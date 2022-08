Taille, part, revenus, marge brute, segment et prévisions du marché des appareils d’apnée du sommeil en Amérique du Nord jusqu’en 2028

Le marché des appareils d’apnée du sommeil en Amérique du Nord est un rapport d’étude de marché détaillé qui sert à plusieurs fins et donne à l’entreprise un avantage concurrentiel. Pour se démarquer de la concurrence, une idée précise du paysage concurrentiel, de leur gamme de produits, de leurs stratégies et des perspectives d’avenir est très importante. Ce rapport de marché présente les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision. En outre, les profils d’entreprises systémiques couverts dans le rapport à grande échelle sur les appareils d’apnée du sommeil en Amérique du Nord expliquent également les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions en cours par les nombreux acteurs et marques clés du marché.

Le marché des appareils d’apnée du sommeil en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 3 405,02 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de la population gériatrique et la sensibilisation croissante aux effets néfastes du ronflement sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Koninklijke Philips NV

Itamar Medical Ltd

Natus Medical Incorporated

CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD

ResMed

BMC Medical Co., Ltd.

SomnoMed

Fisher & Paykel Healthcare Limited

Somnowell

Compumedics Limited

Portée et taille du marché des appareils d’apnée du sommeil en Amérique du Nord

Le marché des appareils pour l’apnée du sommeil est segmenté en fonction du type de maladie, du type, de la démographie des patients, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de maladies, le marché nord-américain des dispositifs d’apnée du sommeil est segmenté en syndrome d’apnée obstructive du sommeil, syndrome d’apnée centrale du sommeil et syndrome d’apnée complexe du sommeil. En 2021, le syndrome d’apnée obstructive du sommeil devrait dominer le marché des dispositifs d’apnée du sommeil en raison de la prévalence accrue de la population jeune souffrant de troubles du sommeil dans les pays d’Amérique du Nord.

Sur la base du type, le marché nord-américain des appareils pour l’apnée du sommeil est segmenté en appareils et en thérapie. Le segment des appareils est en outre segmenté en appareils thérapeutiques, appareils de diagnostic et accessoires. En 2021, le segment des appareils devrait dominer le marché des appareils pour l’apnée du sommeil en raison de l’essor des progrès technologiques.

Marché des appareils pour l’apnée du sommeil en Amérique du Nord, par région :

Le marché des dispositifs d’apnée du sommeil est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies sur la base du pays, du type de maladie, du type, de la démographie des patients, de l’utilisateur final et du canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils pour l’apnée du sommeil en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Mexique et le Canada.

La région Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation des dépenses de santé et d’une infrastructure de santé bien établie. Les États-Unis sont à la tête de la croissance du marché nord-américain et le segment du syndrome d’apnée obstructive du sommeil domine dans ce pays en raison de la prévalence croissante des personnes obèses chroniques à indice de masse corporelle élevé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des appareils d’apnée du sommeil en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché des appareils d’apnée du sommeil fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise liée au marché des dispositifs d’apnée du sommeil.

Par exemple,

En mars 2021, Cleveland Medical Devices Inc. a annoncé que le service SleepView Direct de la société est reconnu dans l’article du magazine Sleep Review publié le 19 mars. Cela a amélioré le produit de l’entreprise pour atteindre de larges clients dans le monde entier.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Table des matières: Marché des appareils d’apnée du sommeil en Amérique du Nord

1. INTRODUCTION

1.1 OBJECTIFS DE L’ETUDE

1.2 DÉFINITION DU MARCHÉ

1.3 APERÇU DU MARCHÉ DES APPAREILS POUR L’APNÉE DU SOMMEIL EN AMÉRIQUE DU NORD

1.4 LIMITES

1.5 MARCHES COUVERTS

2 SEGMENTATION DU MARCHÉ

2.1 MARCHES COUVERTS

2.2 PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE

2.3 ANNÉES CONSIDÉRÉES POUR L’ÉTUDE

2.4 DEVISE ET TARIFICATION

2.5 MODÈLE DE VALIDATION DES DONNÉES DU TRÉPIED DBMR

2.6 MODÉLISATION MULTIVARIÉE

2.7 COURBE DE LIGNE DE VIE PAR TYPE DE MALADIE

2.8 ENTREVUES PRIMAIRES AVEC DES LEADERS D’OPINION CLÉS

2.9 GRILLE DE POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ DBMR

2.1 ANALYSE DE LA PART DES VENDEURS

2.11 GRILLE DE COUVERTURE DES UTILISATEURS FINAUX DU MARCHÉ

2.12 SOURCES SECONDAIRES

2.13 HYPOTHÈSES

3 RÉSUMÉ ANALYTIQUE

4 APERÇU PREMIUM

5 MARCHÉ DES APPAREILS POUR L’APNÉE DU SOMMEIL EN AMÉRIQUE DU NORD : RÉGLEMENTATION

5.1 RÉGLEMENTATION AUX ÉTATS-UNIS

5.2 REGLEMENTATION EN EUROPE

5.3 RÉGLEMENTATION EN CHINE

5.4 RÉGLEMENTATION EN INDE

5.5 ACTES PERTINENTS POUR CE CADRE :

