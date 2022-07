Taille, part, croissance, tendances régionales, opportunités commerciales, concurrence et prévisions du marché des robots de nettoyage jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des robots de nettoyage devrait atteindre 36,05 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 23,0 %, selon le dernier rapport d’Emergen Research. Des facteurs clés tels que l’adoption croissante des technologies de l’Internet des objets (IoT) et des réseaux domestiques (HAN), l’adoption croissante des appareils domestiques intelligents et l’amélioration du niveau de vie des personnes stimulent la croissance des revenus du marché mondial.

Un robot de nettoyage est un robot autonome largement utilisé pour nettoyer les sols, les pelouses, les fenêtres et les piscines, combiné à des capteurs et des entraînements robotiques pouvant être commandés via des smartphones. Ces robots de nettoyage sont largement utilisés dans le secteur résidentiel en raison du coût élevé des services d’entretien ménager. Ces robots éliminent les efforts humains, augmentent les coûts d’offrir des heures supplémentaires à l’aide domestique, offrent un meilleur nettoyage et permettent de gagner du temps. Les robots de nettoyage sont largement utilisés dans diverses applications industrielles telles que les entrepôts, la fabrication, l’automobile et le secteur de l’alimentation et des boissons.

Des facteurs tels que la demande croissante de robots de nettoyage personnels et professionnels dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, la demande croissante de robots de nettoyage des sols dans les hôpitaux et les services de santé, les aéroports, les épiceries et les investissements croissants pour développer des robots de nettoyage améliorés avec des fonctionnalités supplémentaires soutiennent la croissance des revenus du marché.

Principaux faits saillants du rapport :

parmi les types de produits, le segment des robots de nettoyage des sols devrait représenter la plus forte croissance des revenus entre 2021 et 2028 en raison de facteurs tels que le coût élevé des services d’aide ménagère dans les résidences et l’adoption croissante des robots de nettoyage des sols dans les hôpitaux. pour se débarrasser des infections nosocomiales.

Selon le type, le segment du nettoyage personnel devrait représenter une croissance importante des revenus au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’adoption croissante d’appareils domestiques intelligents et d’aspirateurs robotiques, l’augmentation du revenu disponible et la disponibilité de robots de nettoyage efficaces, légers et compacts effectuant des tâches de base comme le balayage et le nettoyage alimentent la croissance des revenus du segment.

Sur la base de l’application, les revenus du segment industriel devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. L’industrialisation rapide et l’adoption croissante des robots de nettoyage dans divers secteurs industriels tels que l’automobile, l’alimentation et les boissons ou la fabrication, ainsi que les entrepôts, stimulent la demande de robots de nettoyage dans le secteur industriel.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial des robots de nettoyage est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial des robots de nettoyage étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Parmi les principaux acteurs de cette industrie figurent :

Ecovacs Robotics, iRobot Corporation, Samsung Electronics, LG Electronics Inc., Xiaomi Corporation, Roborock, Koninklijke Philips NV, SharkNinja, Neato Robotics, Cecotec Innovaciones SL et Panasonic Corporation.

Emergen a segmenté le marché mondial des robots de nettoyage en fonction du produit, du type, de l’application et de la région :

Product Outlook (Revenu, USD Billion, 2018 – 2028)

nettoyage de pelouse Robot de nettoyage

de vitres Robot de nettoyage de

sol Robot de nettoyage de

piscine

Autres

Type Perspectives (Revenus, milliards USD, 2018 – 2028)

Robot de nettoyage professionnel Robot

de nettoyage personnel

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD, 2018 – 2028)

Résidentiel

Industriel

Commercial

Santé

Autres

De plus, le rapport couvre l’analyse des principaux acteurs de l’industrie avec un accent particulier sur leur position mondiale , la situation financière et leurs développements récents. L’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT ont été couvertes par le rapport pour fournir des données pertinentes sur le paysage concurrentiel.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des robots de nettoyage ?

Quels sont les principaux fabricants de cet espace de marché ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs de ce marché ?

Quelles sont les opportunités de marché et les risques affectant les performances des fournisseurs sur le marché mondial Robot de nettoyage?

Quelles sont les estimations des ventes et des revenus des principaux fabricants de ce marché sur la période prévue ?

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute autre question concernant le rapport ou les options de personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez un rapport bien adapté à vos besoins.

