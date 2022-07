Taille, part, tendance mondiale, avancées technologiques et prévisions géographiques du marché des technologies de santé numériques jusqu’en 2029

Le

marché des technologies de santé numérique

devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 68,17 milliards USD d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 4,80% dans les prévisions susmentionnées. période.

Rapport d’étude de marché sur l’industrie des technologies de la santé numérique fournit aux clients les informations sur leur scénario commercial avec lesquelles ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché. Le rapport sur le marché de l’industrie des technologies de la santé numérique a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Selon ce rapport de marché, le marché universel devrait observer un taux de croissance modérément plus élevé au cours de la période de prévision. Ces résultats sont soumis aux mouvements d’acteurs ou de marques clés qui incluent des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et acquisitions qui, à leur tour, changent la vision du visage mondial de l’industrie.

Obtenez un échantillon PDF du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-digital-health-technologies-market&Ab

Aperçu du marché:

L’essor de l’intelligence artificielle, de l’IoT et du big data fait partie des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance et la demande du marché des technologies de santé numériques. En outre, l’augmentation de l’adoption des soins de santé numériques et les avancées technologiques dans les technologies de santé numériques devraient également stimuler la croissance du marché mondial des technologies de santé numériques au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De même, la forte adoption des applications de santé mobiles et des initiatives de soutien et une augmentation des alliances stratégiques devraient également stimuler la croissance du marché. En outre, la forte pénétration des smartphones et l’amélioration de l’infrastructure informatique des soins de santé dans les pays industrialisés devraient également agir comme des facteurs importants qui favoriseront la croissance du marché des technologies de santé numériques.

L’augmentation rapide des investissements en capital-risque, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du besoin de services de santé numériques dans les économies émergentes devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché des technologies de santé numériques au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Une équipe d’analystes et de chefs de projet multilingues et des experts qualifiés servent les clients sur tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation des technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés. Le rapport sur le marché de l’industrie des technologies de la santé numérique a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Cette étude de marché mondiale de haute qualité a été réunie pour le succès des affaires, même au niveau international. Les recherches et analyses effectuées dans le rapport sur le marché Digital Health Technologies Industry aident les entreprises à envisager d’investir dans un marché émergent,



Principaux acteurs clés couverts sur le marché des technologies de santé numériques :

Koninklijke Philips NV

AT&T Propriété intellectuelle

Cerner Corporation

athenahealth, Inc.

BioTelemetry, Inc.

eClinicalWorks

Agfa-Gevaert Group

Allscripts Healthcare, LLC

Epic Systems Corporation

GENERAL ELECTRIC COMPANY

Abbott

Bosch Healthcare Solutions GmbH

Bayer AG

Hoffmann-La Roche Ltd.

Johnson & Johnson Services, Inc. .

Huawei Technologies Co., Ltd.

OMRON Corporation

AdvancedMD, Inc.

iHealth Labs Inc.

IBM

L’étude Digital Health Technologies est parfaitement conçue avec un mélange de données quantitatives statistiquement pertinentes de l’industrie, associées à des commentaires et analyses qualitatifs perspicaces d’experts et de consultants de l’industrie. Pour déterminer une vue plus profonde; La taille du marché des technologies de la santé numérique par segments commerciaux clés et applications pour chacune des régions / pays énumérés ci-dessus est fournie avec un paysage concurrentiel qui comprend une analyse comparative de la part de marché par les acteurs (M USD) (2019-2022E) et le taux de concentration du marché des technologies de la santé numérique. L’industrie en 2022.

Profils d’entreprise détaillés pour plus de 15 acteurs leaders et émergents des technologies de la santé numérique couvrant l’historique financier de 3 ans, l’analyse SWOT et d’autres informations vitales telles que le nom légal, le site Web, le siège social, le pourcentage de part de marché et la position, les canaux de distribution et de commercialisation et les derniers développements. .

Stimuler et maintenir la croissance continue d’être une priorité pour les conseils d’administration, les CXO et les investisseurs du secteur de la technologie. Les entreprises des technologies de la santé numérique et la chaîne de services qui les soutient sont confrontées à de profonds défis commerciaux principalement à cause de trois facteurs :

1. Le rythme explosif auquel les concurrents et l’industrie des technologies de santé numériques se développent.

2. Le montant de la croissance qui est tirée par l’innovation dans les technologies, les propositions de valeur, les produits et les services.

3. La vitesse à laquelle les innovations doivent être fournies pour stimuler la croissance du marché des technologies de santé numérique.

Étendue du marché mondial des technologies de la santé numérique et taille du marché

Le marché des technologies numériques de santé est segmenté en fonction de la technologie, du mode de livraison, du composant, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la technologie, le marché des technologies de santé numériques est segmenté en télésanté, mhealth, analyse de la santé et systèmes de santé numériques. La télésanté a ensuite été segmentée en télésoins et télésanté. Les télésoins ont en outre été sous-segmentés en surveillance des activités et gestion des médicaments à distance. La télésanté a en outre été sous-segmentée en surveillance SLD et consultation vidéo. mHealth a en outre été segmenté en appareils portables et applications. Les appareils portables ont en outre été sous-segmentés en moniteur de tension artérielle, lecteur de glycémie, oxymètre de pouls, moniteurs d’apnée du sommeil, moniteurs neurologiques et autres. Les applications ont en outre été sous-segmentées en applications médicales et applications de fitness. Les systèmes de santé numériques ont en outre été segmentés en dossiers de santé électroniques et systèmes de prescription en ligne.

Le marché des technologies de santé numériques peut être segmenté en fonction du mode de livraison sur site et basé sur le cloud.

Le segment des composants du marché des technologies de santé numériques est segmenté en logiciels, services et matériel.

Sur la base des applications, le marché des technologies numériques de la santé est segmenté en cardiologie, diabète, neurologie, apnée du sommeil, oncologie et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des technologies de santé numériques est segmenté en prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé, sociétés pharmaceutiques et autres.

Points couverts dans la table des matières du marché mondial des technologies de santé numériques :

Chapitre 01 – Résumé analytique des technologies de santé numériques

Chapitre 02 – Aperçu du marché

Chapitre 03 – Facteurs clés de succès

Chapitre 04 – Analyse de la crise de Covid-19 sur le marché mondial des technologies de santé numérique

Chapitre 05 – Marché mondial des technologies de santé numérique – Analyse des prix

Chapitre 06 – Contexte du marché mondial des technologies de santé numériques

Chapitre 07 – Segmentation du marché mondial des technologies de santé numériques

Chapitre 08 – Analyse des pays clés et émergents sur le marché mondial des technologies de santé numérique

Chapitre 09 – Analyse de la structure du marché mondial des technologies de santé numériques

Chapitre 10 – Analyse concurrentielle du marché mondial des technologies de santé numériques

Chapitre 11 – Hypothèses et acronymes

Chapitre 12 – Méthodologie de la recherche

La table des matières complète est disponible sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-digital-health-technologies-market&ab