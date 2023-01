Taille, part, demande, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives concurrentielles du marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique

Taille, part, demande, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives concurrentielles du marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre la valeur de 126,86 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 17,2 % au cours de la période de prévision. Les services représentent le plus grand segment de type sur le marché en raison de l’augmentation des services de téléradiologie parmi la population du Moyen-Orient et de l’Afrique. Ce rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Analyse et perspectives du marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique

La téléradiologie est une branche de la télémédecine dans laquelle les systèmes de télécommunication sont utilisés pour transmettre des images radiologiques d’un endroit à un autre. Les développements rapides des technologies de traitement d’images numériques garantissent une distribution efficace des images aux niveaux régional, local, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique. L’émergence et l’acceptation de la technologie mobile (mHealth) pour visualiser et interpréter les images alimente davantage la croissance du marché de la téléradiologie dans les pays développés tels que les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Australie et le Japon. L’utilisation généralisée des objets connectés intelligents et des solutions associées confirme l’interprétation efficace des images médicales, réduisant ainsi le temps de traitement. Par conséquent, les progrès de la technologie numérique amélioreront les méthodologies de surveillance à distance des patients et l’accessibilité à l’interprétation et à la consultation des radiologues.

Téléchargez l’exemple de rapport PDF gratuit (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-teleradiology-market

De plus, selon la fiche d’information de l’Organisation mondiale de la santé, le cancer est responsable d’un décès sur six dans le monde. En outre, environ 70 % des décès par cancer surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès de l’infrastructure de santé et la forte demande pour une prestation de soins élargie ont un effet positif sur le marché de la téléradiologie.

Cependant, les remboursements et le fardeau réglementaire croissant devraient freiner la croissance du marché de la téléradiologie. D’autre part, la hausse du coût de la technologie devrait freiner la croissance du marché.

Définition du marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique

La téléradiologie est une méthode médicale qui capture des visuels de l’anatomie interne et de la fonction du corps qui aide dans le processus de diagnostic médical ou de thérapie. L’interprétation de toutes les études d’imagerie non invasives, telles que les radiographies numérisées, la tomodensitométrie, l’IRM, l’échographie et les études de médecine nucléaire, peut être effectuée de cette manière. Il peut capturer des images médicales en un seul endroit et les faciliter ou les transmettre sur une plage afin qu’un radiologue puisse les visualiser et les interpréter à des fins de diagnostic ou de consultation. La téléradiologie est largement utilisée dans la télésurveillance, la téléconsultation et le télédiagnostic, permettant aux radiologues d’accomplir efficacement leur travail quotidien. La téléradiologie permet des solutions efficaces sur site grâce à l’interprétation en temps réel et aux réseaux cloud du Moyen-Orient et de l’Afrique. La téléradiologie aide principalement le personnel médical à accéder aux informations sur les patients, quel que soit leur emplacement, améliorant ainsi la couverture diagnostique. Les services de téléradiologie présentent de nombreuses applications permettant aux radiologues d’utiliser des services Web qui améliorent les soins et les thérapies des patients sans avoir à être physiquement présents sur place.

Voir le rapport détaillé @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-teleradiology-market

Impact post-Covid-19 sur le marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique

L’épidémie de COVID-19 a considérablement affecté les soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique, le Royaume-Uni étant l’un des pays les plus gravement touchés. Le coronavirus s’était propagé dans le monde entier, affectant des millions de personnes et entraînant des milliers de décès. Les cabinets médicaux de toutes tailles étaient soumis à une pression énorme en raison de l’épidémie de COVID-19 au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché a souffert au début de la pandémie parce que les volumes de traitements médicaux avaient considérablement diminué en raison de la révocation ou du report des procédures électives. D’autre part, les prestataires de soins de santé devaient s’appuyer sur des solutions de téléradiologie pour lire les rapports de diagnostic et traiter les patients, ce qui a stimulé l’industrie de la téléradiologie. Les solutions de téléradiologie ont amélioré l’efficacité de l’imagerie diagnostique en améliorant et en simplifiant la radiologie avec des lectures précises et moins d’erreurs manuelles.

Les fabricants prennent diverses décisions stratégiques pour rebondir après le COVID-19. Les acteurs mènent de multiples activités de R&D, lancements de produits et partenariats stratégiques pour améliorer la technologie et les résultats des tests sur le marché des tests pharmacogénétiques.

DEVELOPPEMENTS récents

En avril 2022, 4ways a annoncé qu’elle avait été présélectionnée aux 2022 Health Investor Awards. 4ways est en lice pour le prix du fournisseur de diagnostics de l’année. Cette reconnaissance a célébré la croissance de 4ways’, renforçant sa position de partenaire clé pour les clients. 4ways a poursuivi l’amélioration de son offre de services grâce à des innovations dans les workflows et des investissements dans les nouvelles technologies. Cela a permis à 4ways de gagner en résilience en tant que plateforme de téléradiologie et a assuré la sécurité des opérations

Portée du marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en type, mode de livraison, technique d’imagerie, technologie, procédure, application, site, âge, mode d’achat et utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de développement et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’ application et la différence entre vos marchés cibles.

Par type

MATÉRIEL

SYSTÈMES

LOGICIEL

TÉLÉCOM & RÉSEAU

PRESTATIONS DE SERVICE

Sur la base du type, le marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en matériel, systèmes, logiciels, télécommunications et services de réseau.

Par mode de livraison

MODE DE LIVRAISON BASÉ SUR LE WEB

MODE DE LIVRAISON BASÉ SUR LE CLOUD

MODE DE LIVRAISON SUR PLACE

Sur la base du mode de livraison, le marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en mode de livraison Web, mode de livraison basé sur le cloud et mode de livraison sur site.

Par technique d’imagerie

PETITE TAILLE DE MATRICE

GRANDE TAILLE DE MATRICE

Sur la base des techniques d’imagerie, le marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en petite taille de matrice et grande taille de matrice.

Par technologie

TRAITEMENT GRAPHIQUE AVANCÉ

RENDU DE VOLUME

RECONSTRUCTIONS MULTIPLANAIRES

COMPRESSION D’IMAGE

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, les tableaux et les figures, les graphiques ainsi que le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-teleradiology-market

Analyse/aperçus régionaux du marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type, mode de livraison, technique d’imagerie, technologie, procédure, application, site, âge, mode d’achat et utilisateur final.

Les pays couverts par ce rapport de marché sont les Émirats arabes unis, Israël, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, l’Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

En 2022, le Moyen-Orient et l’Afrique vont dominer en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de l’augmentation subséquente de la prévalence des maladies associées. L’Afrique du Sud devrait connaître une croissance en raison de l’augmentation soudaine de la demande de services de téléradiologie.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique

Le paysage concurrentiel du marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la R&D, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur et le souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par la société sur le marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de la téléradiologie au Moyen-Orient et en Afrique jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Groupe Agfa-Gevaert

Radiologie virtuelle (vRAD)

Siemens Santé

ONARD

StatRad LLC

Global Diagnostics Pvt. Ltd

4 voies Limité

Sectra AB

Radiologie Everlight

RamSoft, Inc.

SOCIÉTÉ DES SYSTÈMES CYBERNET

Argus Radiologie

Franklin & Seidelmann Inc.

Compagnie générale d’électricité

Fusionner les soins de santé incorporés

Société FUJIFILM

Koninklijke Philips NV

Surveillance de la santé Tele Diagnostics Pvt. Ltd

Découvrez la couverture complète DBMR dans le domaine de la santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-teleradiology-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-teleradiology-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-teleradiology-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-teleradiology-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com

meilleurs rapports sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cardasil-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aestheticcosmetic-lasers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmaceutical-laboratory-information-management-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-protein-crystallization-crystallography-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/india-analytical-chromatography-in-pharma-quality-control-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-yeast-infection-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automated-sample-storage-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dna-vaccines-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laser-probe-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brachytherapy-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cluster-headache-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-coal-workers-pneumoconiosis-drug-market