Taille, part, croissance, tendances et prévisions du marché des services de traduction 2021-2030

Les marchés mondiaux des services de traduction croîtront à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Le marché des services linguistiques existe depuis de nombreuses années et les fournisseurs de services linguistiques (LSP) proposent différents niveaux de service. Les services linguistiques offerts dans le monde entier comprennent la traduction, la traduction et l’interprétation, le doublage, les cours de langue, les évaluations linguistiques, les technologies linguistiques, etc. Dans le cadre des services linguistiques, la traduction et l’interprétation contribuent à améliorer la communication entre les utilisateurs de différentes langues, y compris la langue parlée et la langue des signes. Selon l’Organisation internationale de normalisation (ISO), l’interprétation consiste à traduire un message parlé ou signé dans une autre langue parlée ou signée tout en conservant le registre et le sens du contenu de la langue d’origine.

Facteurs qui affectent l’industrie des services de traduction

Les progrès technologiques et l’arrivée de machines et de logiciels capables de traduire n’importe quelle langue étrangère en moins de temps stimulent la demande de services de traduction dans le monde entier. La traduction varie en fonction de la portée géographique d’une entreprise, ce qui augmente le nombre de clients étrangers et crée ainsi un besoin de traduction. Un service de traduction est un moyen d’améliorer l’interaction de la communication entre la technologie et l’homme. Google translate est l’un des services de traduction gratuits les plus populaires. En conséquence, il a montré de nombreux signes de progrès et peut désormais détecter n’importe quelle langue, expression, mot-clé régional, écrit ou parlé. Dans une économie de plus en plus mondialisée, les gens migrent à l’étranger pour trouver de meilleures opportunités. Par conséquent, les services de traduction peuvent aider à gagner une vie meilleure. Les services de traduction et d’interprétation deviennent de plus en plus importants dans de nombreux secteurs. Les grandes entreprises de traduction acquièrent des fournisseurs de services linguistiques spécialisés comme l’une des tendances importantes observées dans l’industrie de la traduction. Le contenu basé sur la voix s’est également avéré être un moteur important de la croissance de ces services.

Les acquisitions, les partenariats et les nouveaux lancements font partie des changements que traversent les entreprises. LanguageLine Solutions, leader du marché des services de traduction, a été racheté par Teleperformance. L’acquisition de cette société a constitué une décision stratégique pour l’industrie. Les clients et les clients prétendent recevoir un service fiable et efficace de la part de l’entreprise. L’un des principaux innovateurs sur ce marché est Amazon Web Services, qui propose des services de traduction. Google Translate s’associe à l’entreprise pour augmenter les services et les produits pour les entreprises existantes et nouvelles.

La situation actuelle de l’industrie de la traduction et de la langue est ambivalente. L’emplacement d’une entreprise, sa réaction à la situation et sa taille sont tous des facteurs dans l’équation. De nos jours, ceux qui ont réussi à organiser efficacement leurs processus de travail à la maison et qui disposaient des ressources technologiques sont en tête. Le monde entier est désormais chez lui, donnant une grande impulsion au commerce et au divertissement sur Internet. Une vague d’utilisateurs a été observée récemment sur les plateformes de médias sociaux d’Amazon, Netflix et YouTube. À l’échelle mondiale, cela augmente la demande de contenu. Pour les traducteurs, c’est une excellente nouvelle car il y aura une forte demande pour leurs services, et ils pourront gérer leur travail à distance plus facilement.

Impact du COVID-19 sur le marché des services de traduction

Les services de traduction sont analysés en profondeur en recherchant leur présence et leurs parts de marché dans différentes régions et pays, ainsi que leurs taux de croissance. Plusieurs aspects de la COVID-19 sont évalués, notamment les graves perturbations, les mesures de relance, les innovations et les nouvelles technologies.

Aperçu du rapport

Ce rapport examine le marché des services de traduction en fonction du type de service, de l’application et du type d’opération.

La segmentation des services du marché des services de traduction est sous-segmentée en :

Services d’interprétation

Services de traduction écrite

La segmentation opérationnelle du marché des services de traduction est sous-segmentée en:

Traduction automatique

Traduction technique

La segmentation des applications du marché des services de traduction est sous-segmentée en :

Financière et bancaire

Médical

Légal

Tourisme et voyages

Autres

Aperçu régional du marché mondial des services de traduction

Selon une répartition géographique, le marché des services de traduction est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique (MEA). On estime que le marché mondial de la traduction connaîtra une croissance rapide dans un avenir proche. Les services de traduction du secteur de la sécurité et du gouvernement dominent le marché dans toutes les régions. L’augmentation récente de la criminalité et du terrorisme pousse les agences de sécurité gouvernementales du monde entier à utiliser des services de traduction pour interpréter les signaux radio et identifier les messages. Les États-Unis y contribuent beaucoup en raison de leur nouveau gouvernement et de sa rigueur. De plus, les services de traduction gouvernementaux représentent une part importante de cette croissance.

Malgré un certain nombre d’avancées technologiques, plusieurs entreprises ont commencé à utiliser de nouvelles méthodes, telles que les start-ups, et se sont associées à des prestataires de services. Plus de 60 % des principales entreprises nationales opèrent dans la région.

En tant que régions les plus avancées sur le plan technologique, l’Europe et l’Amérique du Nord utilisent des analyses sophistiquées et des services de traduction plus avancés existent. Ces facteurs stimulent la croissance du marché. En outre, une impulsion des initiatives gouvernementales en Asie-Pacifique jouera un rôle majeur dans la croissance de la région.

Principaux concurrents du marché des services de traduction

Le marché mondial des services de traduction se compose principalement des sociétés suivantes :

Solutions de ligne linguistique

Trans parfaite

Solutions linguistiques globales inc.

Lionbridge

SDL

GlobalLexicon

Ingo International.

Certaines autres entreprises qui fournissent des services de traduction sont :

Traductions étrangères

Communication CLS

Net-Translators

Langage dynamique

Zaharicom Inc

Traductions Stracker

Babylon Software Ltd

Gengo, Mars Services de traduction

Services de traduction de pointe Pvt Ltd

Autres.

Ce rapport analyse les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché pour chaque segment. Les rapports analyseront en profondeur les segments de marché et les segments régionaux d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Les informations incluses dans le rapport ont été recueillies auprès d’un large éventail d’experts et de participants de l’industrie

Segments régionaux du marché des services de traduction

Asie-Pacifique

L’Europe 

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Public cible du marché des services de traduction

Autorités gouvernementales, associations et organisations

Service de traduction fabrique

Acteurs Indépendants de la Rechange

Fournisseur de technologie de service de traduction

Institutions de recherche et universités

