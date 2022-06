Taille, part, tendances, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché des aides au positionnement en radiologie d’ici 2029

Le rapport sur le marché des aides au positionnement en radiologie fournit des informations sur l’industrie afin que les entreprises ne négligent certainement rien. Le rapport prend en compte le type de marché, la taille de l’organisation, l’accessibilité sur site et le type d’organisation des utilisateurs finaux, ainsi que l’accessibilité au niveau mondial dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. . Pour produire ce meilleur rapport d’étude de marché, il faut garder à l’esprit un éventail d’objectifs. Le rapport identifie et analyse également les tendances à l’intensification ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. La méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits peut également être analysée avec une étude de marché sur les aides au positionnement en radiologie.

Analyse du marché et aperçu du marché des aides au positionnement en radiologie

L’invention concerne des dispositifs qui permettent et/ou améliorent les résultats d’opérations de radiographie et/ou de rayonnement en facilitant le positionnement du patient. Ces gadgets pourraient être faits de matériaux souples (p. ex. polystyrène, éponge). Ils peuvent avoir n’importe quelle forme (par exemple, cylindrique, triangulaire) appropriée à la technique (par exemple, radiographie du thorax ou de la tête, radiographie abdominale) et/ou à l’anatomie du patient. Les dispositifs mécaniques qui restreignent les mouvements d’un patient pendant la radiographie thoracique latérale (également connus sous le nom de systèmes Valsbar) et les dispositifs de placement du patient pendant la radiographie de la tête sont des exemples d’aides au positionnement (par exemple, les dispositifs céphalométriques).

Data Bridge Market Research analyse que le marché des aides au positionnement en radiologie, qui était de 260,1 millions USD en 2021, atteindrait 390,18 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 5,20% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché Le rapport organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des aides au positionnement en radiologie

Conducteurs

Augmentation de la population gériatrique

L’utilisation de la radiographie pour le diagnostic est de plus en plus courante. Les dispositifs de positionnement à rayons X à coin sont largement utilisés dans le positionnement du corps pour la radiographie, la tomodensitométrie et l’échographie, contribuant à l’expansion du segment. Le segment des appareils de positionnement de la tête, du cou et du cerveau a dominé l’industrie en 2018 en raison de l’expansion de la population âgée.

Augmentation de l’adoption des aides au positionnement en radiologie dans les hôpitaux

Elles sont composées d’un matériau à haute densité, les éponges de positionnement bariatriques sont considérées comme efficaces pour le positionnement des patients bariatriques et sportifs. Le marché est susceptible de croître par le développement de ces produits de pointe en termes de confort des patients de 2022 à 2029.

Les centres de chirurgie ambulatoire, segment à la croissance la plus rapide

Par rapport à d’autres environnements tels que les hôpitaux, la croissance de ce segment est liée à des services, des fournitures, une main-d’œuvre avancée et des équipements rentables. Ces gadgets sont progressivement adoptés par les instituts d’imagerie diagnostique. Le marché devrait être tiré par l’expansion progressive de ces centres d’imagerie diagnostique dans divers pays, ainsi que par l’adoption croissante des produits dans ces centres pour le diagnostic précoce.

Opportunités

Au cours de la période de prévision 2022 à 2029, la publication fréquente d’aides au positionnement innovantes devrait avoir un impact sur la dynamique du marché. La demande de formes supplémentaires d’aides au positionnement augmente à mesure que de meilleurs systèmes d’imagerie sont introduits. Le marché devrait être alimenté par une augmentation du nombre de centres de radiologie autonomes dans les pays en développement. La pénétration et la disponibilité accrues de ces articles résulteront probablement d’une coopération croissante entre les acteurs et les fournisseurs pour étendre leur portée. De plus, au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, les cours de radiologie et de positionnement sont susceptibles d’alimenter le marché des aides au positionnement en radiologie.

Contraintes/Défis

Les hôpitaux investissent dans la formation supplémentaire de la main-d’œuvre en plus des dépenses de maintien de la sécurité du personnel (telles que les EPI), des fournitures de désinfection et d’assainissement, des achats d’équipements tels que des ventilateurs, la rénovation des chambres pour les patients positifs et la fourniture d’ambulances pour le transport des patients. Ceci afin de garantir que l’hôpital est prêt pour un afflux potentiel de patients. L’augmentation des coûts et la diminution des revenus compromettent leur viabilité financière, épuisant rapidement les réserves de trésorerie et perturbant potentiellement les opérations hospitalières actuelles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des aides au positionnement en radiologie sont:

Bionix LLC (Singapour), Clear Image Devices (États-Unis), Civco (États-Unis), Elekta (Suède), Vertec, Inc. (Royaume-Uni), AADCO Medical, Inc. (États-Unis), IZI Medical Products (États-Unis), Klarity Medical ( États-Unis), Varian Medical Systems, Inc. (Royaume-Uni)

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des aides au positionnement en radiologie

Chapitre 1 : Aperçu du marché mondial des aides au positionnement en radiologie

Chapitre 2 : Impact économique mondial sur le marché des aides au positionnement en radiologie

Chapitre 3 : Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Global Approvisionnements (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8 : Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Portée du marché mondial des aides au positionnement en radiologie

Le marché des aides au positionnement en radiologie est segmenté en fonction du type, de la gamme de prix, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Les types

Dispositifs de positionnement à rayons X Wedge

Bloquer les appareils de positionnement à rayons X

Les autres

Industrie

Produit Dispositifs de positionnement de la tête, du cou et du cerveau Dispositifs de positionnement du thorax et des seins les tables Pédiatrique Les autres



Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Centres d’imagerie diagnostique

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché des aides au positionnement en radiologie faisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Un territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et aux nouveaux entrants sur le marché des aides au positionnement en radiologie?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande d’aides au positionnement en radiologie dans les prochaines années ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des aides au positionnement en radiologie?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché des aides au positionnement en radiologie?

Méthodologie de recherche: marché mondial des aides au positionnement en radiologie

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

