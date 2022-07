Taille, part, tendances, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur les équipements de séchage et de durcissement de la marijuana contient également une étude approfondie des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production. Il fournit des données remarquables, les tendances actuelles du marché, les événements futurs, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies en approche et les progrès techniques dans l’industrie concernée. Le document sur le marché des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana est une source d’informations vérifiée et cohérente qui présente une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités.

Obtenir des informations sur les tendances et les opportunités de l’industrie est un processus qui prend beaucoup de temps et un rapport exceptionnel sur les équipements de séchage et de durcissement de la marijuana aide en fait beaucoup. Différentes étapes sont utilisées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe spécialisée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Les principaux domaines d’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport sur le marché de l’équipement de séchage et de durcissement de la marijuana. Un excellent rapport d’étude de marché ne peut être généré qu’avec les principaux attributs tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des solutions de talents, des approches intégrées, la technologie la plus récente et le dévouement.

Analyse du marché et aperçu du marché des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana

À l’avenir, le marché mondial des équipements de séchage et de séchage de la marijuana devrait croître rapidement, principalement dans les pays émergents. L’acceptabilité croissante de la marijuana médicale est la principale raison de la croissance du marché des équipements de séchage et de séchage de la marijuana. Les composés de la marijuana sont utilisés pour traiter une variété de maladies et de troubles médicaux. La marijuana médicale est identique à la marijuana récréative, mais elle n’est prescrite que pour des raisons médicales.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de séchage et de séchage de la marijuana, qui était de millions de dollars en 2021, atteindrait 162,08 millions de dollars d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 10,20% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le marché Le rapport organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple exclusif de copie PDF du rapport sur le marché des robots de nettoyage pour comprendre la structure de l’étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-marijuana- marché-des-équipements-de-séchage-et-durcissement

Le rapport d’enquête prend en considération différents secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible de l’entreprise. Ce rapport donne un aperçu du marché en termes de moteurs, de contraintes, d’opportunités et de défis où chacun de ces paramètres est étudié scrupuleusement. Les informations sur le marché obtenues grâce à ce rapport d’analyse d’étude de marché facilitent la compréhension du paysage du marché, des problèmes qui pourraient interrompre à l’avenir et des moyens de positionner parfaitement une marque définie. De plus, un rapport d’activité fiable sur l’équipement de séchage et de durcissement de la marijuana est un merveilleux guide pour des idées concrètes,

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana sont:

Nov Canndrying Systems, LLC (États-Unis), Darwin Chambers (États-Unis), Controlled Environments Limited (Canada), Autocure (États-Unis), YOFUMO TECHNOLOGIES (États-Unis), DHydra Technologies (Canada), EnWave Corporation (Canada), Solutions de séchage HARTER ( Allemagne), PROTEIN SOLUTIONS GROUP (États-Unis), Tikun Olam (Israël), Canopy Growth Corporation (Canada), Aphria, Inc. (Canada), Organigram Holdings, Inc. (Canada), Aurora Cannabis Inc. (Canada), The Cronos Groupe (Canada), Maricann Inc. (Canada), Tilray Brands Inc. (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana

Le confinement mondial causé par l’épidémie de COVID-19 a interrompu la fabrication de plusieurs produits dans le secteur des équipements de séchage et de séchage de la marijuana. Cela a ralenti le marché des équipements de séchage et de séchage de la marijuana au cours des derniers mois et devrait se poursuivre jusqu’en 2022. COVID-19 a déjà eu une influence néfaste sur les ventes d’équipements de séchage et de séchage de la marijuana au premier trimestre de 2022, et devrait continuer le faire tout au long de l’année.

Développement récent

EnWave a conclu un accord d’achat avec MSO, une société de cannabis basée dans l’Illinois, en décembre 2021 pour vendre son équipement de déshydratation Radiant Energy Vacuum de 120 kW aux États-Unis. Le processus REV peut être modifié pour maximiser la rétention des terpènes tout en maintenant ou en augmentant les niveaux de THC.

En janvier 2022, Cann Drying Systems a annoncé l’ajout de Thomas Scientific en tant que nouveau partenaire de distribution. La gamme CDS de chambres de séchage et de durcissement du cannabis de Cann Systems devrait atteindre un plus large éventail d’entreprises de cannabis à travers le monde grâce à cet accord.

Portée du marché mondial des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana

Le marché des équipements de séchage et de séchage de la marijuana est segmenté en fonction du type, du produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Médical

Récréatif

Produit

Pétrole

Bourgeon

Teintures

Application

La douleur chronique

Les troubles mentaux

Cancer

Les autres

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana

Chapitre 1: Aperçu du marché mondial des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial, sur la base de l’application Chapitre 8 : Chapitre

de la chaîne de valeur de l’industrie du marché

9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Parcourir la table des matières complète, le tableau et les figures : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-marijuana-drying-and-curing-equipment-market

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché hôtelier des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Un territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et aux nouveaux entrants sur le marché de l’équipement de séchage et de durcissement de la marijuana ?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande de Marijuana Drying and Curing Equipment Hotel dans les prochaines années?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des hôtels de séchage et de durcissement de la marijuana?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché hôtelier des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana ?

Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-marijuana-drying-and-curing-equipment-market

Pourquoi vous devez acheter ce rapport :

Examiner en détail le marché mondial des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana

Évaluer les acteurs du marché avec leur chaîne de fabrication, la capacité de production des fabricants respectifs

Dresser le profil des principaux acteurs du marché

Connaître la taille complète du marché et estimer les prévisions

Pour obtenir les informations par région, entreprise, type et application

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelles sont la valeur des ventes mondiales (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique), la valeur de production, la valeur de consommation, l’importation et l’exportation de Équipement de séchage et de durcissement de la marijuana ?

Qui sont les principaux fabricants mondiaux du marché Équipement de séchage et de durcissement de la marijuana? Quelle est leur situation opérationnelle (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana?

Quelle application/utilisateur final ou type de produit peut rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Quelle approche ciblée et quelles contraintes retiennent le marché Équipement de séchage et de durcissement de la marijuana?

Quels sont les différents canaux de vente, de marketing et de distribution dans l’industrie mondiale ?

Parcourir les rapports connexes@

https://www.marketwatch.com/press-release/bed-monitoring-system-and-baby-monitoring-system-market-size-share-trends-massive-growth-is-expected-to-reach-usd- 100104-millions-croissent-à-721-cagr-forecast-by-2028-2022-06-16?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/orthopedic-biomaterial-market-global-industry-analysis-by-size-demand-future-trends-challenges-growth-opportunities-and-key-players-globus- medical-medtronic-covestro-ag-celanese-corporation-crs-holdings-2022-06-16?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/point-of-care-poc-clinical-chemistry-and-immunodiagnostic-market-size-share-trends-massive-growth-is-expected-to-reach- 1399321-millions-usd-croissance-à-416-cagr-forecast-by-2028-2022-06-16?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/microscopes-slides-and-cover-slip-market-registered-at-cagr-600-new-business-opportunities-growth-rate-development-trend-and- études-de-faisabilité-d’ici-le-2029-2022-06-16?mod=search_headline

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com