Taille, part, projections et opportunités futures du marché des batteries au lithium-ion enregistrées pour la période 2021-2030

Le marché mondial des batteries lithium-ion détenait une valeur marchande de 48 658,4 millions USD en 2020 et devrait atteindre 67 818,9 millions USD d’ici 2027. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision.

Les batteries lithium-ion sont un type de batterie rechargeable. Ils sont assez couramment utilisés dans les véhicules électriques et les appareils électroniques portables. Il trouve également de nombreuses applications dans les secteurs militaire et aérospatial. Le marché connaît une croissance moyenne à un chiffre en raison de facteurs tels que la pénétration croissante des ventes de véhicules électriques et l’adoption croissante de l’électronique grand public.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/lithium-ion-battery-market/QI036

Le marché devrait être influencé négativement par la forte dépendance à l’égard des importations de batteries lithium-ion et la disponibilité d’informations techniques limitées à leur sujet. En outre, on estime également que les problèmes de sécurité concernant le stockage et le transport des batteries usagées entravent la croissance du marché.

Le cobalt, le nickel, le lithium, le cuivre et le graphite sont les principaux métaux utilisés dans la fabrication des batteries lithium-ion, constituant environ 50 à 60 % du coût total des batteries. De plus, le coût des batteries lithium-ion dépend de divers composants, tels que le rendement des capitaux propres, les impôts, l’amortissement, le fonds de roulement, le prêt à terme, S&G, les frais généraux, la R&D, l’O&M, l’assurance, la main-d’œuvre, l’énergie, le séparateur, Mn+Ni+ Co, Graphite et Lithium, entre autres. Le coût des matériaux contribue à près d’environ 66%. Le coût des batteries lithium-ion des véhicules électriques dépend également de divers composants ; comprennent les composants du pack, le matériel cellulaire, l’amortissement/le financement, les frais généraux, la marge et la garantie, et la main-d’œuvre, entre autres. Les composants du pack contribuent à une part importante du coût.

Influenceurs de croissance :

Augmentation de la pénétration des ventes de véhicules électriques

La principale source d’énergie des véhicules électriques est la batterie lithium-ion. L’adoption croissante des véhicules électriques en raison de la prise de conscience croissante de l’impact environnemental des véhicules non électriques devrait stimuler la croissance du marché. Les ventes de véhicules électriques augmentent rapidement en raison de leur grande popularité car ils ont des coûts de maintenance très inférieurs à ceux de leurs homologues et ils permettent également des économies d’énergie. En raison de ces facteurs, les véhicules électriques sont considérés comme l’avenir de l’industrie automobile, ce qui stimule également la demande de batteries lithium-ion.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport @ – https://www.quadintel.com/request-sample/lithium-ion-battery-market/QI036

Augmentation de l’adoption de l’électronique grand public

Les batteries lithium-ion sont utilisées dans l’électronique grand public, comme les smartphones, les appareils photo numériques et les outils électriques, entre autres. Étant donné que la demande de puissance de batterie élevée pour l’appareil sans fil augmente continuellement; la demande de batteries lithium-ion augmente également rapidement. D’autres exemples d’électronique grand public utilisant des batteries lithium-ion comprennent, entre autres, les appareils portables, les ordinateurs portables, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs, les appareils VR et AR et les consoles de jeux. La demande croissante pour tous ces appareils devrait alimenter la croissance du marché.

Présentation des segments :

Le marché mondial des batteries lithium-ion est segmenté en type, capacité de puissance, application et forme/conception.

Par type,

Lithium Nickel Magnésium Cobalt (LI-NMC)

Lithium Ferro Phosphate (LFP)

Lithium Oxyde de Cobalt (LCO)

Lithium Titanate Oxyde (LTO)

Lithium Oxyde de Manganèse (LMO)

Lithium Nickel Cobalt Oxyde d’Aluminium (NCA)

Le lithium nickel magnésium cobalt ( Le segment LI-NMC) devrait détenir la plus grande part de marché et devrait également croître au TCAC le plus rapide de 36 % en raison de son adoption croissante dans les vélos électriques, les outils électriques et autres outils électriques de ce type. On estime que l’oxyde de lithium et de manganèse (LMO) croît à un TCAC de 19,8 %.

Par capacité de puissance,

0-300 mAH

3 000-10 000 mAH 10

000-60 000 mAH

Plus de 60

000 mAH Le segment devrait croître à un TCAC de 18,7 % au cours de la période de prévision.

Télécharger un exemple de rapport, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 30% sur ce rapport) – https://www.quadintel.com/request-sample/lithium-ion-battery-market/QI036

Par application,

OEM d’électronique grand public

o Smartphones

o Ordinateurs portables

o Systèmes UPS

o Caméras

intelligentes o Montres

intelligentes o Lunettes

intelligentes o Textiles intelligents

o Autres

OEM automobiles

o Véhicules électriques hybrides (HEV)

o Véhicules électriques à batterie (BEV)

o Autres (stations-service/concessionnaires )

Stockage d’énergie

o Commercial

o Industriel

o Résidentiel

o Utilitaires

OEM industriels

o Militaire

o Équipement industriel

o Médical

o Marine

o Télécommunication

o Exploitation minière

o Chariots élévateurs

o Autres

Autres OEM

Marché secondaire

Le segment des équipementiers automobiles devrait connaître une croissance d’environ 60 % en raison de l’augmentation des applications des batteries lithium-ion dans les véhicules à batterie. Parmi les équipementiers automobiles, le segment des véhicules électriques hybrides devrait croître à un TCAC de 24,8 %.

Par forme/conception,

poche

Cylindrique

Elliptique

Prismatique

Conception personnalisée

Le segment cylindrique devrait détenir la plus grande part de marché en raison de la forte demande de batteries lithium-ion de forme cylindrique. Le segment prismatique devrait croître au taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision.

Aperçu régional

Par région, le marché mondial des batteries lithium-ion est divisé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché en raison de la présence de nations telles que la Chine et le Japon. Il s’agit des deuxième et troisième plus grands marchés de véhicules électriques au monde. En outre, l’Asie-Pacifique est l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde, ce qui devrait également contribuer à la croissance du marché.

La région européenne devrait croître au taux de croissance le plus rapide de 24,7 % en raison de la sensibilisation croissante aux batteries lithium-ion. En outre, la demande croissante pour l’électronique grand public. La région nord-américaine devrait également croître à un rythme considérable.

Accédez au rapport complet, ici – https://www.quadintel.com/request-sample/lithium-ion-battery-market/QI036

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des batteries lithium-ion sont BYD Company, LG Chem, Panasonic Corporation, Samsung SDI, BAK Group, Hitachi Corporation, Johnson Controls, Toshiba Corporation, Raja Groups, Tata Chemicals, TDK Electronics AG, Sony Corporation, Murata Manufacturing Co., Ltd., Amperex Technology Limited, LITEC Co., Ltd, GS Yuasa International Ltd et Automotive Energy Supply Corporation, entre autres.

Les 6 principaux acteurs du marché détiennent environ 64% de la part de marché. Ces acteurs du marché investissent dans les lancements de produits, les collaborations, les fusions et acquisitions et les expansions pour créer un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en juillet 2021, BYD UK s’est associé à Alexander Dennis Limited pour étendre son partenariat sur les véhicules électriques et signer un accord avec la National Transport Authority of Ireland pour la livraison de 200 bus électriques à batterie zéro émission BYD ADL Enviro200EV. La livraison devrait commencer d’ici 2022.

Le rapport sur le marché mondial des batteries lithium-ion fournit des informations sur les pointeurs ci-dessous:

Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offertes par les principaux acteurs

Développement du marché : Le rapport propose des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration sur les segments matures des marchés

Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les zones géographiques inexploitées, les développements récents, et investissements

Évaluation du paysage concurrentiel : Les fusions et acquisitions, les certifications, les lancements de produits sur le marché mondial des batteries lithium-ion ont été fournis dans ce rapport de recherche. En outre, le rapport met également l’accent sur l’analyse SWOT des principaux acteurs.

Développement de produits et innovation : le rapport fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

Analyse des prix : analyse des prix de divers métaux et autres composants utilisés dans la fabrication de batteries lithium-ion

Analyse des coûts de fabrication : partage des coûts de divers composants en LiB, analyse des coûts de EV LiB, analyse des coûts de Consumer Grade LiB, analyse des coûts unitaires de Batterie EV, analyse du coût des composants de la cellule Batterie EV LiB, analyse du coût des composants de la cellule Batterie LiB

Demander un rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/lithium-ion-battery-market/QI036

Le rapport sur le marché mondial des batteries au lithium-ion répond à des questions telles que:

Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial des batteries au lithium-ion?

Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial des batteries au lithium-ion pendant la période d’évaluation?

Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période d’évaluation sur le marché mondial des batteries lithium-ion ?

Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial des batteries lithium-ion ?

Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial Batterie au lithium-ion?

Quelle est la part de marché des principaux acteurs sur le marché mondial des batteries lithium-ion ?

Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme favorables pour entrer sur le marché mondial des batteries au lithium-ion?

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/