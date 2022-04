Taille, part, paysage concurrentiel et régions clés du marché de la logistique numérique 2028

Le marché mondial de la logistique numérique est sur le point de croître à une valeur TCAC élevée. Le rapport sur le marché de la logistique numérique fournit une approche holistique de la valeur du marché, de la taille, des prévisions, des dernières tendances, des moteurs de croissance du marché, des contraintes, des opportunités et des défis. Le rapport comprend également une analyse des fournisseurs d’environ 10 fournisseurs.

La logistique numérique simplifie le processus logistique et accélère la gestion des marchandises, du trafic et des transports. Les expositions sur la logistique numérique se caractérisent par une technologie partagée basée sur le Web qui s’étend à toute la chaîne d’approvisionnement. Il maintient également une intégration robuste des informations entre l’entrepôt, le transport, la livraison et le consommateur final. Tous les domaines opérationnels de la logistique numérique sont hautement intégrés.

Obtenez un exemple de rapport «Marché de la logistique numérique» jusqu’en 2028 –

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00003392

Conducteurs:

Le marché de la logistique numérique est tiré par l’augmentation de la quantité de données générées, l’exigence d’accéder aux données en temps réel augmente, ce qui stimule le marché de la logistique numérique.

Cela contribue également à améliorer l’expérience client tout en économisant du temps et de l’argent.

De plus, la croissance du commerce électronique, de l’industrie de la vente au détail et d’autres marchés émergents tels que l’automobile devrait offrir de grandes opportunités aux acteurs opérant sur le marché de la logistique numérique.

Principaux acteurs clés :- Accenture, Advantech Co., Ltd., DigiLogistics Technology Ltd., Hexaware Technologies Limited, IBM Corporation, Oracle, Samsung, SAP SE, Siemens Digital Logistics GmbH, Tech Mahindra Limited.

Rapport sur le marché de la logistique numérique par application de segmentation:

Basé sur les systèmes, le marché mondial de la logistique numérique est segmenté en échange de données électroniques, gestion des commandes, suivi et surveillance, gestion de bases de données, etc.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en gestion du travail, gestion des entrepôts et gestion des transports.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en aérospatiale, vente au détail et biens de consommation, soins de santé, industrie, informatique et télécommunications, fabrication et autres

Achetez une copie de cette recherche –

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00003392

Points clés traités dans le rapport sur le marché Logistique numérique :

– Aperçu de la logistique numérique, définition et classification des perspectives du marché, facteurs déterminants et demandes

– Concurrence sur le marché de la logistique numérique par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de Covid-19 sur le marché de la logistique numérique

– Part de la logistique numérique, taille, revenus (valeur) par région (2021-2028)

– Analyse du marché de la logistique numérique par application, facteurs moteurs et tendances futures

– Logistique Digitale Approvisionnement, Consommation, Exportation, Importation par Pays

– Stratégie par principaux fabricants / acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Renseignez-vous pour une remise avant d’acheter des rapports sur le marché de la logistique numérique –

https://www.theinsightpartners.com/discount/TIPRE00003392/

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876