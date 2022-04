Taille, part, demande et analyse du marché des filaments de nylon pour atteindre 32,63 milliards USD d’ici 2028

Le marché mondial des filaments de nylon devrait atteindre 32,63 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le nylon appartient à la famille des polymères synthétiques à base aliphatique ou semi-aromatique, appelés polyamides. Le nylon est un matériau thermoplastique synthétique à texture de soie qui peut être transformé en fibres, films et filaments. Les filaments de nylon sont des filaments synthétiques faits de fibre de nylon, et la composition chimique, les structures et les propriétés sont modifiées lors de la fabrication en fonction des utilisations finales particulières. Les filaments de nylon ont une longueur extrême ou infinie et sont conçus pour résister à une résistance à la traction supplémentaire ou étendue par rapport à celle des filaments de nylon. La croissance continue de l’industrie des vêtements de sport, des cordes, des matériaux textiles pour la maison, des applications industrielles, des matériaux tissés étroits, des sacs à dos, des maillots de bain et des vêtements de trekking, pour n’en nommer que quelques-uns, devrait principalement stimuler la demande tout au long de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique devrait conserver sa domination sur le marché mondial. Le marché nord-américain se développe rapidement en raison de l’utilisation intensive du filament de nylon dans les vêtements de sport, les maillots de bain, la décoration intérieure et les produits industriels. La Chine et l’Inde comptent parmi les marchés à la croissance la plus rapide au monde, et les États-Unis et la Chine comptent parmi les acteurs les plus importants du marché.

Accédez à un exemple gratuit de copie PDF du rapport @ https://reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2868

Principaux concurrents du marché :

DuPont de Nemours, Inc., BASF SE, Li Peng Enterprise Co. Ltd., Koninklijke DSM NV, Nylstar SA, Evonik Industries AG, Ascend Performance Materials, Reliance Industries Limited, Zig Sheng Industrial Co., Ltd., et Universal Fibers, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que le

fil entièrement étiré (FDY) est une sorte de fil de filaments de polyester hautement étiré, qui peut être mis en œuvre pour produire des textiles à haute résistance. Le fil entièrement étiré est généralement utilisé pour un tissu de meilleure qualité. De plus, comme le processus de texturation est évité, ce type de produit apporte une contribution plus élevée par rapport aux fils partiellement orientés.

Les filaments de nylon sont extrêmement durables et offrent un excellent rapport résistance/flexibilité. L’utilisation de ces filaments dans la fabrication additive et traditionnelle invente non seulement de nouvelles opportunités mécaniques, mais réduit également le poids global des pièces et les émissions de gaz. Les filaments de nylon sont largement utilisés pour les composants semi-flexibles et les pièces mécaniques, car leur résistance à l’usure, aux produits chimiques et aux UV est supérieure à celle des plastiques d’impression 3D de base tels que l’acide polylactique (PLA), l’acrylonitrile butadiène styrène (ABS).

Le filament de nylon à filament continu volumineux (BCF) combine les propriétés du nylon et offre une résistance à l’abrasion et une durabilité accrues avec un volume résultant d’un processus tridimensionnel aléatoire et de sertissage mis en œuvre dans chaque filament de fibre individuel. Il est utilisé dans les produits allant des utilisations de bureau aux produits automobiles et ménagers.

Télécharger le résumé : https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/2868

Raisons d’acheter ce rapport:

Le rapport d’analyse de l’industrie offre des informations exploitables sur l’industrie mondiale Filament de nylon et discute des principales hélices de croissance, des limites, des opportunités et des défis existants sur le marché.

Le rapport étudie de près les scénarios de marché actuels et historiques pour aider les lecteurs à prévoir la situation du marché au cours des sept prochaines années.

Le rapport dresse systématiquement le profil des principales entreprises opérant sur le marché Filaments de nylon et, en même temps, met en évidence leurs stratégies d’expansion commerciale à long terme.

Examen approfondi du paysage commercial des filaments de nylon avec des projections de marché précises pour la période de prévision.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/nylon-filament-market

Segmentation du marché mondial des filaments de nylon :

basée sur le type de produit :

Nylon 6

Nylon 6,6

Autres

Perspectives verticales d’utilisation finale :

Industries du sport

Accessoires de voyage

Tissus de mode

Équipement de pêche

Autres

Segmentation régionale et nationale du marché mondial des filaments de nylon :

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Demandez une copie personnalisée du rapport @ https://reportsanddata.com/request-customization-form/2868

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

Explorez les rapports et l’analyse principale des données du monde Industrie des matériaux et produits chimiques:

Marché des régulateurs de croissance des insectes Marché des

oxo-alcools

À propos de Reports and Data

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Parcourir d’autres rapports connexes –

marché du polystyrène expansé (EPS)

biolubrifiants

Demande

Revenu du marché du polytétrafluoroéthylène (PTFE) médical

Taux de croissance du marché des géotextiles

Ventes du marché des matériaux à changement de phase avancé

Processus du marché des auvents