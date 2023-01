Taille, part, demande, analyse de la croissance et prévisions du marché mondial des boissons nutritionnelles jusqu’en 2029

Le marché des boissons nutritionnelles était évalué à 5,2 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 10,06 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,60% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché produit par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend analyse experte approfondie, analyse import / export, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Les boissons non alcoolisées qui contribuent au maintien de l’organisme et procurent les bienfaits d’une alimentation équilibrée sont appelées boissons nutritives. Ces boissons puissantes peuvent aider à prévenir ou à traiter les problèmes de santé chez les personnes de tous âges. Les herbes, les vitamines, les minéraux, les acides aminés et d’autres fruits et légumes font partie des composants fortifiants.

Ces dernières années, le marché des boissons nutritionnelles devrait croître rapidement. Les aliments et boissons nutritifs sont conçus pour maximiser la quantité de nourriture consommée tout en fournissant des vitamines, des minéraux et des acides aminés concentrés. Cette cuisine est faible en gras, en cholestérol et en sodium, ce qui la rend moins susceptible de causer des maladies cardiaques. Les personnes carencées en fibres peuvent bénéficier d’aliments riches en fibres. Les aliments et les boissons nutritifs vous donnent également plus d’énergie et vous aident à perdre du poids. Tous ces facteurs ont conduit à la forte demande de boissons nutritives sur le marché.

Le paysage concurrentiel du marché Boissons nutritives fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des boissons nutritionnelles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des boissons nutritionnelles sont :

Chr Hansen Holding A/S (Danemark)

SGS SA (Suisse)

Intertek Group PLC (Royaume-Uni)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

Bureau Veritas SA (France)

ALS Ltd (Australie)

Mérieux Nutrisciences Corporation (États-Unis)

Asurequality Ltd. (Nouvelle-Zélande)

Groupe TUV Nord (Allemagne)

Bureau Veritas (France)

Labcorp Drug Development (États-Unis)

Danon (France)

Mead Johnson & Company, LLC. (NOUS)

PepsiCo, Inc. (États-Unis)

Nestlé (Suisse)

La société Kraft Heinz (États-Unis)

General Mills (États-Unis)

SMA (États-Unis)

B.Braun Melsungen AG (Allemagne)

Abbott (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Du Pont (États-Unis)

Les points clés du marché mondial des boissons nutritionnelles amélioreront l’impact sur les revenus des entreprises de divers secteurs en:

Fournir un cadre conçu pour comprendre le quotient d’attractivité de divers produits/solutions/technologies sur le marché des boissons nutritionnelles.

Guider les parties prenantes pour identifier les principaux problèmes liés à leurs stratégies de consolidation sur le marché mondial des boissons nutritives et proposer des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises souhaitent étendre leur empreinte.

Fournit un aperçu des tendances technologiques perturbatrices pour aider les entreprises à effectuer leurs transitions en douceur.

Aidez les entreprises leaders à effectuer des recalibrages stratégiques avant leurs concurrents et pairs.

Il offre des informations sur les synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs cherchant à maintenir leur position de leader sur le marché et une analyse du côté de l’offre du marché Boissons nutritives.

Analyse régionale du marché Boissons nutritionnelles :

Le rapport de recherche sur le marché mondial des boissons nutritives détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et diverses méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner de grandes modifications des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria et Afrique du Sud)

Réponses aux questions clés dans ce rapport, telles que :

Dans quelle mesure le marché des boissons nutritionnelles est-il réalisable pour un investissement à long terme? Quels sont les facteurs qui influencent la demande de Boissons nutritives dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des boissons nutritionnelles? Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

