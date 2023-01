Taille, part, développement de l’industrie, tendances futures, analyse de la croissance et prévisions du marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord devrait atteindre la valeur de 13 778,62 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,3 % au cours de la période de prévision. « Audio/Vidéo » représente le segment de communication le plus important car ce type de communication est en demande et constitue la meilleure option pour accroître la sécurité. Le rapport sur le marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Les interphones sont des systèmes de communication électroniques constitués d’unités microphone/haut-parleur fixes qui se connectent à un dispositif de contrôle central. Il existe deux types de produits de base : câblés et sans fil. Les interphones câblés sont reliés par des câbles et sont installés dans des bâtiments, des appartements, des bureaux et des installations de fabrication. Les interphones sans fil reposent sur la transmission par radiofréquence (RF) et sont utilisés dans les stations de télévision, les véhicules de contrôle de diffusion, les centrales électriques et les installations de communication.

Analyse du marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord sont Comelit Group SpA, Fujian Aurine Technology Co., Ltd. , Xiamen Leelen Technology Co., Ltd., Aiphone Corporation, Panasonic Holdings Corporation, Honeywell International Inc., Commend International Gmbh. (Une marque du groupe TKH), Legrand Group, FERMAX INTERNATIONAL, SAU, Zhuhai Taichuan Cloud Technology Co., LTD., 2N TELEKOMUNIKACE as (Une marque d’Axis Communications Inc.), Competition Electronic ( zhuhai ) co., ltd., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Dahua Technology Co., Ltd, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., COMMAX, Siedle , Akuvox (Xiamen) Networks Co., Ltd., DoorKing , TOA Corporation, ButterflyMX , Inc., Barix.com, Alpha Communications, Swiftlane et Bird Home Automation GmbH, entre autres.

Développement récent

En juillet 2021, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd a dévoilé son gadget de tablette intérieure tout-en-un, qui combine des solutions de sécurité dans les maisons et les bureaux. Avec ce produit, la société a réussi à créer une empreinte dans une application de gestion d’appareils basée sur le cloud pour les utilisateurs du monde entier.

En mai 2018, Panasonic Holdings Corporation a lancé une gamme de solutions de systèmes d’interphone vidéo. Des fonctionnalités telles que les technologies de pointe sans fil et interactives ont été utilisées dans la série VL-VM du système d’interphone vidéo analogique. Cela a aidé l’entreprise à améliorer encore son portefeuille de produits et à proposer des solutions innovantes pour le consommateur.

Segmentation du marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord :

Par type de communication

Audio Video

Uniquement audio

Par type d’appareil

Systèmes d’entrée de porte

Appareils portables

Babyphones vidéo

Par contrôle d’accès

Lecteurs d’empreintes digitales

Accès par mot de passe

Cartes de proximité

Accès sans fil

Par technologie

Analogique

Basé sur IP

Par utilisation finale

Automobile

Commercial

Gouvernement

Résidentiel

Autres

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

En 2022, les États-Unis devraient dominer le marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord. L’infrastructure croissante et les menaces de vol dans les pays développés tels que les États-Unis sont créditées de la domination du marché. Le développement croissant de la technologie d’interphonie stimulera la demande de produits d’appareils d’interphonie dans la région de l’Amérique du Nord.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: marché des appareils d’interphonie en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord, par types Marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord, par application Marché des appareils d’interphonie en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché des dispositifs d’interphonie en Amérique du Nord, paysage de l’entreprise Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

