Taille, part, croissance, tendances et prévisions du marché des systèmes de sécurité incendie jusqu’en 2030

Le marché mondial des systèmes de sécurité incendie était évalué à 10,89 milliards de dollars en 2020 et à 18,06 milliards de dollars en 2027 , avec un TCAC de 7,5 % de 2021 à 2027. Avec l’amélioration des capacités des capteurs et de la technologie des canaux de communication, les appareils IoT sont présents dans les industries et les espaces résidentiels ont stimulé l’adoption de solutions de sécurité incendie de nouvelle technologie. Par conséquent, le marché mondial des systèmes de sécurité incendie (ci-après, le marché étudié) connaît une forte demande de produits connectés et avancés qui s’intègrent à la fois aux systèmes nouveaux et existants.

La sensibilisation croissante aux systèmes de protection contre les incendies et les avantages d’une meilleure technologie pour la prévention des incendies sont le moteur de la croissance du marché. Dans les pays développés, comme les États-Unis et l’Allemagne, les investissements ont tendance à être associés à des projets de modernisation, de rénovation ou de remplacement. Alors que la Chine, l’Inde et d’autres pays en développement connaissent une croissance rapide, ce qui stimule les investissements dans des projets locaux. Il y a eu une croissance dynamique des activités de construction dans le monde au cours de la dernière décennie, en particulier dans les immeubles de grande hauteur. En raison de sa nature particulière, le feu dans les immeubles résidentiels et de grande hauteur devient plus complexe. Les opérations de sauvetage se compliquent, entraînant parfois de nombreux décès et des pertes matérielles massives.

La sensibilisation à la sécurité incendie n’était pas très présente. En raison de l’évolution des politiques et des réglementations en matière de sécurité applicables à diverses industries, notamment en ce qui concerne la construction d’actifs, l’industrie de la sécurité incendie continue d’introduire de nouvelles offres de produits, contribuant au roulement des produits et attirant une nouvelle demande. C’est une obligation légale d’effectuer des exercices d’évacuation en cas d’incendie dans tous les espaces résidentiels et commerciaux au moins deux fois par an dans de nombreuses villes. En outre, outre la demande récemment croissante du secteur résidentiel, il existe une demande continue du secteur industriel, en particulier dans plusieurs industries de transformation, telles que la production d’électricité, l’eau et les eaux usées, la fabrication d’aliments, la métallurgie et l’exploitation minière, le papier et la pâte à papier, et fabrication textile entre autres.

Dynamique du marché mondial des systèmes de sécurité incendie

Pilotes : réglementations et mandats gouvernementaux stricts

La mise en œuvre de codes de construction unifiés dans divers pays développés et en développement pour tous les segments d’utilisateurs finaux, mandatés par les autorités locales, a stimulé la demande de systèmes de sécurité incendie. La plupart des juridictions de nombreux pays développés et émergents ont un ensemble de normes de construction minimales, y compris des réglementations en matière d’incendie, conçues pour protéger la vie et les biens. Ces codes du bâtiment ont aidé les bâtiments commerciaux avec des extincteurs et des systèmes de gicleurs d’incendie et les résidences avec des détecteurs de fumée.

Par exemple, l’Inde a publié la troisième édition de NBC en 2016, incorporant les derniers développements des activités de construction dans le pays. L’objectif principal du CNB est de stipuler les mesures qui peuvent fournir un certain degré de sécurité contre les accidents d’incendie. Le code ordonne le respect des normes minimales de sécurité incendie nécessaires aux occupants et usagers du bâtiment. Pour s’assurer que les équipements/installations de protection contre l’incendie sont conformes aux exigences de qualité établies, il est avantageux d’utiliser ces équipements/installations dûment certifiés dans le cadre du système de marques de certification BIS. En outre, le gouvernement britannique recommande que tous les systèmes d’alarme et de détection d’incendie soient installés et entretenus conformément à la norme britannique pertinente, c’est-à-dire BS 5839. De plus, la réglementation britannique en matière d’alarme incendie stipule que tous les locaux commerciaux doivent disposer d’un système de détection d’incendie approprié.

Contraintes : coûts d’installation et de maintenance élevés des systèmes de sécurité incendie

Un système de détecteur de fumée doit être câblé au panneau électrique par un électricien qualifié, au tarif de 65 USD à 85 USD de l’heure, en supposant deux à trois heures de travail pour un total de 130 USD à 255 USD. Des systèmes de gicleurs d’incendie sont généralement installés. par des entreprises spécialisées dans la conception et l’installation. La main-d’œuvre est généralement incluse dans le coût d’installation de 5 à 6 USD par pied carré. Les coûts des extincteurs varient selon les besoins. Un extincteur domestique à usage unique, capable de lutter contre les incendies de type A, B ou C, coûte entre 15 USD et 20 USD. Par exemple, Home Depot vend l’extincteur à usage unique Kidde pour 18 USD. Les frais divers incluent les garanties prolongées, qui prennent effet après l’expiration de la garantie d’origine. Un budget d’environ 10% du projet total est dépensé sur une base annuelle. Certaines villes et villages ont besoin d’un permis avant qu’un système d’alarme puisse être installé. Ces permis sont souvent assortis de frais négligeables.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des systèmes de sécurité incendie en fonction du type de produit, de la technologie, de l’utilisateur final et des régions.

Par type de produit (ventes, millions USD, 2017-2027)

Détecteurs d’incendie

Suppression des incendies

Par technologie (ventes, millions USD, 2017-2027)

Passif

Actif

Par utilisateur final (ventes, millions USD, 2017-2027)

Commercial

Industriel

Éducatif

Résidentiel

Par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Active, par technologie, représente la plus grande part de marché

Sur la base du type de produit, le marché mondial des systèmes de sécurité incendie a été segmenté en passif et actif. Active représente la plus grande part de revenus du marché en 2020 et détient une part de marché de 81,54 %. Les systèmes de sécurité incendie actifs impliquent certaines actions pour arrêter un incendie. Certains de ces systèmes sont automatiques, comme un système de gicleurs d’eau, et certains sont manuels, comme un extincteur, des alarmes incendie, des détecteurs de fumée et même des pompiers, tous considérés comme des systèmes de sécurité incendie actifs. La protection active est assurée par des alarmes incendie, des gicleurs, des extincteurs, des systèmes de bornes-fontaines et l’extraction de fumée qui peuvent aider à contenir l’incendie, à protéger les biens et la vie. Ces systèmes nécessitent une automatisation pour fonctionner efficacement de sorte que lorsqu’un incendie et de la fumée sont détectés dans une installation, une alarme incendie alerte ceux qui se trouvent à l’intérieur du bâtiment. Les systèmes de gicleurs et les extincteurs peuvent réduire le feu jusqu’à ce que les pompiers aient la possibilité d’intervenir. Comme les trappes de toit ou le désenfumage mécanique par ventilateurs et conduits de désenfumage, les systèmes de désenfumage permettent de prolonger la durée ou d’éviter le flashover. Ils assurent également un niveau de fumée acceptable pour l’évacuation.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des systèmes de sécurité incendie

En fonction de la région, le marché mondial des systèmes de sécurité incendie a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique a un taux de croissance de 9,2 % et une part des revenus de 28,92 % dans le monde au cours de la période de prévision. Le marché des systèmes de sécurité incendie en Asie-Pacifique est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. Ces pays offrent des opportunités lucratives aux acteurs opérant sur le marché des systèmes de sécurité incendie.

La Chine a connu une expansion significative des industries et des usines de fabrication. Le pays devrait afficher une croissance substantielle, en raison de l’augmentation des investissements et des dépenses de développement de l’infrastructure de surveillance. Des cas, comme l’explosion d’une usine dans la province chinoise du Jiangsu, en mars 2019, ont mis en évidence le besoin de systèmes de sécurité incendie. Cette explosion est la deuxième explosion meurtrière dans la province. Pékin a lancé une campagne nationale d’inspection de la sécurité industrielle visant à prévenir ces incidents, stimulant ainsi la croissance du marché. Ces dernières années, le ministère de la Gestion des urgences a identifié que les incendies meurtriers ont fréquemment tué en moyenne plus de dix personnes en raison d’un manque d’installations de lutte contre les incendies dans les logements locatifs.

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial des systèmes de sécurité incendie est fragmenté en quelques acteurs majeurs, notamment Johnson Controls International PLC, Honeywell International Inc., Gentex Corporation, United Technologies Corporation, Siemens AG, Robert Bosch GmbH, Halma PLC, Hochiki Corporation, Viking Group Inc., Victaulic Co., Fike Corporation et Securiton AG.

