Taille, part, perspectives et tendances et opportunités du marché des cartes de crédit analysées pour les années à venir 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des cartes de crédit. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les cartes de crédit présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La carte de crédit est l’un des premiers modes de transaction sans numéraire qui permet aux titulaires de carte d’emprunter des fonds pour payer des biens et des services auprès de commerçants qui acceptent les paiements par carte. La limite de crédit est déterminée en fonction du pointage de crédit, de l’historique et des revenus des clients. Le marché des cartes de crédit est plus petit que celui de la carte de débit. Les banques commerciales en Inde telles que State Bank of India, HDFC Bank Limited et ICICI Bank Limited et Kotak Mahindra Bank Limited, ainsi que des entreprises internationales telles qu’American Express et City Bank sont les principaux acteurs du marché.

Aperçu du marché :

La valeur totale des transactions par carte de crédit devrait atteindre 51.72 milliards d’INR d’ici l’exercice 2027, avec un TCAC de 39.22 % au cours de l’exercice 2022 et de l’exercice 2027. Le volume des transactions par carte de crédit devrait augmenter à un TCAC d’environ 26,43 % au cours de l’exercice 2027. la période de prévision. Au cours de l’exercice 2021, une augmentation significative de la valeur des transactions par carte de crédit a été observée. Cette hausse est le résultat d’une augmentation du nombre de transactions par carte de crédit et par titulaire de carte. Le système bancaire a signalé plus de 1,2 million de nouveaux ajouts de cartes de crédit en novembre 2021.

Informations sectorielles :

Le marché peut être segmenté en fonction du type de prêteurs. Il est dominé par les banques privées, qui détiennent environ 70 % du total des soldes des cartes de crédit. La part des cartes émises par les banques privées a ralenti au cours des deux premiers trimestres de l’exercice 2021. Elle a affiché une forte croissance au cours des deux derniers trimestres de l’exercice 2021 et au cours des deuxième et troisième trimestres de l’exercice 2022. Elle devrait continuer à se développer en les prochaines années. La part des nouvelles émissions de cartes des banques privées a augmenté au cours des troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2021, par rapport aux mêmes trimestres de l’exercice 2020.

Analyse d’impact COVID-19 :

À la suite de la pandémie, la National Payments Corporation of India (NPCI) a encouragé les clients et les fournisseurs de services d’urgence à adopter des systèmes de paiement numériques, garantissant la sécurité des transactions sans contact. En conséquence, les transactions ont augmenté dans une certaine mesure. Cependant, la réduction des voyages internationaux en raison des restrictions imposées au cours de la période 2020-2021 a eu un impact négatif sur l’utilisation des cartes de crédit pendant cette période. Les leviers de revenus seront probablement difficiles à tirer car plusieurs clients ne sont pas disposés à utiliser fréquemment des cartes de crédit. Par conséquent, diverses stratégies de gestion des coûts doivent être adoptées par les émetteurs pour attirer les clients et garantir un avenir compétitif et robuste au marché des cartes de crédit .

