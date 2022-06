Taille, part, développement, croissance et prévision de la demande du marché des substituts laitiers 2022 à 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Alternatives laitières . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les substituts laitiers présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des alternatives laitières était de 25,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des alternatives laitières devrait atteindre 53,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1068

Les substituts laitiers sont des repas et des boissons qui peuvent remplacer les produits laitiers. Les aliments et boissons à base de plantes comme le lait de soja, le lait de riz et le lait d’amande sont considérés comme une alternative plus saine aux produits laitiers. Les substituts laitiers sont considérés comme sûrs car ils fournissent une variété de vitamines et de minéraux essentiels. En dehors de cela, ils sont également sans gras, sans cholestérol et sans lactose.

Facteurs influençant le marché

La demande d’alternatives laitières augmente en raison de l’augmentation des cas d’intolérance au lactose et des allergies aux produits laitiers causées par les produits laitiers. Le lait et les autres produits laitiers, y compris le yogourt, la crème glacée, le fromage, etc., contiennent une grande quantité de lactose. Ainsi, la consommation de ces produits est en baisse, ce qui deviendra opportuniste pour le marché des alternatives laitières.

L’évolution croissante des goûts des consommateurs et la prise de conscience croissante des avantages pour la santé des alternatives laitières alimenteront la croissance du marché des alternatives laitières. En plus de cela, la demande croissante d’aliments biologiques contribuera également à la croissance du marché des substituts laitiers.

La tendance des aliments et des boissons à étiquette propre se développe en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits issus de l’agriculture biologique. En conséquence, cela accélérera la croissance du marché des substituts laitiers au cours de la période d’étude. D’un autre côté, les allergies associées aux produits à base de plantes, tels que les noix et les amandes, peuvent limiter la croissance du marché des alternatives laitières.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande d’alternatives laitières a considérablement augmenté. En raison de la pandémie, la demande d’alternatives laitières a augmenté alors que les consommateurs ont commencé à se concentrer davantage sur la santé. Cependant, le marché a connu un impact négatif modéré sur le marché des alternatives laitières en raison des restrictions de confinement, qui ont entraîné des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1068

Analyse régionale

Le marché des alternatives laitières en Asie-Pacifique devrait détenir la part de marché la plus élevée en raison de la croissance rapide de la population de la région. De plus, la prise de conscience croissante des avantages pour la santé des alternatives laitières fera avancer le marché dans son ensemble. En dehors de cela, l’augmentation des cas d’intolérance au lactose et les problèmes de santé croissants liés aux effets nocifs des additifs utilisés dans les produits laitiers augmenteront également la demande d’alternatives biologiques. En conséquence, il alimentera la croissance du marché des alternatives laitières.

Concurrents sur le marché

• Organic Valley

• Blue Diamond Growers

• SunOpta Inc.

• Earth’s Own Food Inc.

• Living Harvest Foods Inc.

• Kikkoman Corporation

• Rebel Kitchen

• Panos Brands LLC

• WhiteWave Foods Company

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des alternatives laitières se concentre sur la source, le canal de distribution, le produit et la région.

Par source

• Soja

• Amande

• Noix de coco

• Riz

• Avoine

• Autres

Par canal de distribution

• Dépanneurs

• Hypermarchés et supermarchés

• Plateformes de commerce électronique

• Autre

Par produit

• Lait

• Yaourt

• Crème glacée

• Fromage

• Crémier

• Autres

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1068

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1068

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/