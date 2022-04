Taille, part, perspectives et position de croissance du marché des robots de livraison en plein air prévus 2021-2030

Le marché mondial des robots de livraison en extérieur évalué à une taille de marché de 4,071 millions USD en 2020 et devrait atteindre 105,079 millions USD d’ici 2027. Le marché des robots de livraison en extérieur devrait croître à un TCAC de 17,3% au cours de la période de prévision.

Le paysage de la technologie robotique évolue rapidement, dans de nombreuses industries pour diverses applications. Le robot de livraison extérieur remplace un livreur. Le robot est alimenté par une batterie électrique et se déplace à un rythme modéré. Il utilise une caméra ainsi que des capteurs pour planifier un itinéraire efficace, une navigation autonome et des technologies intelligentes d’évitement d’obstacles. Ces robots offrent divers avantages par rapport à la méthode de livraison traditionnelle, notamment la rentabilité, des services plus rapides aux clients, la précision de la livraison, la sécurité et l’assistance au livreur.

De plus, Covid-19 a posé un grand défi à l’industrie hôtelière. Le confinement à travers le monde a entraîné un ralentissement de toutes les activités. Les restaurants et les entreprises de la chaîne alimentaire sont confrontés à un défi majeur pour se maintenir dans le scénario actuel. Le marché de la livraison en plein air présente une énorme opportunité de livrer de la nourriture à domicile sans aucun contact personnel. C’est l’un des facteurs les plus importants qui stimulent la demande de robots de livraison en plein air dans l’industrie hôtelière.

Un nombre important d’investissements sont réalisés par les acteurs du marché pour fournir des fonctionnalités supplémentaires aux robots de livraison extérieurs afin de mieux répondre aux demandes de leurs clients.

Influenceurs de croissance

Covid-19 est l’un des facteurs les plus importants qui alimentent la demande du marché

L’un des facteurs les plus importants qui alimentent la croissance du marché des robots de livraison est le nombre croissant de cas de Covid-19 à travers le monde. Les cas croissants de virus corona ont entraîné une pénurie de main-d’œuvre. Cela a entraîné une demande accrue de technologies qui peuvent contribuer à une livraison sûre aux clients. L’utilisation croissante de technologies telles que la numérisation, l’intelligence artificielle et les technologies GPS a permis aux entreprises d’assurer une livraison rapide, sécurisée et rentable des produits aux clients.

La réduction des coûts de main-d’œuvre devrait stimuler la demande de robots de livraison en extérieur

L’utilisation d’un robot de livraison en plein air devrait réduire considérablement le coût global de la main-d’œuvre. Ces robots peuvent se substituer à un livreur et transporter une charge utile de plus de 100 kg en une seule fois.

Les considérations juridiques liées à la circulation et à la sécurité routière devraient créer un obstacle à la croissance du marché

Les développeurs de robots de livraison sont tenus de tenir compte des lois relatives à l’utilisation de robots dans le trafic public. Les robots peuvent entraîner des accidents de la circulation et également blesser les piétons. Les robots de livraison en plein air suscitent également des critiques, car les robots concurrenceraient les piétons et les fauteuils roulants pour l’espace. Les fabricants investissent des fonds considérables dans des activités de R&D afin de garantir la sécurité de l’utilisation des robots dans l’espace public et la circulation.

Présentation des segments

Le marché mondial des robots de livraison en extérieur est segmenté en composants, types de robots, opérations, charge utile, application et industrie.

Par composant

Matériel

o GPS

o Caméras

o Radars

o Capteurs à ultrasons/LiDAR

o Systèmes de contrôle

o Châssis et moteurs

o Batteries

o Autres (câbles, roues motrices et relais)

Logiciels

o Système d’exploitation robotique o Services

de solutions de cybersécurité o Intégration, maintenance et assistance o Conseil et Formation

Le segment du matériel représentait la majeure partie du marché des robots de livraison en plein air. On estime qu’il franchira une taille de marché de 74 millions USD d’ici 2027.

Par type de robot

2 et 3 roues

4 roues

6 roues

Basé sur le type de robot, le segment à 4 roues a capturé la plus grande part de marché de plus de 45% du marché des robots de livraison en plein air. Le segment devrait maintenir cette domination au cours de la période de prévision.

Par Opérations

Autonome

Télécommandé

Le segment autonome devrait croître au rythme le plus élevé, à un TCAC de 18,0 % au cours de la période de prévision.

Par charge utile

< 0,5

kg 0,5 2 kg

2-10 kg

10-50

kg 50-100 kg

>100 kg

Sur la base de la charge utile, on estime que le segment 10-50 kg captera la plus grande part de marché en 2020. Alors que le segment <0,5 kg devrait croître au taux le plus élevé de 27,1 %, au cours de la période de prévision.

Par application

Livraison de nourriture Livraison de

fret Livraison

médicale Livraison

postale

Intervention d’urgence

On estime que le segment de la livraison de nourriture captera la plus grande part de marché du segment des applications en 2020 et devrait maintenir cette domination au cours de la période de prévision.

Par industrie

Commerce de détail

E-commerce

Hôtellerie

Santé

Logistique

Services postaux

Autres

On estime que le secteur de la vente au détail captera la plus grande part en 2020. Alors que le segment des soins de santé devrait croître à un TCAC le plus élevé de 16,4 % au cours de la période de prévision.

Aperçu régional

Sur une base régionale, le marché mondial des robots de livraison en plein air est segmenté en Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Amérique domine le marché mondial des robots de livraison en extérieur, avec la plus grande part d’environ 57 % en 2020. La région devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La présence d’un grand nombre de fournisseurs de technologies dans la région est l’un des facteurs les plus importants, attribué à cette domination. Alors que le Moyen-Orient devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché incluent Amazon Scout, Alibaba DAMO, ANYbotics AG (ANYmal), BoxBot (Toyota), CATRobotics (Marble+Caterpillar), Cleveron, DHL International GmbH (POSTBot), Dispatch AI (WelcomeAI), Domino’s Robotic Unit , Eliport, FedEx bot, Ford Motor Corp, JD Logistics (JD.com, Inc.), KiwiBot, Locus Robotics, Meituan Dianping, Neolix, Nuro, Postmates Inc (Serve) Uber, Rakuten Inc., Refraction AI, Robby Technologies Inc. ., Robomart, Segway Robotics, Starship Technologies, TeleRetail, TinyMile, TwinsWheel, Woowa Brothers Corp, Zhen Robotics (Robopony), ZMP Inc. (Patoro) entre autres.

Les principaux acteurs du marché sont activement engagés dans des partenariats stratégiques pour renforcer leur position sur le marché. La nature monopolistique du marché est due à la présence de quelques entreprises avec leurs robots de livraison au stade commercial

Le rapport sur le marché mondial des robots de livraison en plein air offre des informations sur les pointeurs ci-dessous:

Pénétration du marché : Le rapport de recherche fournit des données complètes sur le marché offertes par les principaux acteurs

Développement du marché : Le rapport propose une analyse détaillée des marchés émergents et examine la pénétration sur les segments matures des marchés

Diversification du marché : Le rapport de recherche offre des informations complètes sur les zones géographiques inexploitées, développements récents et investissements

Évaluation du paysage concurrentiel: fusions et acquisitions, certifications, lancements de produits, collaborations sur le marché ont été fournis dans ce rapport de recherche. En outre, le rapport comprend également une analyse SWOT des principaux acteurs du marché.

Le rapport sur le marché mondial des robots de livraison en plein air répond à des questions telles que:

Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial des robots de livraison en plein air?

Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial des robots de livraison en plein air au cours de la période d’évaluation ?

Quels sont les produits/segments/applications dans lesquels investir au cours de la période d’évaluation sur le marché mondial des robots de livraison en plein air ?

Quelles sont les tendances technologiques sur le marché mondial des robots de livraison en plein air ?

Quelles stratégies sont considérées comme favorables pour entrer sur le marché mondial des robots de livraison en plein air ?

