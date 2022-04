Taille, part, inclinations et état de développement du marché du secteur privé de la prestation de soins de santé mis en évidence au cours de la période de prévision 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché du secteur de la prestation de soins de santé privés. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur le secteur privé de la prestation de soins de santé présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Aperçu du marché

En Inde, le scénario de la santé a commencé à se développer fin 2010 et en décembre 2021, près de 87 % des services sont fournis par le secteur privé, ce qui en fait un acteur majeur. De plus, le succès des services basés sur la téléconsultation en Inde favorise les opportunités en termes d’infrastructures et de participation du secteur privé de la santé. En termes de revenus, le secteur hospitalier privé était évalué à 13 000.66 milliards INR au cours de l’exercice 2021. Il devrait atteindre 33 299.68 milliards INR d’ici l’exercice 2027, avec une croissance à un TCAC d’environ 17.01 % au cours de l’exercice 2022 ? Période de l’exercice 2027. Le secteur a enregistré des investissements directs étrangers (IDE) cumulés pour une valeur de près de 2 044,03 milliards INR entre avril 2000 et décembre 2020. Dans ce secteur, le secteur pharmaceutique et pharmaceutique avait la valeur d’investissement la plus élevée de plus de 1 286,98 milliards INR.

Informations sectorielles :

Le secteur privé de la prestation de soins de santé comprend trois segments principaux : les hôpitaux privés, les diagnostics privés et les pharmacies de détail. Le secteur hospitalier privé était le segment le plus important, avec une part de marché d’environ 76,88 % au cours de l’exercice 2021. La part de marché du segment des diagnostics privés devrait augmenter considérablement pour atteindre environ 13,39 % d’ici l’exercice 2027.

Le secteur hospitalier privé joue un rôle crucial dans la prestation de services de santé en Inde. Un revenu disponible élevé (capital épargné ou dépensé après déduction de l’impôt sur le revenu) dans les zones urbaines et rurales, la croissance démographique et les changements dans les profils de maladies alimentent le marché.

L’augmentation des dépenses de santé et de l’espérance de vie, l’augmentation des niveaux de revenu, l’offre de tests de diagnostic avancés, l’augmentation des maladies liées au mode de vie et les initiatives gouvernementales majeures sont les principaux moteurs du secteur privé du diagnostic. Les services de diagnostic sont principalement fournis au prix le plus bas au monde. Par conséquent, l’essor des soins de santé préventifs et du bien-être, ainsi que le recours accru aux traitements fondés sur des données probantes, ont alimenté la croissance du secteur.

Le marché de détail des pharmacies a connu une croissance rapide au cours des dernières années. Des facteurs tels que l’explosion démographique, le fardeau croissant des maladies chroniques, l’augmentation du nombre de patients et l’amélioration de l’abordabilité, de l’accessibilité et de l’authenticité sont les principaux moteurs de l’entreprise. De plus, la pénétration accrue d’Internet et les progrès technologiques ont facilité l’adoption du commerce de détail en ligne.

Impact du COVID-19 :

Le COVID-19 a eu un impact massif sur le secteur privé de la prestation de soins de santé en termes d’opérations commerciales et de performances financières. La mise en place du confinement strict a entraîné une baisse rapide du nombre de patients dans les hôpitaux privés, ainsi que dans les centres de diagnostic. L’annulation des chirurgies électives et la fermeture des services extérieurs des patients (OPD) ont entraîné une forte réduction des revenus de l’industrie. En outre, les restrictions de voyage et la fermeture des frontières interétatiques ont créé des obstacles dans la chaîne d’approvisionnement et la logistique. Cependant, des stratégies, notamment la transformation numérique, la mise en œuvre d’un cadre réglementaire, le renforcement des collaborations entre les hôpitaux publics et privés et l’amélioration de la sensibilisation à l’assurance maladie ont contribué à la reprise du secteur.

