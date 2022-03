Taille, part, principaux acteurs clés, croissance, tendance et prévisions du marché des services de traitement des eaux usées jusqu’en 2027

Le marché mondial des services de traitement des eaux usées atteindrait une valeur de 78,13 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Cette croissance du marché peut être attribuée à la nécessité d’éliminer les organismes nuisibles et les bactéries pathogènes des eaux usées. Les principaux acteurs du marché proposent des services avancés de traitement des eaux usées conçus pour relever les défis d’un traitement efficace des eaux usées. Les services avancés de traitement des eaux usées offrent une aération plus intelligente, une filtration avancée et une désinfection sans produits chimiques, qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Les entités industrielles et les municipalités utilisent de plus en plus le zéro rejet liquide, ce qui stimule la demande de services de traitement des eaux usées. Le traitement sans rejet liquide est très avantageux pour les municipalités et les entités industrielles, car il minimise la quantité d’eaux usées à traiter. De plus, les eaux usées sont traitées d’une manière économiquement réalisable, produisant un flux propre qui peut être réutilisé ailleurs.

Le rapport sur le marché mondial des services de traitement des eaux usées couvre l’analyse des moteurs, des tendances, des limites, des contraintes et des défis survenant sur le marché des services de traitement des eaux usées. Le rapport examine également l’impact de divers autres facteurs du marché affectant la croissance du marché dans divers segments et régions. Le rapport segmente le marché en fonction des types, des applications et des régions pour donner une meilleure compréhension du marché des services de traitement des eaux usées.

Le rapport mondial sur les services de traitement des eaux usées est une étude panoramique du marché global des services de traitement des eaux usées publiée par Emergen Research et couvre une analyse approfondie des avancées technologiques et des développements de produits. sur le marché des services de traitement des eaux usées. Le rapport fournit une analyse détaillée des facteurs clés du marché des services de traitement des eaux usées qui devraient avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie des services de traitement des eaux usées.

Analyse régionale :

cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché des services de traitement des eaux usées, ainsi que l’estimation des évaluations actuelles et futures du marché en fonction de la dynamique de l’offre et de la demande et de la structure de prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des services de traitement des eaux usées est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Principaux faits saillants du rapport

En septembre 2020, Evoqua Water Technologies LLC, un pionnier dans la gestion des solutions critiques de traitement de l’eau, a déclaré avoir acheté Aquapure Technologies, un fournisseur d’eau et entreprise d’équipement située dans l’Ohio, aux États-Unis. Cette transaction vise à améliorer la capacité de service d’Evoqua Water Technologies LLC dans l’Ohio ainsi que dans les régions périphériques.

Le segment municipal détenait la plus grande part de marché de 57,3 % en 2019. Les services avancés de traitement des eaux usées offerts par les principaux acteurs du marché, tels que la désinfection sans produits chimiques et la filtration avancée, sont de plus en plus adoptés par les municipalités.

Le segment des opérations et du contrôle des processus devrait se développer au TCAC le plus rapide de 7,0 % au cours de la période de prévision. L’exigence croissante du secteur industriel et des municipalités d’éliminer les solides en suspension avant que les effluents ne soient rejetés dans l’environnement d’une manière économiquement réalisable a entraîné la demande d’exploitation des installations, de surveillance des paramètres et d’entretien de routine.

Les principaux acteurs du marché sont Xylem Inc., Ecolab, Veolia, SUEZ, Pentair, Thermax, Buckman Laboratories International, Inc., Evoqua Water Technologies LLC, Kurita Water Industries et Golder Associates.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des services de traitement des eaux usées en termes d’utilisation finale, de type de service et de région :

End-use Outlook (Revenue , milliards USD ; 2017-2027) industriel municipal



Perspectives du type de service Services de construction et d’installation Maintenance et réparation Conception et ingénierie Conseil Exploitation et contrôle des processus Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027 ) Amérique du Nord Unis Canada Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



