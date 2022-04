Taille, part, développement, croissance et prévision de la demande du marché des sacs filtrants liquides et à air 2022 à 2030

Report Ocean publie un nouveau rapport sur le marché Sacs filtrants pour liquide et air . Le rapport sur le marché des sacs filtrants liquides et à air contient de nombreuses informations sur des facteurs, tels que les contraintes du marché, les moteurs et les opportunités. En outre, le rapport fournit un examen approfondi des développements de l’industrie et des tendances du marché qui influencent la croissance du marché Sacs filtrants liquides et à air . De plus, la base de données analyse et estime le marché des sacs filtrants liquides et à air à la fois au niveau mondial et régional.

Le marché mondial des sacs filtrants pour liquides et à air était estimé à 4 764 millions de dollars américains en 2019. Le marché mondial des sacs filtrants pour liquides et à air devrait atteindre 9 523 millions de dollars américains d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5% pendant la période de prévision de 2021 à 2030.

La méthode d’élimination des particules solides d’un milieu liquide est réalisée à l’aide de liquide ou d’airbags. Le polypropylène, le nylon, le polyester et le coton sont les principaux matériaux utilisés dans la fabrication des sacs filtrants. Le matériau du sac est choisi en fonction de l’objectif. La méthode est largement adoptée pour éliminer les contaminants de la solution.

Les facteurs influant

Les initiatives gouvernementales visant à protéger l’environnement ont contribué à la croissance du marché mondial des sacs filtrants pour liquides et air. Les autorités de divers pays, principalement en Amérique du Nord et en Europe occidentale, ont mis en place des lois sur la sécurité environnementale pour minimiser la pollution. Ainsi, les mises à jour fréquentes des lois ont créé des opportunités importantes pour les principaux acteurs du marché mondial des sacs filtrants pour liquides et air. L’Environmental Protection Agency aux États-Unis met en œuvre la plupart des réglementations de contrôle de la pollution de l’air (EPA). En dehors de cela, la Clean Air Act (CSAPR), les Overall Mercury and Air Toxic Standards (MATS), les Clean Air Interstate Rules (CAIR) et les exigences nationales en matière de pollution pour les contaminants atmosphériques dangereux sont les principaux actes contribuant à la croissance de le marché mondial des sacs filtrants pour liquides et air.

La croissance du marché mondial des sacs filtrants à air et à liquide est attribuée à la demande croissante des industries minières et des usines de fabrication de ciment. L’augmentation des activités d’infrastructure à travers le monde influencerait la création d’industries minières et de fabrication de ciment. En conséquence, l’utilisation de sacs filtrants comme média augmenterait à terme au cours de la période de prévision.

Une mauvaise mise en œuvre des réformes pourrait ralentir la croissance du marché mondial des sacs filtrants liquides et à air.

L’Agence de protection de l’environnement (ESA) a mis en place des réglementations sur le mercure et les substances toxiques dans l’air pour réduire l’expansion du mercure et d’autres polluants atmosphériques toxiques produits par les centrales électriques au charbon et au pétrole. Ainsi, l’introduction du Mercury and Air Toxics Regulations (MATS) aux États-Unis créerait des opportunités importantes pour les acteurs du marché.

Analyse régionale

La région Asie-Pacifique (APAC) contribue au marché mondial des sacs filtrants pour liquides et air avec les revenus les plus élevés. Le taux de vente le plus élevé de la région est dû à la croissance rapide de l’industrie et de l’urbanisation. En conséquence, la demande de sacs filtrants pour liquides et air a augmenté. De plus, les applications de ces sacs dans les usines commerciales, manufacturières, pharmaceutiques et minières ne cessent de croître.

L’industrie pharmaceutique en plein essor dans la région contribue également à la croissance du marché. La prévalence des maladies ne cesse de croître en raison de l’augmentation rapide de la population. En conséquence, les sacs filtrants sont très demandés pour leur utilisation dans l’industrie pharmaceutique.

Analyse d’impact de la COVID-19

En raison de l’impact sévère du COVID-19, diverses industries ont dû arrêter leurs activités pour empêcher la propagation du virus. Cependant, la demande de sacs filtrants pour liquides et air a augmenté des industries pharmaceutiques car elles ont dû étendre leurs services pendant la pandémie.

Concurrents sur le marché

Emirate Industrial Filters Ltd.

Cummins inc.

CLARCOR inc.

Compagnie Donaldson inc.

Société Pall

Parker Hannifin Corporation

Société Eaton

DuPont de Nemours

Filtre Concept Pvt Ltd.

FILPRO Corporation

D’autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Basé sur le type

Liquide

Air

Basé sur la taille du sac

7OD*32′

7OD * 17 »

4OD*14 »

4OD * 8 »

Les autres

Basé sur la demande

Produits chimiques et pharmaceutiques

Exploitation minière

Traitement de l’eau

Acier et puissance

Ciment

Les autres

Basé sur la région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Les questions clés auxquelles répond le rapport sur le marché Sacs filtrants pour liquides et air sont:

Comment une entreprise mondiale acquiert-elle des marchés ?

Quelles sont ses principales stratégies et politiques ?

Quels facteurs influenceront le marché des sacs filtrants liquides et à air au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs qui animent et freinent le marché du marché Sacs filtrants liquides et à air ?

Quels sont les principaux concurrents sur le marché mondial ?

Quelle région se développe à un rythme plus élevé sur le marché mondial ?

