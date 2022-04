Taille, part, parts, pilotes et stratégies des acteurs clés du marché des machines agricoles analysées 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des machines agricoles. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les machines agricoles présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

L’agriculture et le secteur connexe jouent un rôle crucial dans une économie agraire en développement comme l’Inde. Plus de 50% de la population dépend de l’agriculture pour sa subsistance. Une meilleure sensibilisation des agriculteurs à la mécanisation agricole, à l’innovation et au manque de main-d’œuvre sont les principaux moteurs du marché des machines agricoles.

Au cours des dernières années, la vente de machines agricoles a explosé en raison de la disponibilité de l’électricité et des options de financement faciles.

Le marché était évalué à ~ 1 105,13 milliards d’INR au cours de l’exercice 2021. Il devrait atteindre ~ 1 853,13 milliards d’INR d’ici l’exercice 2027, en expansion à un TCAC d’environ 7,33 % au cours de la période de l’exercice 2022 et de l’exercice 2027.

Informations sectorielles :

L’Inde est le plus grand fabricant de tracteurs au monde et représente plus d’un tiers de la production mondiale de tracteurs. Au cours de l’exercice 2021, le segment des tracteurs détenait la plus grande part du marché, représentant plus de 80% des revenus du marché.

La pénétration des tracteurs est élevée dans la zone agraire du nord de l’Inde, principalement au Pendjab, à l’Haryana et à l’Uttar Pradesh. Dans le sud et l’ouest, principalement l’Andhra Pradesh, le Tamil Nadu et le Maharashtra, le taux d’adoption est faible. Les autres segments du marché comprennent les motoculteurs, les batteuses et les motoculteurs.

Le segment des tracteurs est principalement dominé par les tracteurs de grande capacité de 30 CV 50 CV

Impact du COVID-19 :

Le verrouillage, qui a été imposé par le gouvernement au cours de l’exercice 2021, pour freiner la propagation du virus, a paralysé le commerce, la fabrication et le commerce. Après l’assouplissement des restrictions au deuxième trimestre de l’exercice 2021, le volume des ventes s’est amélioré et a dépassé celui de l’exercice 2020. Le marché est resté résistant à l’impact de la pandémie au cours de l’exercice 2021.

Cependant, la deuxième vague dévastatrice du premier trimestre de l’exercice L’année 2022 a fortement impacté le marché, entraînant une forte baisse des ventes en avril et mai 2021. Les ventes de tracteurs et autres équipements agricoles ont considérablement diminué.

Le marché montre des signes de reprise aux deuxième et troisième trimestres de l’exercice 2022, avant la saison des fêtes nationales et la saison des récoltes de Kharif.

