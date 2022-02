Taille, part et prévisions du marché de la synthèse des oligonucléotides 2021-2028: l’Amérique du Nord devrait détenir la principale part de marché dans le monde

Le marché de la synthèse d’oligonucléotides devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 17,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. L’utilisation croissante des oligos synthétisés contribuera à accélérer la croissance du marché de la synthèse d’oligonucléotides.

Les oligonucléotides sont de petits restes d’acides nucléiques formés par la chimie enzymatique et le génie génétique. Les oligonucléotides sont principalement utilisés en laboratoire de recherche pour des fonctions diagnostiques, académiques et industrielles, et thérapeutiques. La synthèse d’oligonucléotides se produit soit commercialement pour fournir des installations à plusieurs utilisateurs finaux, soit séparément par le biais de synthétiseurs d’ADN pour l’auto-utilisation. Actuellement, les améliorations successives de la synthèse, de l’amplification et de l’informatisation des oligonucléotides ont entièrement transformé la recherche biologique. Il est également possible de faire les personnalisations et d’obtenir le cycle nécessaire en ligne facilement et au moment voulu. Ces services essentiels varient considérablement en fonction du coût par paire de bases, des taux d’erreur, des longueurs et du débit, y compris d’autres.

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Agilent Technologies, Inc., Atdbio Ltd., LGC Limited, Bio-Synthesis Inc., Eurofins Genomics, Kaneka Eurogentec SA, General Electric, Genscript, AJINOMOTO CO.,INC (Genedesign, Inc. .), Danaher, Merck Kgaa, Lgc Biosearch Technologies, Nitto Denko, Thermo Fisher Scientific, Trilink Biotechnologies, Llc, Biolytic Lab Performance Inc., Polygen Gmbh, Quintara Biosciences, Bio Basic Inc., Danaher (Integrated Dna Technologies, Inc.) , et Twist Bioscience entre autres.

Pilotes: marché mondial de la synthèse d’oligonucléotides

Utilisation croissante des oligos synthétisés dans les diagnostics moléculaires et les applications cliniques

Augmentation des investissements publics et des dépenses de R&D dans les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Les troubles génétiques

Contraintes:

Manque de professionnels qualifiés

L’augmentation de la production interne entrave la croissance du marché mondial

Opportunités:

Initiatives stratégiques des acteurs du marché

Développements et innovations de nouveaux produits

Défis:

Des réglementations strictes

Défis liés à l’administration de médicaments et à la toxicologie

Tendances du marché :

Le marché mondial de la synthèse d’oligonucléotides est segmenté en six segments notables qui sont le type de produit, le type, les consommables, le type de service, l’application et l’utilisateur final.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en oligonucléotides d’ADN et oligonucléotides d’ARN. En 2019, le segment des oligonucléotides d’ADN devrait dominer le marché mondial de la synthèse d’oligonucléotides en raison de l’augmentation des programmes axés sur la recherche organisés dans l’industrie biopharmaceutique et de la forte préférence pour les études du génome humain.

Sur la base du type, le marché est segmenté en médicaments à base d’oligonucléotides, amorces, sondes, oligos synthétisés à échelle intermédiaire, oligos synthétisés à grande échelle, lieurs et adaptateurs et oligos à base de matrices.

Sur la base des consommables, le marché est segmenté en instruments, kits & réactifs et autres.

Sur la base du type de service, le marché est segmenté en oligos personnalisés, oligos préconçus et synthèse d’oligo.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en applications de recherche, applications thérapeutiques, applications de diagnostic et autres. En 2019, le segment des applications de recherche devrait dominer le marché mondial de la synthèse d’oligonucléotides en raison de la croissance continue du programme axé sur la recherche pour la découverte de médicaments et des protéines thérapeutiques à l’échelle mondiale et de l’implication des fabricants dans le développement de médicaments à base thérapeutique, ce qui renforce l’exigence d’oligonucléotides dans demandes de recherche.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés biopharmaceutiques et biotechnologiques, instituts universitaires et de recherche, organismes de recherche sous contrat, hôpitaux et autres.

