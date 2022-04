Taille, part, demande, perspectives et position de croissance du marché des soins de santé mobiles prévus 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la santé mobile. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les soins de santé mobiles présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Aperçu du marché

La pénétration rapide des smartphones et d’Internet, ainsi que les politiques gouvernementales de soutien ont propulsé la croissance du marché. La deuxième vague de COVID-19 a alimenté l’adoption des soins de santé mobiles en tant que plan stratégique global de gestion des maladies. À la suite de la pandémie, il est utilisé activement pour maintenir la distance sociale et pour la recherche des contacts, la surveillance des maladies et l’échange de données. Cependant, les performances incertaines de diverses solutions de soins de santé mobiles et l’infrastructure technologique inadéquate sont des défis majeurs à son adoption. Le marché était évalué à 107,51 milliards d’INR au cours de l’exercice 2021. Il devrait atteindre 545,38 milliards d’INR d’ici l’exercice 2027e, en expansion à un TCAC de 29 % au cours de la période de l’exercice 2022 et de l’exercice 2027e.

Informations sectorielles :

Le marché est classé en deux segments clés Appareils et services. Le segment des appareils comprend des appareils portables et des gadgets de surveillance coûteux pour les groupes à faible revenu. Le segment des services comprend des applications de soins de santé, qui offrent des fonctions similaires telles que la surveillance de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, et le suivi du sommeil à des prix considérablement bas. Ils viennent même avec des essais gratuits pour les clients.

Une grande partie de la population préfère les applications de santé car elles fonctionnent facilement sur les appareils mobiles, sont abordables et sont interopérables, ce qui n’est pas le cas pour les appareils. L’adoption accrue des applications de soins de santé mobiles, en raison de l’amélioration de la prestation des soins de santé et des résultats cliniques, devrait stimuler la croissance du marché des services de soins de santé mobiles .

La demande d’applications de gestion des conditions de santé devrait augmenter au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation du taux d’adoption d’applications spécifiques à une maladie, d’applications de consultation en ligne, d’applications de santé et de grossesse pour femmes et d’applications de rappel de médicaments. En outre, les technologies de capteurs peuvent être utilisées pour faire des appareils mobiles des composants importants du diagnostic en tant qu’outils de diagnostic pour relever plusieurs défis de la vie réelle.

Impact du COVID-19 :

L’industrie de la santé a connu des changements radicaux en termes de comportement des consommateurs. Certains des changements clés sont l’adoption d’appareils connectés, l’accent mis sur la prévention des maladies et l’engagement accru des patients. Le COVID-19 a perturbé le système de santé national et a eu un impact positif sur le marché des soins de santé mobiles.

Les plateformes numériques et de services en ligne telles que la pharmacie en ligne et la consultation en ligne se sont encore développées en raison de la pandémie. Les soins de santé mobiles ont le potentiel de devenir un grand marché depuis qu’ils ont récemment pris de l’ampleur. La deuxième vague de COVID-19 a entraîné une énorme augmentation des ventes et les conséquences de la troisième vague devraient contribuer à cette croissance.

La vente d’appareils tels que les oxymètres de pouls, les tensiomètres, les thermomètres numériques et les glucomètres a bondi au deuxième trimestre 2020. Amazon et Flipkart ont connu une augmentation record des ventes d’oxymètres SpO2 ; depuis avril 2021.

Informations concurrentielles

Le marché de la santé mobile comprend diverses start-up qui font face à une concurrence intense les unes des autres. Les acteurs se concentrent sur la mise à l’échelle de leurs activités et de leurs portefeuilles pour répondre au fort potentiel du marché.

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

