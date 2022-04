Taille, part, principaux acteurs clés du marché de la santé numérique, croissance, tendance et prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial de la santé numérique devrait atteindre 328,48 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 16,4% sur la période de prévision, selon le dernier rapport par rapports et données. La préférence croissante pour les médicaments personnalisés et l’adoption de la technologie mHealth sont des facteurs clés qui devraient continuer à stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, l’adoption croissante de la technologie blockchain, de l’intelligence artificielle (IA) et de la réalité virtuelle devrait contribuer de manière significative à la croissance des revenus du marché à l’avenir.

La numérisation rapide de la prestation des soins de santé accélère le développement de la médecine de précision. L’avènement des technologies numériques telles que la télésanté ou les outils de santé en ligne permettent aux professionnels de la santé de fournir des diagnostics et des plans de traitement individualisés ou personnalisés aux patients. Les soins personnalisés optimisent le bénéfice thérapeutique ou l’efficacité du diagnostic en ciblant ou en adaptant les besoins d’un patient en fonction de son biomarqueur, de son phénotype, de sa constitution génétique et de ses caractéristiques psychologiques. Cela conduit à de meilleurs résultats de traitement, à une réduction des coûts des soins de santé et à une amélioration de l’efficacité des soins, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

Certains facteurs clés contribuant à la croissance du marché mondial de la pharmacie et de la santé La croissance

sans précédent des revenus de l’industrie mondiale de la pharmacie et de la santé est attribuée à des facteurs telles que la prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës dans le monde, l’augmentation de la population gériatrique, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être et la demande croissante de services de santé plus avancés. Demande croissante de médicaments et de thérapies de pointe, disponibilité croissante des options de diagnostic et de traitement de nouvelle génération – en particulier dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine – augmentation des activités de R&D et des essais cliniques dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, augmentation des investissements publics et privés dans la recherche en santé les projets et l’augmentation des dépenses de santé des consommateurs sont parmi les autres facteurs importants qui contribuent à la croissance des revenus de l’industrie.

Quelques points saillants du rapport :

En juillet 2021, Cerner Corporation a annoncé un partenariat stratégique avec Baystate Health pour développer une plateforme de santé numérique et intégrer un système de financement et de prestation de soins pour fournir une approche plus axée sur le consommateur. Grâce à ce partenariat, Cerner fournira sa plate-forme technologique à Baystate pour améliorer l’accès des patients à des soins personnalisés, faire progresser la prestation de soins et améliorer les soins aux patients.

Les revenus du segment des logiciels devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant de faciliter l’approvisionnement et le partage faciles et rapides des informations médicales des patients et d’augmenter la mise en œuvre de logiciels de santé pour améliorer les résultats cliniques, l’efficacité et le flux de travail organisationnel, réduisant les dépenses médicales. , et pour automatiser diverses tâches administratives.

Le segment de la santé mobile (mHealth) devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’appareils sans fil tels que les trackers de fitness, les montres intelligentes et les bracelets, la demande croissante de services de soins à domicile, l’augmentation des investissements dans la m-santé start-ups et l’adoption croissante de la technologie IoT.

Le segment Hôpitaux et cliniques devrait être en tête en termes de part de revenus en raison de l’adoption croissante du système de santé numérique pour gérer le volume croissant de données sur les patients, améliorer l’efficacité et les performances cliniques et adopter de plus en plus la technologie de la santé sans fil ou les dispositifs médicaux connectés pour améliorer les patients. expérience, soutenir les soins aux patients et rationaliser les opérations commerciales.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de la taille de la population ciblée, de la mise en œuvre croissante de solutions de technologie de l’information sur les soins de santé, de l’utilisation croissante de capteurs sans fil et d’applications de santé mobiles et du développement croissant de technologies avancées et innovantes.

Principaux acteurs du marché mondial de la santé numérique :

Koninklijke Philips NV, Cerner Corporation, Siemens Healthineers AG, Apple Inc., Epic Systems Corporation, McKesson Corporation, GE Healthcare Inc., Qualcomm technologies Inc. et Cisco Systems Inc.

La pandémie de coronavirus a a eu un impact drastique sur l’industrie mondiale de la santé, avec une augmentation des cas de COVID-19 dans le monde, une augmentation substantielle des taux d’admission et de réadmission à l’hôpital et une demande croissante de services de télésanté et de télémédecine pour la surveillance à distance des patients. En outre, l’attention croissante portée au développement de diagnostics rapides COVID-19 tels que les kits de test RT-PCR, l’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins, des normes et protocoles réglementaires stricts pour la sécurité COVID-19 et l’augmentation des ventes d’équipements de sécurité COVID-19, tels que comme les masques N-95, les écrans faciaux, les kits EPI et les désinfectants pour les mains, ont stimulé la croissance mondiale des revenus de l’industrie pharmaceutique et de la santé au cours des dernières années.

Segmentation du marché de la santé numérique :

perspectives des composants (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

matériels

logiciels

des services

(revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Télésanté Téléconsultation Télésurveillance

Santé mobile (mHealth) Appareils connectés Applications mHealth Applications fitness Applications médicales Services

numériques Systèmes de santé Électronique Dossier de santé (DSE) Systèmes de prescription électronique

Analyse des soins

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

Hôpitaux et cliniques

Centres de diagnostic

Autres

Rapport sur le marché mondial de la santé numérique : Segmentation régionale

Amérique du Nord S. Canada Mexique

Europe Allemagne K. Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite AE Afrique du Sud Reste MEA



Marché mondial de la santé numérique : Table des matières

Chapitre 1. Méthodologie et sources

1.1. Définition du marché

1.2. Portée de la recherche

1.3. Méthodologie

1.4. Sources de recherche

1.4.1. Sources primaires

1.4.2. Sources secondaires

1.4.3. Sources payantes

1.5. Technique d’estimation du marché

Chapitre 2. Résumé

Chapitre 3. Informations clés

Chapitre 4. Segmentation du marché mondial de la pharmacie et de la santé

4.1. Analyse d’impact du COVID-19 sur le marché mondial de la pharmacie et des soins de santé

4.2. Perspectives industrielles

4.2.1. Analyse des indicateurs de marché

4.2.2. Analyse des moteurs du marché

4.2.3. Analyse des contraintes du marché

4.3. Aperçus technologiques

4.4. Analyse des cinq forces de Porter

4.5. Cadre réglementaire

4.6. Analyse de l’évolution des prix

4.7. Analyse de l’espace métrique concurrentiel

Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial de la santé numérique au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial de la santé numérique?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial de la santé numérique au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté pour répondre à vos exigences.

