Taille, part, demande, analyse de croissance et prévisions du marché mondial de la thérapie par compression à froid jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research a publié la dernière étude de marché sur la thérapie par compression à froid par une analyse approfondie du scénario actuel, de la taille du marché, de la demande, du modèle de croissance, des tendances et des prévisions. L’analyse des études de marché et les estimations d’un rapport complet sur le marché de la thérapie par compression à froid aident les entreprises à acquérir des connaissances sur ce qui est déjà sur le marché, ce que le marché attend, le contexte concurrentiel et les mesures à prendre pour surmonter les rivaux. Une simplicité soutenue dans la méthode de recherche et l’application des meilleurs outils et techniques rendent ce rapport d’étude de marché exceptionnel.Le rapport bifurque sur divers attributs, notamment les fabricants, la région, le type, l’application, l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les tendances émergentes, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente,

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la thérapie par compression à froid, qui était de 3 milliards de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 4,6 milliards de dollars d’ici 2029 et devrait connaître un TCAC de 5,50 % sur la période prévue de 2022 à 2029. En plus du marché des informations telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché Data Bridge Market comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Analyse du marché:

La thérapie par compression à froid est un type de traitement des blessures aiguës qui combine les avantages de la thérapie par le froid et de la thérapie par compression pour fournir le meilleur soulagement de la douleur et de l’enflure. Il peut être utilisé par les personnes souffrant d’inconfort articulaire mineur à celles qui se remettent d’une intervention chirurgicale majeure. La compression aide à prévenir l’excès de gonflement et élimine les liquides inutiles de la zone blessée en rétrécissant les vaisseaux sanguins et en réduisant le flux sanguin vers la zone touchée, réduisant ainsi l’œdème.

La thérapie par compression est depuis longtemps un élément de base du traitement vasculaire et du soin des plaies chez les patients souffrant d’insuffisance veineuse. Le froid et la compression sont couramment utilisés après une blessure aiguë ou une intervention chirurgicale pour soulager la douleur, réduire l’enflure et accélérer la récupération fonctionnelle. Le traitement de l’œdème et l’amélioration du retour veineux sont deux des nombreux avantages de la thérapie par compression à froid. Cependant, de nombreux patients ne peuvent pas tolérer les bas de compression et les bandages couramment utilisés dans cette thérapie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la thérapie par compression à froid sont :

medi GmbH & Co. KG (Allemagne)

Medtronic (Irlande)

GROUPE SIGVARIS (États-Unis)

Juzo (Allemagne)

PAUL HARTMANN AG (Allemagne)

3M (États-Unis)

Spectrum Healthcare (Inde)

SYSTÈMES DE BIOCOMPRESSION (USA)

Gottfried Medical, Inc. (États-Unis)

BSN médical (Allemagne)

Arjo. (Suède)

DJO, LLC (États-Unis)

Touch Doctor (États-Unis)

SANYLEG SRL a socio sole (Italie)

Cardinal Santé. (NOUS)

Devon Medical Products (États-Unis)

THUASNE SAS (États-Unis)

ACI Medical, LLC (États-Unis)

Ofa Bamberg GmbH (Allemagne)

Mego Affect AC Ltd. (Israël)

Medline Industries, Inc. (États-Unis)

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché mondial de la thérapie par compression à froid

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial Thérapie par compression à froid

Chapitre 4: Segmentation du marché de la thérapie par compression à froid en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus basée sur les types et les applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Géographiquement, les régions suivantes font l’objet de recherches approfondies ainsi que les marchés nationaux/locaux répertoriés :

– APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et le reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est ensuite segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

– Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

– Amérique du Nord (USA, Canada et Mexique)

– Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

– MEA (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Dynamique du marché de la thérapie par compression à froid

Conducteurs

Avantages de la thérapie par compression à froid

Les effets de la thérapie par compression à froid s’estompent avec le temps, elle est considérée comme plus bénéfique lorsqu’elle est utilisée après un accident ou à la fin d’une intervention chirurgicale. Par conséquent, les essais contrôlés sur les lésions musculo-squelettiques aiguës liées à l’athlétisme ou aux traumatismes sont peu nombreux, difficiles à réaliser et difficiles à interpréter. En conséquence, le traitement est parfois désordonné et inexact. D’autre part, le cadre chirurgical offre un cadre plus contrôlé pour évaluer l’effet de la compression à froid sur la gestion de l’œdème postopératoire, de la douleur et de la fonction. Par conséquent, les études contrôlées ont un niveau de qualité méthodologique plus élevé et leurs résultats peuvent être plus fiables.

Rebond du nombre de blessures et d’accidents sportifs

La thérapie par compression à froid devient de plus en plus populaire, en raison de l’augmentation de l’incidence des blessures sportives, des accidents de la circulation, de la prise de poids excessive ou de l’obésité et de la nature statique à long terme du corps humain.

Vieillissement accru de la population

La thérapie par compression à froid est nécessaire dans la vie quotidienne de la population âgée souffrant d’arthrite en raison de l’apparition d’autres troubles chroniques, tels que les maladies cardiaques, le diabète et l’obésité.

Développements technologiques récents

Le soin des plaies a connu des progrès technologiques rapides et une croissance du nombre de cliniques de soins préventifs et de réadaptation utilisant cette forme de thérapie pour les patients.

Opportunités

Le marché devrait augmenter en raison de la prévalence croissante des blessures sportives et de l’arthrite. Par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) prévoyaient en septembre 2017 que 3,2 millions de personnes âgées de 5 à 14 ans subiraient des blessures sportives chaque année. À mesure que la population gériatrique augmente, le nombre d’instabilités articulaires, de fractures et de maladies articulaires telles que l’arthrose augmente également. Ces facteurs influencent également la demande croissante de chirurgies de la hanche et du genou, ce qui entraînera l’utilisation de produits de thérapie par compression à froid dans les années à venir.En outre, les entreprises établies ont mis l’accent sur les opérations de R&D pour mettre sur le marché des gammes de produits innovants et des accessoires de support, créant ainsi des opportunités intéressantes pour cette industrie.

Restrictions/Défis

Le taux métabolique des tissus mous entourant immédiatement l’application du froid ralentit. Cette baisse du métabolisme tissulaire s’accompagne d’une diminution de l’activité enzymatique, qui protège le tissu contre les dommages induits par l’hypoxie. L’hypothermie locale provoque une vasoconstriction et une réduction de 60 % de la microcirculation, qui peut durer jusqu’à 30 minutes après l’arrêt du refroidissement. L’extravasation de sang dans les tissus environnants, l’inflammation locale et la formation d’œdèmes sont réduites par la vasoconstriction induite par le froid. La réduction de la production d’œdème, ainsi que la diminution de la conduction nerveuse motrice et sensorielle, contribuent au soulagement de la douleur associée à l’application directe de froid sur les tissus lésés.

