outils chirurgicaux dans la région augmente à mesure que le nombre d’interventions chirurgicales augmente. L’une des principales raisons de stimuler le marché en Asie-Pacifique est la population âgée croissante.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des instruments chirurgicaux portatifs, qui s’élevait à 5,08 milliards USD en 2021, atteindrait 8,99 milliards USD d’ici 2029 et devrait connaître un TCAC de 7,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Pour être en avance sur la concurrence, une idée précise du paysage concurrentiel, de leur gamme de produits, de leurs stratégies et des perspectives d'avenir est très importante.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des instruments chirurgicaux portatifs sont :

Johnson et Johnson Private Limited (États-Unis)

BD (États-Unis)

Braun Melsungen AG (Allemagne)

Hill-Rom Services Inc. (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Swann-Morton Ltd. (États-Unis)

Kai Industries Co., Ltd. (Japon)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Groupe KLS Martin (Allemagne)

SteriLance Medical (Suzhou) Inc. (Chine)

Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd (Chine)

Integra LifeSciences (États-Unis)

Smith & Nephew (États-Unis)

Aspen Surgical (États-Unis)

CooperSurgical Inc. (États-Unis)

Thompson Surgical Instruments Inc. (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché des instruments chirurgicaux portatifs

Le COVID-19 a un large éventail d’effets sur la pratique chirurgicale, y compris les problèmes de main-d’œuvre et de personnel, la hiérarchisation des procédures, le risque de transmission virale peropératoire, les changements dans la pratique périopératoire et les méthodes de travail, et l’impact sur l’enseignement et la formation en chirurgie. Bien qu’il existe un ensemble croissant de connaissances décrivant l’évolution clinique précoce de la COVID-19 et les caractéristiques des soins intensifs pertinentes pour le traitement de ces patients, il existe peu de données sur la manière dont cette pandémie peut affecter la pratique chirurgicale.

Portée du marché mondial des instruments chirurgicaux portatifs

Le marché des instruments chirurgicaux portatifs est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Forceps

Rétracteurs

Dilatateurs

Pinces

Scalpels

Les autres

Application

Neurochirurgie

Cardiovasculaire

Orthopédique

Chirurgie Plastique et Reconstructrice

Obstétrique et de gynécologie

Les autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Les autres

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des instruments chirurgicaux portatifs

Chapitre 1: Aperçu du marché mondial des instruments chirurgicaux portatifs

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché des instruments chirurgicaux portatifs

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial, sur la base de l’application Chapitre 8 : Chapitre

de la chaîne de valeur de l’industrie du marché

9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché hôtelier des instruments chirurgicaux portatifs réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Un territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et aux nouveaux entrants sur le marché Hôtel des instruments chirurgicaux portatifs?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande de Hand-Held Surgical Instruments Hotel dans les prochaines années?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des hôtels d’instruments chirurgicaux portatifs?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché hôtelier des instruments chirurgicaux portatifs ?

Opportunités

Les interventions chirurgicales sont pratiquées en grand nombre dans le monde entier. Selon les conférences internationales OMICS, environ 234 millions d’interventions chirurgicales ont été réalisées en 2015. Un autre élément qui stimulera probablement l’industrie au cours des prochaines années est celui-ci. L’augmentation du nombre d’accidents de véhicules, en particulier dans les pays en développement, combinée au vieillissement de la population créerait des possibilités de développement rentables pour le marché des instruments chirurgicaux portatifs. Des initiatives accrues pour l’éducation des femmes et une sensibilisation accrue à la santé des femmes stimulent la croissance du marché.

Contraintes/Défis

En outre, une augmentation de l’incidence des accidents de la circulation est un facteur de rendu majeur. Le nombre croissant de traitements chirurgicaux mini-invasifs et non invasifs, d’autre part, devrait étouffer l’expansion du marché.

Ce rapport sur le marché des instruments chirurgicaux portatifs fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des instruments chirurgicaux portatifs, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

