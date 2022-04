Taille, part, inclinations et état de développement du marché de l’entreposage mis en évidence au cours de la période de prévision 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de l’entreposage. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché de l’entreposage présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La logistique et l’entreposage jouent un rôle crucial pour combler le fossé entre les clients et les fabricants. La facilité et l’efficacité d’une chaîne logistique ont un impact énorme sur le temps qu’un produit atteint le client. Un entreposage efficace est crucial pour les entreprises afin qu’elles puissent maintenir leur inventaire et fournir les marchandises chaque fois que la demande augmente. Alors que l’industrie du commerce électronique commençait à se développer, les entrepôts sont devenus une partie intégrante de la chaîne logistique. Les entrepôts offrent non seulement de l’espace pour stocker les produits, mais jouent également un rôle important en fournissant de l’espace pour l’emballage, l’amarrage et le retrait des produits afin de réduire le délai de livraison. Certains des principaux acteurs de ce secteur sont Container Corporation of India Ltd., Gati Ltd., Mahindra Logistics Ltd. et Central Warehousing Corporation.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-warehousing-market/QI042

Aperçu du marché :

Au cours de l’exercice 2020, le marché de l’entreposage était évalué à 1050 milliards d’INR. En termes d’espace requis, il s’élevait à 265 millions de pieds carrés au cours de l’exercice 2021. Le chiffre d’affaires total devrait atteindre 2243.79 milliards INR en 2026, avec une croissance à un TCAC de 10.90 %. L’espace requis devrait atteindre 483 millions de pieds carrés en 2026, avec un TCAC de 12,77 %. Les six premières villes dotées d’une capacité d’entreposage moderne sont Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Mumbai, Delhi et Pune.

Informations sectorielles :

En 2021, le secteur de la Tierce Logistique (3PL) a acquis le maximum d’espace d’entreposage, suivi du e-commerce. Les secteurs 3PL, e-commerce, FMCD, FMCG et retail ont acquis respectivement 31%, 31%, 5%, 5%, 4% de l’espace d’entreposage. Les secteurs FMCD, FMCG et retail sous-traitent leurs besoins en espace à des acteurs 3PL. Par conséquent, leurs besoins en espace d’entreposage sont inférieurs à ceux du secteur 3PL.

Analyse d’impact COVID-19 :

À la suite de la pandémie, le gouvernement indien a annoncé un confinement à l’échelle nationale en 2020, ce qui a entraîné une crise du travail dans toutes les grandes villes. Les entrepôts ont fait face à une pénurie de main-d’œuvre et les opérations ont été entravées. D’autre part, l’épidémie de COVID-19 a incité les gens à faire des achats en ligne et a stimulé le marché du commerce électronique et les besoins en espace d’entreposage. La livraison organisée de nourriture a augmenté compte tenu de la pandémie qui a augmenté les besoins en espace d’entreposage de la chaîne du froid. La demande de biens industriels et de consommation a chuté, augmentant le coût de construction des entrepôts.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-warehousing-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander un rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-warehousing-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/