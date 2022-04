Taille, part et croissance du marché du tire-lait BRIC et hypothèses de prévision 2030

Le marché du tire-lait BRIC atteindra 283,07 millions USD d’ici 2025. Le marché du tire-lait BRIC, évalué à environ 127.35 millions USD en 2017, devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 10.50% sur la période de prévision 2018-2025.

La sensibilisation croissante des mères, l’amélioration des infrastructures de santé, la baisse du taux de mortalité infantile, l’augmentation de la population de mères qui travaillent et l’augmentation des initiatives gouvernementales sont quelques-uns des principaux facteurs qui animent le marché. L’impulsion des campagnes de sensibilisation des organisations privées et publiques sur les avantages de l’allaitement maternel a encouragé les mères qui travaillent à utiliser des tire-lait. Par exemple, l’UNICEF a mené un programme national de promotion de l’allaitement maternel en août 2016, appelé Mothers’ Absolute Affection (MAA) à New Delhi, en Inde, pour sensibiliser à l’allaitement maternel. Des initiatives comme celles-ci ont incité de nombreuses femmes qui travaillent à utiliser des tire-lait et ont également aidé à comprendre les avantages de l’allaitement.

En outre, l’augmentation du nombre de naissances dans les pays en développement tels que l’Inde ainsi que les progrès de l’amélioration des produits par les principaux acteurs ont alimenté le marché des tire-lait.

L’analyse régionale du marché mondial du tire-lait BRIC est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique latine et les régions APEJ ont collectivement représenté près de 28 % de la part des revenus du tire-lait en 2016. La demande de tire-lait continuera de croître, à mesure que le pourcentage de mères qui travaillent augmente, en particulier dans les pays en développement. Les tire-lait utilisés comme dispositif de sauvetage pour les nourrissons qui ne peuvent pas téter directement au sein devraient également contribuer à la demande mondiale. En raison de leurs caractéristiques et avantages dominants, les tire-lait sont préférés par les établissements de soins à domicile, suivis par les établissements de santé. Les régions Asie-Pacifique et MEA sont les régions les plus peuplées.

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par produit :

§ Système ouvert

§ Système fermé

Par technologie :

§ Manuel

§ Alimenté par batterie

§ Électrique

Par application :

§ Usage personnel

§ Qualité hospitalière

Par régions :

§ Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

§ Europe

o Royaume-Uni

o Allemagne

§ Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

§ Amérique latine

o Brésil

o Mexique

§ Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2015, 2016

Année de référence – 2017

Période de prévision – 2018 à 2025

L’industrie semble être assez compétitive. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Koninklijke Philips NV, Pigeon Corporation, Newell Brands, Goodbaby International Holdings Ltd., Medela Inc., Ameda Inc., Hygeia II Medical Group Inc., Bailey Medical, Mayborn Group Ltd. et Linco Baby Merchandise Works. Co., Ltd et ainsi de suite. Les acquisitions et les fusions efficaces sont quelques-unes des stratégies adoptées par les principaux fabricants. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Public cible du marché mondial du tire-lait BRIC dans l’étude de marché:

§ Sociétés de conseil et conseillers clés

§ Grandes, moyennes et petites entreprises

§ Capital-risqueurs

§ Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

§ Fournisseurs de connaissances tiers

§ Banquiers d’

investissement § Investisseurs

Table des matières:

Aperçu du marché

Tendances clés

Méthodologie d’estimation

Hypothèse de recherche

Objectif de l’étude

Définition et portée du marché

Facteurs de marché

Opportunités de marché

Modèle à 5 forces de Porter

Analyse PEST

Évaluation des risques : impact de la COVID-19

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Voici les questions auxquelles répond le rapport sur le marché :

Quels sont les objectifs du rapport ?

Ce rapport de marché montre la taille du marché prévue pour le marché des appareils de gestion de la douleur à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Sur la base de divers indicateurs, les graphiques présentent la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée.

Le rapport comprend un aperçu du marché, sa portée géographique, sa segmentation et les performances financières des principaux acteurs.

Le rapport examine l’état actuel de l’industrie et les opportunités de croissance potentielles en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport de recherche comprend divers facteurs contribuant à la croissance du marché.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché pour la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

