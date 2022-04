Taille, part, demande, analyse et prévisions du marché de la vérification d’identité en Europe jusqu’en 2027 | ACUANT, INC., AUTHENTEQ

Le marché européen de la vérification d’identité devrait passer de 1,46 milliard de dollars américains en 2018 à 4,40 milliards de dollars américains d’ici 2027. Cela représente un TCAC de 13,3 % entre 2018 et 2027.

Les rapports de recherche sur le marché de la vérification d’identité en Europe offrent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché européen de la vérification d’identité en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

Une étude de marché sur la vérification d’identité en Europe a impliqué l’utilisation intensive de sources de données primaires et secondaires. Le processus de recherche impliquait l’étude de divers facteurs affectant l’industrie, y compris l’environnement du marché, le paysage concurrentiel, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe, ainsi que les risques du marché, les opportunités, les obstacles au marché. , et les défis.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché européen de la vérification d’identité sont ACUANT, INC., AUTHENTEQ, GEMALTO N.V.(THALES GROUP), IDEMIA, MITEK SYSTEMS, INC., EXPERIAN INFORMATION SOLUTIONS, INC., JUMIO, LEXISNEXIS, ONFIDO, TRULIOO

Au fil des ans, les régulateurs financiers ont intensifié leur attention sur la surveillance des activités de fraude, ce qui inclut également une poussée pour que les instituts financiers adoptent des solutions de sécurité appropriées. De plus, dans les années à venir, les régulateurs devraient attendre des entreprises qu’elles soient capables non seulement de montrer qu’elles sont capables de faire fonctionner le système de manière appropriée, mais également de prouver que leurs systèmes sont suffisamment efficaces. Dans les années à venir, l’émergence de plates-formes de transactions sécurisées permettant aux institutions financières de configurer une gamme de scénarios de surveillance, d’effectuer une analyse efficace des données et de filtrer les véritables activités suspectes des autres faux positifs devrait gagner du terrain sur le marché. Ceci, en réponse, devrait renforcer la demande de solutions de vérification d’identité. Ces avantages polyvalents devraient stimuler la croissance du marché de la vérification d’identité.

Actuellement, le Royaume-Uni domine le marché de la vérification d’identité en raison des progrès technologiques et des problèmes de sécurité croissants. L’économie du Royaume-Uni (UK) est orientée vers le marché et très développée. En termes de PIB nominal, le Royaume-Uni est la cinquième économie nationale au monde et la deuxième en Europe après l’Allemagne. Le secteur des services contribue à près de 80 % de son PIB, les services financiers étant l’un des secteurs les plus importants. Le Royaume-Uni est également membre de l’Union européenne, du Commonwealth, du G7, du G20 et du FMI, entre autres. Actuellement, le Royaume-Uni possède de loin l’écosystème le plus solide pour l’adoption et la croissance de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle et la blockchain. La capitale du Royaume-Uni, Londres, est la plaque tournante préférée des entreprises d’IA et d’apprentissage automatique. En raison de l’évolution de l’écosystème numérique, la demande de transactions commerciales sécurisées augmente à un rythme rapide. En raison de ces facteurs, l’avenir des solutions de vérification d’identité semble prometteur au Royaume-Uni. De plus, la présence de nombreux centres d’innovation/recherche pour l’intelligence artificielle a permis au pays de figurer parmi l’un des marchés prometteurs au monde pour le développement de solutions de vérification d’identité basées sur l’IA. Le secteur bancaire est l’un des principaux adopteurs de solutions de vérification d’identité, et il devrait stimuler la croissance future du marché de la vérification d’identité au cours de la période de prévision de 2019 à 2027.

Le rapport examine les différentes approches et cadres commerciaux qui ouvrent la voie au succès des entreprises. Le rapport a utilisé des techniques expertes pour analyser le marché européen de la vérification d’identité; il propose également un examen du marché régional. Pour rendre le rapport plus puissant et facile à comprendre, il se compose d’infographies et de diagrammes. En outre, il a différentes politiques et plans de développement qui sont présentés en résumé. Il analyse les obstacles techniques, les autres problèmes et la rentabilité affectant le marché.

