Taille, part et croissance du marché des solutions de prescription électronique 2022, analyse des segments mondiaux et rapport de recherche dynamique 2029

Le rapport de recherche sur le marché mondial « E-Prescription Solutions Market », présente une étude complète des marchés mondiaux de 2022 qui permettra à nos clients de répondre aux demandes futures et de mettre en œuvre des stratégies. Le rapport d’étude de marché sur les solutions de prescription électronique fournira une compréhension approfondie du marché mondial. les facteurs et les limites du marché permettent également de mieux comprendre le potentiel du marché sur le marché des solutions de prescription électronique.

Analyse et taille du marché

Les systèmes de prescription électronique sont les solutions de technologie de l’information (TI) des soins de santé qui ont révolutionné les systèmes de gestion des soins aux patients. Avec la numérisation croissante des économies, les solutions de prescription électronique sont de plus en plus acceptées, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Les erreurs de prescription sont l’une des principales sources d’inquiétude des professionnels de santé qui s’appuient efficacement et efficacement sur ces solutions en mettant en place des systèmes d’alerte et d’alerte.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions de prescription électronique devrait subir un TCAC de 21,36 % au cours de la période de prévision. Les « solutions autonomes » représentent le plus grand segment de solutions sur le marché des solutions de prescription électronique en raison du fait qu’elles sont plus faciles à installer et moins chères que les solutions intégrées.



Dynamique du marché des solutions de prescription électronique

Conducteurs

L’augmentation de la prévalence des troubles

La prévalence croissante des maladies et troubles chroniques et aigus dans le monde entier est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance de la demande de solutions de prescription électronique. En d’autres termes, le taux d’incidence croissant du diabète, de l’asthme, des accidents vasculaires cérébraux, des infections fongiques, du rhume, de la toux, de la fièvre virale et autres crée des opportunités de croissance lucratives pour le marché des solutions de prescription électronique.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement, créera davantage d’opportunités lucratives de croissance du marché. Par exemple, selon le rapport 2018 du General Medical Council (GMC), des erreurs et des défauts de prescription ont été signalés dans environ 9 à 15 % des commandes de médicaments pour les patients hospitalisés au Royaume-Uni. Des compétences en recherche et développement sont menées pour comprendre le potentiel des marchés en développement et intégrer les technologies modernes aux systèmes de santé.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral devrait stimuler la demande de solutions de prescription électronique. De plus, la croissance et l’expansion du secteur de la santé, tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives pour le marché des solutions de prescription électronique.

De plus, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, la sensibilisation accrue aux nombreux avantages de ces systèmes, l’accent mis sur la réduction de la fraude et de l’abus de substances contrôlées et l’augmentation des investissements pour le développement de technologies avancées et innovantes, affectent positivement le taux de croissance du marché .

Opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées et le besoin croissant de réduire les coûts des soins de santé dans le monde entier étendront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, une sensibilisation accrue de la population sur le diagnostic précoce, la demande croissante pour la minimisation des erreurs de prescription, le nombre croissant de collaborations stratégiques, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Segmentation du marché

Par solutions (solutions intégrées, solutions autonomes)

Par mode de livraison (solutions basées sur le Web et le cloud, solutions sur site)

Par facilité d’utilisation (appareil portable, appareils informatiques)

Par utilisateur final (hôpitaux, médecins en cabinet, pharmacies)

Rapport sur le marché des solutions de prescription électronique segmenté dans ces régions: –

Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud.

Portée du marché mondial des solutions de prescription électronique

Le marché des solutions de prescription électronique est segmenté en fonction des solutions, du mode de livraison, de la convivialité et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Solutions

Solutions intégrées

Solutions autonomes

Sur la base des solutions, le marché des solutions d’e-prescription est segmenté en solutions intégrées et en solutions autonomes.

Mode de livraison

Solutions basées sur le Web et le Cloud

Basé sur des solutions sur site

En mode livraison, le marché des solutions de prescription électronique est segmenté en solutions Web et cloud et en solutions sur site.

Convivialité

Appareil portatif

Appareils informatiques

Le segment de la convivialité du marché des solutions de prescription électronique est divisé en appareil portable et en appareil informatique.

Utilisateur final

Hôpitaux

Médecins en cabinet

Pharmacies

Le segment des utilisateurs finaux du marché des solutions de prescription électronique est divisé en hôpitaux, médecins en cabinet et pharmacies.

Table des matières détaillée du rapport mondial sur le marché des solutions de prescription électronique 2022

Chapitre 1 Présentation du marché des solutions de prescription électronique

1.1 Définition des solutions de prescription électronique

1.2 État et perspectives de la taille du marché mondial des solutions de prescription électronique (2011-2028)

1.3 Comparaison de la taille du marché mondial des solutions de prescription électronique par région (2011-2028)

1.4 Comparaison de la taille du marché mondial des solutions de prescription électronique par type (2011-2028)

1.5 Comparaison de la taille du marché mondial des solutions de prescription électronique par application (2011-2028)

1.6 Comparaison de la taille du marché mondial des solutions de prescription électronique par canal de vente (2011-2028)

1.7 Dynamique du marché des solutions de prescription électronique (impacts du COVID-19)

Chapitre 2 Analyse du segment de marché des solutions de prescription électronique par joueur

2.1 Ventes mondiales de E-Prescription Solutions et part de marché par joueur (2018-2022)

2.2 Chiffre d’affaires et part de marché de E-Prescription Solutions mondiaux par joueur (2018-2022)

2.3 Prix moyen mondial des solutions d’e-prescription par joueur (2018-2022)

2.4 Situation et tendances de la concurrence des joueurs

2.5 Conclusion du segment par joueur

Chapitre 3 Analyse des segments de marché des solutions de prescription électronique par type

3.1 Marché mondial des solutions de prescription électronique par type

3.2 Ventes mondiales de E-Prescription Solutions et part de marché par type (2011-2022)

3.3 Chiffre d’affaires et part de marché des solutions de prescription en ligne mondiales par type (2011-2022)

3.4 Prix moyen mondial des solutions de prescription électronique par type (2011-2022)

3.5 Principaux acteurs des solutions de prescription électronique par type en 2022

3.6 Conclusion du segment par type

Chapitre 4 Analyse du segment de marché des solutions de prescription électronique par application

4.1 Marché mondial des solutions de prescription électronique par application

4.2 Chiffre d’affaires et part de marché des solutions de prescription en ligne mondiales par application (2011-2022)

4.3 Principaux consommateurs de solutions de prescription électronique par application en 2022

4.4 Conclusion du segment par application

Chapitre 5 Analyse des segments de marché des solutions de prescription électronique par canal de vente

5.1 Marché mondial des solutions de prescription électronique par canal de vente

5.1.1 Canal direct

5.1.2 Canal de diffusion

5.2 Chiffre d’affaires et part de marché des solutions de prescription en ligne mondiales par canal de vente (2011-2022)

5.3 Principaux distributeurs / revendeurs de solutions de prescription électronique par canal de vente en 2022

5.4 Conclusion du segment par canal de vente

Chapitre 6 Analyse du segment de marché des solutions de prescription électronique par région

6.1 Taille du marché mondial des solutions de prescription électronique et TCAC par région (2011-2028)

6.2 Ventes mondiales de E-Prescription Solutions et part de marché par région (2011-2022)

6.3 Chiffre d’affaires et part de marché des solutions de prescription en ligne mondiales par région (2011-2022)

6.4 Amérique du Nord

6.5 Europe

6.6 Asie-Pacifique

6.7 Amérique du Sud

6.8 Moyen-Orient et Afrique

6.9 Conclusion du segment par région

Chapitre 7 Profil des principaux acteurs des solutions de prescription électronique

Chapitre 8 Analyse en amont et en aval des solutions de prescription électronique

8.1 Chaîne industrielle des solutions de prescription électronique

8.2 En amont des solutions de prescription électronique

8.3 En aval des solutions de prescription électronique

A continué….

