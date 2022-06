Taille, part, tendances, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité prend en compte les développements de produits clés et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité par les principaux acteurs du marché. Selon ce rapport d’activité, les principaux acteurs du marché prennent des mesures telles que des lancements de produits, des coentreprises, des développements, des fusions et acquisitions qui ont une influence sur le marché et l’industrie des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité dans son ensemble et affectent également les ventes, l’importation, l’exportation. , les revenus et les valeurs CAGR. Le rapport mondial sur les dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité fournit les informations pertinentes sur un créneau spécifique et permet de gagner beaucoup de temps qui serait autrement consacré à la prise de décision.

Le document sur le marché Dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité aide à révéler les ambiguïtés qui peuvent survenir en raison de changements dans les activités commerciales ou de l’entrée d’un nouveau produit sur le marché. Sous le thème de la définition du marché de ce rapport, les moteurs du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la croissance du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la baisse de la croissance du marché ont été explorés. Le rapport présente également d’importants développements de produits et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie Dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité par les principaux acteurs du marché. Le rapport marketing mondial sur les dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité fonctionne non seulement pour être compétitif, mais également pour surpasser la concurrence.

Selon les Nations Unies, le taux de fécondité mondial devrait tomber à 2,4 naissances par femme d’ici 2030 et 2,2 naissances par femme d’ici 2050. (ONU). Actuellement, 46% de la population mondiale réside dans des pays à faible taux de fécondité. Un autre 46% de la population vit dans des pays à fécondité intermédiaire, et les derniers 8% vivent dans des pays à fécondité élevée. 0020

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité, qui était de 1249,80 millions USD en 2021, atteindrait 2508,64 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 9,10% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Ce rapport d’étude de marché sur les dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité explore les principaux paramètres de l’industrie des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité, à savoir l’analyse de marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Avec les statistiques de marché incluses dans ce document de marché, il est devenu assez facile d’avoir une perspective globale pour le commerce international. Le rapport comprend normalement les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport sur le marché mondial des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité présente également le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et les parts de marché 2022-2029 pour chaque entreprise de l’industrie des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité sont:

AB Scientific Ltd. (États-Unis), Art Biotech Pvt. Ltd. (Inde), Cook (États-Unis), Dxnow, Inc. (États-Unis), Eppendorf SE (États-Unis), Esco Micro Pte. (Singapour), Hamilton Thorne, Ltd. (États-Unis), LabIVF Asia Pte Ltd. (Singapour), Rocket Medical plc (Royaume-Uni), The Cooper Companies, Inc. (États-Unis), Vitrolife (Suède), Irvine Scientific (États-Unis ), Microptic (États-Unis), The Cooper Companies Inc. (États-Unis)

Dynamique du marché des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité

Conducteurs

Augmentation de l’incidence de l’infertilité chez les deux sexes

L’infertilité est définie par l’Organisation mondiale de la santé comme l’incapacité d’un individu à mener une grossesse clinique saine. L’infertilité peut affecter les hommes et les femmes, mais la majorité des recherches sur le problème ont été menées sur des femmes. Le nombre moyen d’enfants qu’une femme a est appelé son taux de fécondité. Le taux de fécondité mondial diminue progressivement en raison de diverses variables, notamment une augmentation des mariages tardifs et une augmentation de l’infertilité liée à l’âge.

Innovation et amélioration de la technologie

Le taux de réussite des traitements augmente à mesure que la technologie s’améliore. Par exemple, une demande accrue de cryosystèmes et d’autres dispositifs associés émergera du développement d’équipements de stockage pour les échantillons de sperme sensibles à la température.

Améliorations des traitements de procréation assistée

L’imagerie accélérée est l’une des thérapies les plus avancées contre l’infertilité. L’imagerie en accéléré peut être utilisée pour examiner le processus de développement de l’embryon à intervalles réguliers sans perturber la culture. Les embryons seraient sortis de l’incubateur tous les jours pour être évalués lors de procédures de surveillance antérieures. Les embryons peuvent continuer dans l’incubateur sans perturber leur croissance grâce aux progrès de la technologie et à l’utilisation des ordinateurs.

Opportunités

De nombreuses causes contribuent à de faibles taux de conception, ainsi le nombre de personnes cherchant un traitement contre l’infertilité augmentera dans les années à venir. De nombreuses entreprises ont créé de nouveaux dispositifs et procédures de traitement de la fertilité qui sont simples, efficaces et rentables. L’incidence croissante de l’infertilité chez les deux sexes et le nombre croissant de cliniques de fertilité et de services d’infertilité avec l’aide du gouvernement sont des facteurs clés qui stimulent l’expansion du marché.

Contraintes/Défis

Multiplicité et risque d’accouchement prématuré

Plusieurs grossesses sont plus probables lorsque plus d’un fœtus est transplanté dans l’utérus de la mère pendant le traitement de l’infertilité par FIV, et si les bébés sont multiples, le risque d’accouchement prématuré est plus élevé. Selon certaines recherches, les embryons qui se développent grâce au traitement de l’infertilité par FIV naissent prématurément et pèsent moins que la normale.

Syndrome d’hyperstimulation ovarienne

Les femmes stériles utilisent des médicaments de fertilité injectables comme les gonadotrophines pour les aider à ovuler pendant le traitement de l’infertilité par FIV. En conséquence, elles développent un syndrome d’hyperstimulation ovarienne, qui produit des ovaires enflés et douloureux. Douleurs abdominales légères, ballonnements, nausées, diarrhées et vomissements sont des symptômes courants de ce syndrome, qui disparaissent après une semaine. La prise de poids rapide et l’essoufflement sont des symptômes du syndrome d’hyperstimulation ovarienne.

Avortement

Le taux de fausses couches chez les femmes qui tombent enceintes par FIV est le même que chez les femmes qui tombent enceintes naturellement, bien que le taux de fausses couches augmente avec l’âge de la mère.

Accédez au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-infertility-treatment-devices-and-equipment-market

Raisons d’obtenir le rapport sur le marché des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité

Ce rapport donne une perspective prospective de divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché. Il rend une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique concurrentielle. Il présente une analyse détaillée de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous place devant vos concurrents. Il donne une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché. Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en effectuant une analyse précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité. Ce rapport aide les lecteurs à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

Table des matières – Principaux points clés

Aperçu Résumé Marché des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité – Scénario des entreprises en démarrage Dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité – Scénario d’entrée sur le marché de l’industrie Forces du marché des appareils et équipements de traitement de l’infertilité Analyse stratégique Dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité – par segmentation (taille du marché – millions de dollars / milliards de dollars) Marché des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité – Industrie / Segment Paysage de la concurrence Marché des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité – Liste des entreprises clés par pays Analyse de l’entreprise annexe Méthodologie

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-infertility-treatment-devices-and-equipment-market

Portée du marché mondial des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité

Le marché des dispositifs et équipements de traitement de l’infertilité est segmenté en fonction du type, de la procédure et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Pompes d’aspiration d’ovules

Dispositifs de séparation de sperme

Systèmes d’analyse de sperme

Systèmes de micromanipulateur

Incubateurs

Les autres

Procédure

Technologie de procréation assistée

La fécondation in vitro

Injection intracytoplasmique de spermatozoïdes

Autres (GIFT, ZIFT, maternité de substitution)

Insémination artificielle

Insémination intra-utérine

Insémination intratubaire

Insémination intracervicale

Chirurgie de la fertilité

Inversion de la ligature des trompes

Varicocélectomie

Laparoscopie

Autres (laparotomie, myomectomie, reconstruction microchirurgicale, hystéroscopie)

Utilisateur final

Cliniques de fertilité

Hôpitaux et autres établissements de santé

Instituts de recherche clinique

