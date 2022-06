Taille, part, tendances, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché de la tomosynthèse mammaire d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur la tomosynthèse mammaire contient des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation pour les clients et les concurrents. Cet excellent rapport de marché évalue l’état actuel du marché, la taille et la part de marché du marché, les revenus générés par la vente du produit et les changements essentiels requis dans les futurs produits. Celui-ci est un rapport d’étude de marché détaillé qui sert cet objectif et donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Les données incluses dans le rapport gagnant sur la tomosynthèse mammaire permettent non seulement de planifier plus efficacement la stratégie d’investissement, de publicité, de promotion, de marketing et de vente, mais aident également à prendre des décisions judicieuses et efficaces.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2018, le cancer du sein a touché environ 627 000 femmes dans le monde, et l’incidence de la maladie devrait être plus élevée dans les régions développées que dans les régions en développement. Étant donné que le dépistage des maladies par DBT est beaucoup plus pratique et efficace que le dépistage par mammographie 2D, la demande pour ces produits devrait augmenter entre 2022 et 2029.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la tomosynthèse mammaire, qui était de 2,04 milliards USD en 2021, atteindrait 5,46 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 13,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la tomosynthèse mammaire sont:

Siemens (Allemagne)

Hologic, Inc. (MA)

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)

Abbott (États-Unis)

BD (New Jersey)

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Shimadzu Medical (Inde) pvt. Ltd. (Japon)

GENERAL ELECTRIC (États-Unis)

Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis)

Sysmex Inde Pvt. Ltd. (Japon)

Hitachi, Ltd. (Japon)

Canon Inc. (Japon)

FUJIFILM Holdings Corporation (Royaume-Uni)

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de la tomosynthèse mammaire

Chapitre 1 : Aperçu du marché mondial de la tomosynthèse du sein

Chapitre 2 : Impact économique mondial sur le marché de la tomosynthèse du sein

Chapitre 3 : Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Approvisionnement mondial (production) , consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8 : Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, approvisionnement Stratégie et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés par distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Indicateurs économiques clés, par vendeurs du marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet de marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Dynamique du marché de la tomosynthèse mammaire

Conducteurs

Augmenter la détection du cancer du sein

Le tissu mammaire normal peut masquer le cancer du sein, mais la DBT peut aider à le localiser car elle prend des images de mammographie sous plusieurs angles. À la mammographie, la superposition de tissu mammaire normal peut également sembler suspecte. La mammographie DBT a le potentiel de réduire le chevauchement des tissus et de réduire la nécessité pour les patients de revenir pour une imagerie supplémentaire. Une technologie nouvelle et améliorée offre des opportunités de marché encore plus rentables.

Augmentation de l’utilisation de la tomosynthèse

Le développement de technologies de pointe devrait alimenter l’expansion du marché de la tomosynthèse mammaire numérique. De plus, l’augmentation mondiale de l’incidence du cancer du sein devrait ralentir la croissance du marché de la tomosynthèse mammaire numérique. D’un autre côté, l’exposition accrue aux rayonnements pendant la procédure devrait étouffer la croissance du marché de la tomosynthèse mammaire numérique.

Augmentation de la prévalence du cancer du sein

Le marché mondial de la tomosynthèse mammaire sera stimulé par une augmentation de l’utilisation des dispositifs numériques de tomosynthèse mammaire par divers prestataires de soins de santé en tant que principale source de détection du cancer du sein, en particulier dans le sein dense, au cours de la période projetée. L’augmentation du dépistage par mammographie pour le diagnostic du cancer du sein dans le monde entier devrait également stimuler le marché mondial de la tomosynthèse mammaire.

Opportunités

De plus, les progrès de la technologie de mammographie tridimensionnelle pour le diagnostic précoce du cancer donneront plus de perspectives de croissance au marché de la tomosynthèse mammaire dans les années à venir. Cependant, l’augmentation du coût des opérations et la pénurie de main-d’œuvre pour ces procédures sophistiquées pourraient constituer un obstacle important à la croissance du marché de la tomosynthèse mammaire numérique dans un avenir proche.

Les appareils DBT, par rapport à la mammographie 2D standard, ont une sensibilité et une spécificité plus élevées, ce qui minimise les rappels de faux positifs et améliore le diagnostic du cancer, en particulier la détection du cancer invasif. La TCD minimise le besoin d’une imagerie mammaire supplémentaire de 15 %, réduisant les dépenses, la souffrance psychologique, le temps et la douleur associés à un faux rappel négatif.

Contraintes/Défis

Coût élevé de l’équipement

La disponibilité d’alternatives constituera des contraintes majeures sur le marché mondial de la tomosynthèse mammaire numérique. DBT a un certain nombre de restrictions potentielles et d’inconvénients pratiques. Des doses de rayonnement accrues, des temps de balayage plus longs, des temps de lecture plus longs et d’autres dangers peuvent être associés à l’utilisation de la DBT. De tels problèmes sont susceptibles d’étouffer la croissance.

Les interprétations des mammographies peuvent être difficiles

Si vous avez subi une chirurgie mammaire, l’apparition d’une image peut être difficile. Étant donné que certaines tumeurs du sein sont difficiles à voir, un radiologue peut vouloir comparer l’image aux scans précédents. Il est essentiel de se rappeler que tous les cancers du sein ne peuvent pas être détectés par mammographie. Bien que la mammographie soit la technologie de dépistage du cancer du sein la plus efficace disponible aujourd’hui, elle n’identifie pas tous les cancers du sein. C’est ce qu’on appelle un résultat faux négatif. D’autre part, un résultat faussement positif se produit lorsqu’une mammographie semble suspecte mais qu’aucun cancer n’est présent.

