Taille, part, perspectives et tendances et opportunités du marché des emballages alimentaires écologiques en Amérique du Nord 2021-2030

Le marché nord-américain des emballages alimentaires écologiques détenait une valeur marchande de 48 658,4 millions USD en 2020 et devrait atteindre 67 818,9 millions USD d’ici 2027. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision.

Un emballage alimentaire respectueux de l’environnement fait référence à un emballage qui ne nuit pas à l’environnement. Le marché devrait être tiré par des facteurs tels que la sensibilisation croissante des gens et la préférence des consommateurs pour les matériaux d’emballage recyclables et respectueux de l’environnement. En outre, la demande croissante d’aliments emballés et d’aliments prêts à manger, associée aux progrès de la technologie d’emballage alimentaire, devrait également stimuler la croissance du marché.

Malgré ces facteurs déterminants, on estime que le coût élevé des processus de recyclage et la médiocrité des infrastructures entravent négativement la croissance du marché. En outre, la volatilité des prix des matières premières devrait également entraver la croissance du marché. Pendant la pandémie de COVID-19, le marché a été gravement touché en raison de la fermeture d’hôtels et de restaurants et d’autres industries alimentaires.

Influenceurs de croissance :

Sensibilisation croissante des gens et des préférences des consommateurs envers les matériaux d’emballage écologiques et recyclables

L’emballage est l’un des composants les plus vitaux de l’industrie alimentaire. Il permet de minimiser le gaspillage alimentaire et les fuites de produits. L’industrie de l’emballage a connu une croissance fulgurante ces dernières années. Cependant, l’utilisation intensive de contenants d’emballage à usage unique a entraîné de nombreux effets néfastes sur l’environnement. Pour endiguer ces méfaits, les gens privilégient les emballages recyclables et écologiques. La sensibilisation croissante à ces matériaux devrait stimuler la croissance du marché.

Progrès dans la technologie de l’emballage alimentaire

Les progrès technologiques croissants dans l’industrie de l’emballage alimentaire devraient stimuler la croissance du marché. Ces avancées comprennent les emballages intelligents, les emballages comestibles, les emballages antimicrobiens, les emballages auto-refroidissants et auto-chauffants, les emballages hydrosolubles, les absorbeurs de saveurs et d’odeurs et les micro-emballages, entre autres. L’adoption croissante de toutes ces technologies d’emballage alimentaire devrait alimenter la croissance du marché.

Présentation des segments :

Le marché nord-américain des emballages alimentaires écologiques est segmenté en type de matériau, matériau d’emballage, produit et applications.

Par type de matériau

Biodégradable

Recyclable

Compostable

Réutilisable

Fibre naturelle D’

origine végétale

Matériau non toxique

Le segment biodégradable devrait détenir la plus grande part d’environ 19% en raison de leur forte préférence en raison de l’impact négligeable sur l’environnement. On estime que le segment des matériaux non toxiques connaît la croissance la plus rapide car ils n’ont aucun effet néfaste sur la santé humaine.

Par matériau d’emballage,

papier et carton

Plastique

o À base d’amidon o À base

de cellulose

o Acide polylactique (PLA)

o Autres

Verre Fécule de

maïs

Emballage à bulles

Métal

Riz

Films de gélatine

Autres

Le segment du papier et du carton devrait détenir la plus grande part et dépasser USD 26 700 millions d’ici 2027. Cela est dû à leur nature dégradable et à leur forte préférence dans l’industrie alimentaire et des boissons. Le segment des emballages à bulles devrait croître à un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision.

Par produit,

planches et plateaux

Bouteilles

Contenants

Pots

Boîte

Lait et autres cartons de boissons Pot

Vaisselle

Autres

On

estime que le segment des planches et plateaux détient la plus grande part d’environ 32 % en raison de leur forte demande, tandis que le segment des bocaux devrait croître au taux le plus rapide et franchir les 2 000 millions de dollars d’ici 2022.

Par applications,

alimentation et boissons

Boulangerie et confiserie

Autres

Le segment de l’alimentation et des boissons devrait détenir la plus grande part de marché, car les consommateurs préfèrent les solutions alimentaires pratiques, par manque de temps. De plus, les matériaux d’emballage réutilisables et recyclables sont couramment utilisés pour l’emballage des boissons, ce qui stimule également la croissance du marché. Le segment de la boulangerie et de la confiserie devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période projetée.

Aperçu régional

Sur une base régionale, le marché nord-américain des emballages alimentaires écologiques est segmenté aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La région des États-Unis représentait la plus grande part de marché en raison de la présence d’acteurs clés majeurs dans le pays. Le marché au Canada et au Mexique devrait également connaître des taux de croissance importants en raison de l’adoption croissante de matériaux d’emballage alimentaire respectueux de l’environnement dans les pays.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain des emballages alimentaires écologiques incluent Amcor, Ball Corporation, BASF, Be Green Packaging, Berry Global, Crown Holdings Inc., DS Smith, DuPont, Elopak, Evergreen Packaging, Gwp Group, Huhtamaki Oyj, Mondi , Nampak, Paperfoam, Printpack Inc., Sealed Air Corporation, Smurfit Kappa Group, Sonoco Products Company, Sustainable Packaging Industries, Swedbrand Groups, Tetra Laval, Tetra Pak, Westrock Company et Winpak Ltd., entre autres.

Les 13 principaux acteurs du marché devraient détenir environ 33% de part de marché. Ces acteurs du marché sont impliqués dans des collaborations, des fusions et acquisitions et des lancements de nouveaux produits pour renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, en août 2021, Amcor s’est associée à la Michigan State University pour l’innovation énergétique et le talent dans les emballages durables. La société a investi 10 millions de dollars dans ce partenariat.

Le rapport sur le marché des emballages alimentaires écologiques en Amérique du Nord fournit des informations sur les pointeurs ci-dessous:

Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offertes par les principaux acteurs

Développement du marché : Le rapport propose des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration sur les segments matures des marchés

Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les zones géographiques inexploitées, les développements récents, et investissements

Évaluation du paysage concurrentiel: fusions et acquisitions, certifications, lancements de produits sur le marché de l’emballage alimentaire écologique en Amérique du Nord ont été fournis dans ce rapport de recherche. En outre, le rapport met également l’accent sur l’analyse SWOT des principaux acteurs.

Développement de produits et innovation : le rapport fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

Le rapport sur le marché des emballages alimentaires écologiques en Amérique du Nord répond à des questions telles que:

Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché Emballage alimentaire écologique en Amérique du Nord?

Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché des emballages alimentaires écologiques en Amérique du Nord pendant la période d’évaluation?

Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période d’évaluation sur le marché des emballages alimentaires écologiques en Amérique du Nord?

Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché des emballages alimentaires écologiques en Amérique du Nord?

Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché Emballage alimentaire écologique en Amérique du Nord?

Quelle est la part de marché des principaux acteurs du marché des emballages alimentaires écologiques en Amérique du Nord?

Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme favorables pour entrer sur le marché des emballages alimentaires écologiques en Amérique du Nord?

