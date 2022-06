Taille, part, tendances, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché des cathéters pédiatriques d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur les cathéters pédiatriques agit comme une solution innovante pour les entreprises sur le marché en constante évolution d’aujourd’hui et c’est pourquoi ce rapport est généré. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également examinés dans ce rapport d’activité. Le rapport contient une liste des principaux concurrents avec les spécifications requises et fournit également des informations stratégiques et une analyse des principaux facteurs influençant l’industrie. Les données et les informations du rapport d’activité Cathéters pédiatriques aident non seulement les entreprises à prendre des décisions fondées sur les données, mais garantissent également un retour sur investissement (ROI) maximal.

Le document sur le marché des cathéters pédiatriques aide à révéler les ambiguïtés qui peuvent survenir en raison de changements dans les activités commerciales ou de l’entrée d’un nouveau produit sur le marché. Sous le thème de la définition du marché de ce rapport, les moteurs du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la croissance du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la baisse de la croissance du marché ont été explorés. Le rapport présente également les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie Cathéters pédiatriques par les principaux acteurs du marché. Le rapport marketing mondial sur les cathéters pédiatriques fonctionne non seulement pour être compétitif, mais également pour éclipser la concurrence.

Selon l’étude publiée en 2017 par le Center for Disease Control and Control Prevention (CDC), environ 4 000 enfants meurent cette année-là. Selon les données de l’OMS, environ 5,2 millions d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque année des suites de maladies évitables et traitables. Les cathéters pédiatriques sont développés pour aider les jeunes à faire face aux problèmes liés au cathétérisme. Les cathéters sont des équipements médicaux prescrits par les médecins. Ceux-ci sont utilisés pour traiter le dysfonctionnement de la vessie causé par une lésion de la moelle épinière, le spina bifida, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, le diabète, un accident vasculaire cérébral ou l’incontinence. En raison de l’incidence élevée de thromboembolie veineuse (TEV) dans la population pédiatrique, l’utilisation de cathéters pédiatriques s’est étendue à l’échelle mondiale.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des cathéters pédiatriques, qui s’élevait à 6,59 milliards USD en 2021, atteindrait 13,03 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 8,90 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Ce rapport d’étude de marché sur les cathéters pédiatriques explore les principaux paramètres de l’industrie des cathéters pédiatriques, à savoir l’analyse de marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Avec les statistiques de marché incluses dans ce document de marché, il est devenu assez facile d’avoir une perspective globale pour le commerce international. Le rapport comprend normalement les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport sur le marché mondial des cathéters pédiatriques présente également le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et les parts de marché 2022-2029 pour chaque entreprise de l’industrie des cathéters pédiatriques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des cathéters pédiatriques sont :

Abbott (États-Unis), BD (États-Unis), Boston Scientific Corporation (États-Unis), Medtronic (Irlande), Cook (États-Unis), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Smith & Nephew plc (Allemagne), Cardinal Health (États-Unis), Terumo Corporation (Japon), Conavi Medical (États-Unis), Edwards Lifesciences Corporation (États-Unis), Infraredx, Inc. (États-Unis), Getinge AB (Suède), Coloplast Corp (Danemark), McKesson Medical-Surgical (États-Unis)

Dynamique du marché des cathéters pédiatriques

Conducteurs

Incidence croissante des maladies

Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En 2018, le cancer a coûté la vie à plus de 9,6 millions de personnes dans le monde. L’utilisation croissante des cathéters pour les procédures de diagnostic et de traitement mini-invasives, ainsi que l’augmentation du taux d’hospitalisation due à la forte incidence des maladies chroniques, devraient alimenter la croissance du marché.

Demande croissante d’interventions chirurgicales peu invasives liées à l’incidence des traumatismes

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 17,9 millions de personnes meurent chaque année des suites de problèmes cardiovasculaires dans le monde. Les scientifiques pensent qu’une intervention chirurgicale précoce peut aider à réduire ce taux de mortalité élevé, qui représente 31 % de tous les décès dans le monde. Le marché des autres applications est en croissance en raison de la demande croissante de traitements chirurgicaux mini-invasifs pour les patients souffrant de maladies cardiovasculaires et de traumatismes.

Prévalence croissante des infections nosocomiales et existence d’infrastructures de soins de santé sophistiquées

L’Amérique du Nord détient désormais une part de marché de 32 % et est le leader incontesté du marché des cathéters pédiatriques dans le secteur régional. La prévalence accrue des infections nosocomiales et la présence d’infrastructures de soins de santé de pointe sont deux facteurs importants qui contribuent à sa domination du marché. En raison de scénarios de remboursement avantageux pour les cathéters pédiatriques et d’une augmentation considérable du nombre de procédures impatientes réalisées pour traiter les maladies chroniques, l’Europe occupe actuellement la deuxième place du segment régional avec une part de 30 %.

Opportunités

Le marché mondial des cathéters pédiatriques est porté par une forte prévalence de maladies telles que les infections urinaires et les infections coronariennes, ainsi qu’une augmentation des naissances prématurées, une augmentation des programmes de sensibilisation des patients, une augmentation des initiatives de recherche et développement pour les maladies infectieuses urinaires, et une augmentation de la demande de soins complets pour l’insuffisance cardiaque. Le problème cardiaque congénital est le type d’anomalie congénitale le plus fréquent, selon Circulation (2018), avec une prévalence mondiale d’environ 7,7 pour 1 000 naissances vivantes. Les biopuces, l’implantation et la croissance de l’utilisation de logiciels innovants disponibles pour mesurer la pression de remplissage cardiaque devraient tous stimuler le marché des cathéters pédiatriques.

Contraintes/Défis

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, un manque de compréhension concernant les cathéters pédiatriques peut étouffer la croissance du marché. L’expansion du marché peut être entravée par des politiques de remboursement limitées et le coût élevé des médecins. En outre, au cours de la période de projection 2022 à 2029, la préférence pour les médicaments par rapport aux dispositifs médicaux pourrait étouffer la croissance du marché.

Raisons du rapport sur le marché des cathéters pédiatriques

Ce rapport donne une perspective prospective de divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché. Il rend une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique concurrentielle. Il présente une analyse détaillée de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous place devant vos concurrents. Il donne une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché. Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en effectuant une analyse précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Cathéters pédiatriques. Ce rapport aide les lecteurs à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

Table des matières – Principaux points clés

Aperçu Résumé Marché des cathéters pédiatriques – Scénario des entreprises en démarrage Cathéters pédiatriques – Scénario d’entrée sur le marché de l’industrie Forces du marché des cathéters pédiatriques Analyse stratégique Cathéters pédiatriques – par segmentation (taille du marché – millions de dollars / milliards de dollars) Marché des cathéters pédiatriques – Paysage de la concurrence par secteur / segment Marché des cathéters pédiatriques – Liste des entreprises clés par pays Analyse de l’entreprise annexe Méthodologie

Portée du marché mondial des cathéters pédiatriques

Le marché des cathéters pédiatriques est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Cathéter en chlorure de polyvinyle

Cathéter en silicone

Cathéter en polyuréthane

Autre matériel

Application

Moins de 1 ans

1 à 4 ans

5 à 10 ans

Plus de 10 ans

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

