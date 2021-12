Taille, part, offre, demande, segments et prévisions du marché des médicaments psychédéliques 2028

Une large analyse de la structure du marché ainsi que les prévisions des différents segments et sous-segments du marché ont été fournies par le biais du rapport fiable sur le marché des médicaments psychédéliques . Cette étude de marché analyse l’état du marché, la taille, la demande, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Le marché se transforme considérablement en raison des mouvements des principaux acteurs et marques, notamment des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions, ce qui modifie à son tour la vision du visage mondial des drogues psychédéliques.industrie. En gardant à l’esprit cette situation, ce document de marché fournit une fenêtre sur l’industrie qui explique quelle sont la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché. Le rapport sur le marché des médicaments psychédéliques définit la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision 2021-2028 pour le marché.

Le marché américain des drogues psychédéliques devrait croître de 16,3% avec des facteurs tels que la prévalence croissante de la dépression et des troubles mentaux qui stimulent la croissance du marché américain des drogues psychédéliques. Le marché américain des drogues psychédéliques a montré une prévalence croissante de dépression et de troubles mentaux qui augmentent la demande de drogues psychédéliques. Cependant, les réglementations imposées sur les drogues psychédéliques limitent la croissance du marché.

Scénario du marché américain des drogues psychédéliques

Selon Data Bridge Market Research, Jazz Pharmaceuticals, Inc. est le leader du marché américain des médicaments psychédéliques et cette société détient une part de marché estimée à environ 70 % à 80 % du marché. Le leader du marché Jazz Pharmaceuticals, Inc. détient une part de marché estimée à environ 75,00 % aux États-Unis. Jazz Pharmaceuticals, Inc. est un leader des médicaments psychédéliques aux États-Unis et, en outre, la société est continuellement impliquée dans le développement de nouveaux produits pour augmenter son portefeuille de drogues psychédéliques. Le chiffre d’affaires des médicaments psychédéliques de Jazz Pharmaceuticals, Inc. a considérablement augmenté de 16% pour générer un chiffre d’affaires de 1 525,18 millions USD en 2019 par rapport à 2018.

En octobre 2018, Jazz Pharmaceuticals plc a reçu l’autorisation de la FDA pour le Xyrem (oxybate de sodium) pour le traitement de la somnolence diurne excessive ou de la cataplexie chez les patients pédiatriques atteints de narcolepsie. L’autorisation aidera la société à dominer le marché car Xyrem est le seul et unique traitement approuvé par la FDA disponible pour la cataplexie et la somnolence diurne excessive dans la narcolepsie chez les patients adultes.

Analyse d’impact du Covid-19

La version complète du rapport inclura l’impact du COVID-19 et les changements anticipés sur les perspectives futures de l’industrie, en tenant compte des paramètres politiques, économiques, sociaux et technologiques.

Les segments et la sous-section du marché des drogues psychédéliques sont présentés ci-dessous :

Par source (synthétique, naturel)

PAR Type (Dissociatifs, Empathogènes, Sérotoninergiques (Drogues Psychédéliques Classiques))

Par application (Narcolepsie, Dépression résistante au traitement, Trouble de stress post-traumatique (TSPT), Trouble dépressif majeur, Autres)

Par voie d’administration (orale, intranasale, parentérale, autres)

Par drogues (acide gamma hydroxybutyrique (GHB), kétamine, 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (ecstasy), psilocybine)

Par utilisateur final (hôpitaux, clinique spécialisée, organisme de recherche, autres)

Par canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de composition, autres)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des drogues psychédéliques est :

Johnson & Johnson Services, Inc.

Jazz Pharmaceuticals, Inc.

Celon Pharma SA

BOUSSOLE

usonainstitute.org

Develco pharma suisse sa

Doughlas Pharmaceuticals Limited

NeuroRX, Inc.

Hikma Pharmaceuticals PLC

Amneal Pharmaceuticals, LLC.

AVADEL PHARMACEUTICALS, SA

……

Segmentation de la taille du marché par région et par pays (personnalisable) :

Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Portée et taille du marché des drogues psychédéliques aux États-Unis

Le marché américain des drogues psychédéliques est segmenté en fonction de la source, du type, de l’application, de la voie d’administration, des médicaments, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la source, le marché est segmenté en synthétique et naturel. La synthèse domine le marché des drogues psychédéliques car toutes les drogues disponibles sont d’origine synthétique. Pour cette raison, le segment synthétique domine le marché et connaîtra également une croissance plus rapide au cours de la période de prévision.

Marché américain des drogues psychédéliques, par source

Sur la base du type, le marché est segmenté en dissociatifs, empathogènes et sérotoninergiques (médicaments psychédéliques classiques). Le segment des dissociatifs domine le marché des drogues psychédéliques car XYREM (oxybate de sodium, Jazz Pharmaceuticals Inc.) est le seul médicament approuvé de psychédéliques perturbateurs pour le traitement de la narcolepsie.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble de stress post-traumatique (SSPT), trouble dépressif majeur, etc. La narcolepsie en tant que dérivé de l’acide gamma hydroxybutyrique (GHB) domine le marché des drogues psychédéliques et utilise principalement la médecine psychédélique et le médicament a été approuvé pour la narcolepsie. Pour cette raison, le segment de la narcolepsie domine le marché des drogues psychédéliques.

Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en orale, intranasale, parentérale, autres. Oral est dominant sur le marché des drogues psychédéliques car Xyrem est le médicament le plus de marque disponible sur le marché sous des formes posologiques orales. De plus, l’adhésion du patient est très importante dans le traitement symptomatique de la maladie. L’administration orale du médicament est très pratique pour les patients par rapport à d’autres formes.

Sur la base des médicaments, le marché est segmenté en acide gamma hydroxybutyrique (GHB), kétamine, 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (ecstasy), psilocybine. L’acide gamma hydroxybutyrique (GHB) domine le marché des drogues psychédéliques, car Xyrem est principalement une drogue psychédélique et appartient à cette catégorie. Pour cette raison, le segment de l’acide gamma hydroxybutyrique (GHB) domine le marché des drogues psychédéliques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, organismes de recherche, etc. Les hôpitaux dominent le marché des drogues psychédéliques en raison du nombre élevé de patients et la plupart des médicaments sont administrés sous la supervision d’un médecin. Pour cette raison, le segment hospitalier domine le marché des drogues psychédéliques.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de composition, autres. La pharmacie hospitalière détient la plus grande part de marché car ces médicaments traitent un plus grand nombre de patients dans les hôpitaux, la demande de médicaments augmente dans la pharmacie hospitalière.

