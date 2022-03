Taille, part, principaux acteurs clés, croissance, tendance et prévisions du marché des nanomatériaux intelligents jusqu’en 2027

Le marché des nanomatériaux intelligents devrait atteindre une taille de marché de 8,91 milliards USD d’ici 2027 et enregistrer une croissance substantielle des revenus dans la phase initiale de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les principaux facteurs à l’origine de la popularité rapide et de la demande croissante de nanomatériaux intelligents sont les avancées significatives dans le domaine de la nanotechnologie et la croissance des domaines d’application et des industries pour cette technologie. L’adoption et l’utilisation croissantes des nanomatériaux dans les industries, en particulier l’industrie pharmaceutique et le secteur de la santé, soutiennent la croissance de l’industrie, ce qui entraîne le développement et l’introduction de nouveaux produits plus efficaces, des matériaux plus avancés pour le diagnostic des maladies, et entraîne également de nouvelles recherches et développements. de nanomatériaux plus avancés. En outre, l’augmentation du soutien et du financement des gouvernements dans divers pays en faveur de la R&D et l’introduction de nanomatériaux et de technologies plus efficaces devraient entraîner une augmentation de la taille du marché et du taux de croissance des revenus au cours de la période de prévision.

L’avènement et les progrès ultérieurs des nanomatériaux intelligents ont ouvert de vastes perspectives dans le domaine de la recherche scientifique, ainsi qu’un potentiel et une application uniques dans le domaine de la médecine et de l’électronique utilisées dans les secteurs pharmaceutique et de la santé. Les nanomatériaux intelligents devraient rester un composant majeur dans toute une gamme d’industries et joueront un rôle majeur dans les dispositifs pharmaceutiques de prochaine génération.

Le rapport met en lumière les opportunités de croissance émergentes, les défis, les menaces du marché, les limites et les facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché des nanomatériaux intelligents. Le rapport examine en outre en détail le marché des eaux internationales et les tendances émergentes dans ces régions. Il offre également un aperçu du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, du scénario industriel et des derniers développements de produits et technologiques pour offrir un aperçu complet du paysage du marché des nanomatériaux intelligents.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

En avril 2020, Promethean Particles a annoncé le lancement de recherches sur les effets antiviraux de ses nanoparticules de cuivre exclusives à des fins d’utilisation dans tissus et EPI dans le secteur de la santé.

En avril 2019, Daimler AG a acquis une participation minoritaire dans Sila Nanotechnologies. Cet investissement a aidé l’investisseur à étendre ses recherches pour le développement de batteries lithium-ion de nouvelle génération.

En décembre 2020, un groupe de recherche de l’Université nationale de Singapour, dirigé par le professeur assistant Chen Po-Yen, a lancé une activité de recherche et développement pour améliorer la sécurité et la précision des bras robotiques industriels en développant un nouvel ensemble de capteurs de contrainte en nanomatériaux. , qui sont 10 fois plus sensibles lors de la mesure de mouvements infimes, par rapport à la nanotechnologie existante.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Abbott Laboratories, Advanced Nano Products Company Ltd., Akzo Nobel, BASF AG, Bayer AG, Altair Nanotechnologies Inc., Almatis GmbH, Quantum Dot Corp., JM Material Technology, Inc. et Yosemite Technologies Co. ., Ltd.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des nanomatériaux intelligents en fonction des types, des applications, de l’utilisateur final et des régions comme suit :

Types Perspectives (Revenus : Milliards USD ; Volume : Millions d’unités ; 2017-2027) à base de carbone nanofilms Polymères Autres



Perspectives d’application (Revenus : Milliards USD ; Volume : Millions d’unités ; 2017-2027) Technologie d’affichage médicaments Revêtement et surveillance deset biodétection Water Treatment



End-Use Outlook (Revenus : milliards USD ; volume : millions d’unités ; 2017-2027) Produits pharmaceutiques Transport Électronique Construction Environnement Autres



Perspectives régionales (Revenus : milliards USD ; volume : millions d’unités ; 2017-2027)

Amérique du Nord



S. Canada

Europe

Allemagne K. France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine

Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA

