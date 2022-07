Taille, part, étude de recherche approfondie, application, croissance et prévisions du marché de la télésanté en Amérique du Nord

Rapport d’étude de marché de la télésanté en Amérique du Nord , l’administration marketing a soigneusement examiné l’esprit de leurs marchés cibles, leurs sentiments, leurs préférences, leurs attitudes, leurs convictions et leurs systèmes de valeurs avec une approche formalisée et managériale. Pour la réalisation des affaires au niveau local, régional et international, cette étude de marché mondiale de haute qualité est une solution ultime. Les études de recherche réalisées dans le rapport d’activité de classe mondiale A aident à deviner plusieurs aspects importants qui incluent, mais sans s’y limiter, l’investissement dans un marché en hausse, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché.

Le marché de la télésanté en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain croît avec un TCAC de 10,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 22 361,47 millions USD d’ici 2029 contre 10 445,46 millions USD en 2021. Besoin croissant de soins de santé numériques, meilleure analyse des conditions de santé et disponibilité d’experts ; sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Type (logiciel, systèmes, matériel, télécommunications) Mode de livraison (mode de livraison basé sur le cloud, mode de livraison basé sur le Web, mode de livraison sur site) Application (consultation générale, pathologie, cardiologie, chirurgie, gynécologie, neurologie, radiologie, dermatologie, ophtalmologie, orthopédie, autres) utilisateur final (télésanté hospitalière, télésanté pour médecins, télésanté à domicile) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique Acteurs du marché couverts Teladoc Health Inc., Siemens, Cisco Systems Inc., Koninklijke Philips NV, IBM, Cerner Corporation, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Vidyo Inc. (UNE FILIALE D’Enghouse Systems), Epic Systems Corporation, Tunstall Group, American Eh bien, CareCloud Inc, eClinicalWorks, AMD Global Telemedicine,

Dynamique du marché de la télésanté

Conducteurs

Accroître les progrès dans les télécommunications

De nombreux codes de médecine numérique qui ont été largement adoptés par Medicare et les payeurs commerciaux sont utilisés par l’augmentation de la télémédecine. Au fur et à mesure que la technologie des télécommunications a progressé, les coûts ont diminué au cours de la dernière décennie, il y a eu une croissance constante de la télémédecine

Prévalence croissante des maladies et affections chroniques

La pandémie de COVID-19 a contraint de nombreux prestataires à passer rapidement à la télémédecine, y compris les visites par téléphone et vidéo, évitant ainsi l’interruption des soins aux patients car de nombreuses maladies chroniques des patients ne sont pas bien contrôlées et que seulement 50 % des patients souffrant de maladies chroniques prendre leurs médicaments tels que prescrits.

Restreindre

Augmentation de la fraude en matière de soins de santé

La popularité généralisée de la télésanté avec les applications mobiles, le référentiel cloud, entre autres, est entravée en raison des problèmes liés à la confidentialité des données et à la fraude. La plupart des utilisateurs ne se sentent pas à l’aise avec un capteur basé sur l’IA qui enregistre chaque instant de leur vie

Occasion

Accroître le soutien gouvernemental

Le gouvernement soutient et promeut l’utilisation des applications numériques pour la santé et l’accompagnement. Depuis la crise du coronavirus, les solutions intelligentes, des tensiomètres personnels aux applications qui surveillent la santé et l’activité, sont devenues de plus en plus importantes dans les soins quotidiens

Défi

Barrières comportementales utilisant le système de surveillance à distance

Les médecins et les patients sont souvent confrontés à un manque de familiarité avec les nouvelles pratiques et n’abandonnent pas facilement les pratiques existantes (conventionnelles). Les personnes âgées peuvent également refuser d’utiliser les services de télésanté et de télémédecine en raison de leur méconnaissance de la technologie. Les barrières comportementales constituent un obstacle important à l’adoption de la télésanté et de la télémédecine.

Le rapport sur le marché de la télésanté fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les zones géographiques. expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Impact post-COVID-19 sur le marché de la télésanté

Le COVID-19 a un effet positif sur le marché. Les fermetures et l’isolement pendant les pandémies ont augmenté la demande du marché pour éviter la contamination par le virus. De nombreux nouveaux produits et services ont été ajoutés au marché par les principaux acteurs du marché. L’isolement social augmente la prise de conscience concernant le marché de la télésanté et tout cela a augmenté la demande du marché pendant la pandémie

Analyse au niveau du pays du marché de la télésanté

Le marché de la télésanté est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type, application, mode de prestation et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la télésanté sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

En 2022, l’Amérique du Nord domine en raison de la présence de grands acteurs du marché sur le plus grand marché de consommation avec un PIB élevé, en raison du besoin croissant de soins de télésanté dû au COVID-19. Les États-Unis devraient croître en raison de l’augmentation de la plate-forme de prestation de soins de santé virtuelle pour des diagnostics précis et la gestion de la thérapie des patients.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

La croissance des activités stratégiques des principaux acteurs du marché pour améliorer la sensibilisation à l’injecteur de contraste stimule la croissance du marché du marché de la télésanté.

Le marché de la télésanté vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie de la télésanté. De plus, il fournit des informations détaillées sur les ventes de télésanté, l’impact des scénarios réglementaires et les paramètres de tendance concernant le marché de la télésanté. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Les principales entreprises présentes sur le marché de la télésanté sont Teladoc Health, Inc., Siemens Healthcare GmbH, Cisco Systems, Inc., Koninklijke Philips NV, IBM CORPORATION, Cerner Corporation, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Vidyo, Inc. (UNE FILIALE D’Enghouse Systems), Epic Systems Corporation, Tunstall Group, American Well, CareCloud, Inc., eClinicalWorks, AMD Global Telemedicine, Appello, Care Innovations, LLC, Aerotel Medical Systems, ClearArch, Inc. et autres

