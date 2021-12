Taille, part, développement du marché des logiciels d’assistance au sol en Europe d’ici 2027 : principales entreprises Damarel Systems International Ltd., INFORM GmbH, Quantum Aviation Solutions, SITA, TOPSYSTEM SYSTEMHAUS GMBH, Wiseleap, Arepo Solutions Ltd., Avtura Limited, Quonext,

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché européen des logiciels d’assistance au sol » et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macro-économiques et les facteurs directeurs, ainsi que le marché attractivité par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des logiciels de manutention au sol en Europe au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

Le marché européen des logiciels d’assistance au sol était évalué à 812,60 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 1 235,30 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 5,68% de 2020 à 2027. Le marché des logiciels d’assistance au sol augmente dans le scénario actuel à travers l’Europe. La majorité des besoins sont générés par les aéroports des pays en développement du monde entier.

Principales entreprises clés mentionnées dans ce rapport :

Damarel Systems International Ltd.

INFORM GmbH

Solutions d’aviation quantique

SITA

TOPSYSTEM SYSTEMHAUS GMBH

Saut sage

Arepo Solutions Ltd.

Avtura Limitée

Quonext

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des logiciels d’assistance au sol en Europe. En outre, le rapport procède à un examen complexe des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments de marché et les régions du marché Europe Ground Handling Software.

