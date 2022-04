Taille, part, demande, analyse et prévisions du marché de la blockchain en Europe 2021 à 2030

Le rapport sur le marché européen de la blockchain contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché européen de la blockchain par région.

Le marché européen de la blockchain était évalué à 969,3 millions de dollars en 2020 et augmentera de 62,3 % par an sur la période 2020-2030, en raison du besoin croissant de transactions plus rapides, du besoin croissant de simplifier les processus commerciaux et de créer la transparence et l’immuabilité des entreprises, et de la demande croissante de technologie blockchain dans diverses industries pour réduire les coûts d’exploitation.

Mis en évidence avec 43 tableaux et 78 figures, ce rapport de 147 pages Europe Blockchain Market 2020-2030 par offre (plate-forme, services), type (public, privé, hybride), fournisseur (infrastructure, middleware, application), secteur vertical, application, Taille de l’organisation et pays : les prévisions de tendance et les opportunités de croissance sont basées sur une recherche approfondie de l’ensemble du marché européen de la blockchain et de tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées. Des analyses et des évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de première qualité avec des contributions provenant de professionnels de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport est basé sur des études sur 2017-2019 et fournit des estimations et des prévisions de 2020 à 2030 avec 2019 comme année de référence (l’année 2020 n’est pas appropriée pour la base de recherche en raison de l’épidémie de COVID-19).

Les analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’investigation des aspects suivants :

Structure du marché

Moteurs de croissance

Contraintes et défis

Tendances des produits émergents et opportunités de marché

Porters Fiver Forces

La tendance et les perspectives du marché européen sont prévues de manière optimiste, équilibrée et conservatrice en tenant compte du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché européen de la blockchain dans tous les aspects de la classification du point de vue de l’offre, du type, du fournisseur, de l’industrie verticale, de l’application, de la taille de l’organisation et du pays.

Selon Statista, selon les données de 2021, les États-Unis détenaient plus d’environ 36 % de la part de marché mondiale des technologies de l’information et de la communication (TIC). Avec une part de marché de 16 %, l’UE se classe deuxième, suivie de 12 %, la Chine se classe troisième. En outre, selon les prévisions, le marché des TIC atteindra plus de 6 000 milliards de dollars américains en 2021 et près de 7 000 milliards de dollars américains d’ici 2023. Dans la société d’aujourd’hui, la croissance continue est un autre rappel de l’omniprésence et de l’importance cruciale de la technologie. Au cours des prochaines années, les dépenses technologiques traditionnelles seront principalement tirées par le big data et l’analyse, le mobile, le social et le cloud computing.

Ce rapport analyse la production primaire mondiale, la consommation et les pays à la croissance la plus rapide sur le marché des technologies de l’information et des communications (TIC). Le rapport comprend également des acteurs de premier plan et de premier plan sur le marché mondial des technologies de l’information et des communications (TIC).

Basé sur l’offre

Plateforme

Prestations de service

o Conseil et conseil en technologie

o Déploiement et Intégration

o Assistance et maintenance

Basé sur le type

Chaîne de blocs publique

Consortium ou blockchain hybride

Blockchain privée ou d’autorisation

Basé sur le fournisseur,

Fournisseurs d’infrastructure et de protocole

o Solution de communication

o Solution de stockage en nuage

o Solution de traitement

o Solution de protocole de sécurité

Fournisseurs de middleware

o API Blockchain

o Solution de chiffrement

o Autre logiciel Glue

Fournisseurs d’applications et de solutions

o Demande financière

o Demande non financière

Basé sur la demande

Contrats intelligents

Paiement et portefeuille

Identité numérique

Documentation

Échanger

Conformité et gestion des risques

Suivi des actifs

Autres applications

Basé sur la verticale de l’industrie

Services bancaires et financiers

Gouvernement et secteur public

Santé et médecine

Commerce de détail et commerce électronique

Transport et Logistique

Médias et divertissement

Télécommunication et informatique

Biens de consommation à rotation rapide (FMCG)

Fabrication

Crypto-monnaie

Légal

Pétrole, gaz et exploitation minière

Énergie et services publics

Éducation

Autres industries

Basé sur la taille de l’organisation

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises (PME)

Géographiquement, les marchés nationaux/locaux suivants sont entièrement étudiés :

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Inde

Reste de l’APAC (segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Taïwan et Philippines)

Pour chaque pays clé, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (millions de dollars) sont disponibles pour 2019-2030. La répartition des principaux marchés nationaux par type de blockchain, fournisseur et application au cours des années de prévision est également incluse.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance prévue ; et dresse le profil des principaux fournisseurs, y compris les leaders du marché et les acteurs émergents importants.

Joueurs clés

Alphaphoint Corporation

Amazone

Groupe Bitfury

Blockchain Asie-Pacifique Limitée

BlockCypher, Inc.

Groupe BTL (Blockchain Tech Ltd.)

Chaîne inc.

Avoirs en actifs numériques

Port terrestre

Factom inc.

Huawei Investment & Holding Co., Ltd.

Consortium Hyperledger

Société IBM

Infosys

Microsoft Corp.

Oracle Corporation

R3

Ripple Labs Inc.

SAP SE

Tata Consultancy Services Ltd.

Table des matières:

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles. Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché. Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché

• Quelles sont les perspectives du marché de l'impact au cours de la période de prévision 2021-2030 ?

• Quelles sont les principales tendances influençant le marché de l'impact ? Comment vont-ils influencer le marché à court, moyen et long terme ?

• Quelle est la perception de l'utilisateur final ?

• Quelle est la perception de l’utilisateur final ?

• Comment est le paysage des brevets pour la qualité pharmaceutique ? Quel pays/cluster a enregistré le plus grand nombre de dépôts de brevets entre janvier 2014 et juin 2021 ?

• Quels sont les principaux facteurs impactant le marché de l'impact ? Quel sera leur impact à court, moyen et long terme ?

• Quels sont les principaux domaines d'opportunités sur le marché de l'impact ? Quel est leur potentiel à court, moyen et long terme ?

• Quelles sont les principales stratégies adoptées par les entreprises sur le marché de l'impact ?

• Quels sont les principaux domaines d'application du marché de l'impact ? Quelle application devrait détenir le potentiel de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2030 ?

• Quel est le modèle de déploiement préféré pour l'impact ? Quel est le potentiel de croissance des différents modèles de déploiement présents sur le marché ?

• Qui sont les principaux utilisateurs finaux de la qualité pharmaceutique ? Quelle est leur part respective sur le marché de l’impact ?

• Quel marché régional devrait détenir le potentiel de croissance le plus élevé sur le marché de l'impact au cours de la période de prévision 2021-2030 ?

• Quels sont les acteurs clés du marché de l'impact ?

