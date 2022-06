Taille, part, croissance, tendances et prévisions du marché des hydrolysats de protéines jusqu’en 2030

Marché mondial des hydrolysats de protéines : par type (lait, plante et animal), par application (nutrition infantile, nutrition sportive et compléments alimentaires), par processus (hydrolyse enzymatique et hydrolyse acide et alcaline), par forme (poudre et liquide), et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché de l’hydrolysat de protéines couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire/régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des hydrolysats de protéines.

Perspectives de l’industrie de l’hydrolysat de protéines

La taille du marché mondial des hydrolysats de protéines était évaluée à 170 millions USD en 2020, et devrait atteindre 395 millions USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 10,4 % sur la période de prévision (2021-2027). L’hydrolysat de protéines est un mélange d’acides aminés qui crache des protéines à l’aide de diverses enzymes, alcalis ou acides. Il est dérivé de plantes, d’animaux et de divers produits laitiers. Les patients ne peuvent pas prendre de protéines à partir d’aliments ordinaires ; par conséquent, l’hydrolysat de protéines est couramment utilisé pour les patients admis dans les hôpitaux et souffrant de diverses maladies. Ces protéines sont principalement disponibles sous forme solide et liquide. Au fur et à mesure de la prise de conscience croissante de la consommation d’une alimentation équilibrée, augmentant la capacité d’achat du consommateur vers les produits de nutrition pour bébés, la demande d’hydrolysat de protéines augmente à travers le monde.

Facteurs affectant le marché Hydrolysat de protéines au cours de la période de prévision :

Les protéines d’hydrolysat sont disponibles à un coût très élevé sur le marché, car elles sont dérivées de diverses plantes, animaux et produits laitiers. Ces protéines sont répertoriées dans les régimes spéciaux et recommandées par les médecins pour leur apporter un complément nutritionnel. Par conséquent, ces facteurs affectent la croissance du marché de l’hydrolysat de protéines dans les économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

Avec l’augmentation du revenu disponible des consommateurs, la demande d’aliments nutritifs dérivés de plantes, d’animaux et de divers produits laitiers augmente dans le monde entier. Les gens ont commencé à se concentrer davantage sur les aliments pour nourrissons à un âge précoce pour éviter la malnutrition à l’avenir, ce qui soutient la croissance du marché des hydrolysats de protéines. De plus, les gouvernements de divers pays ont mis en place des règles et réglementations strictes concernant la production et la consommation de produits d’origine animale, entravant la croissance du marché des hydrolysats de protéines.

Il y a une augmentation de la demande d’hydrolysat de protéines en raison de la croissance rapide de l’industrie du commerce électronique associée à la prise de conscience croissante de l’hydrolysat de protéines pour la croissance des nourrissons à un âge précoce, offrant des opportunités de croissance au marché des hydrolysats de protéines à travers le monde.

Impact du COVID-19 sur le marché Hydrolysat de protéines :

La pandémie de COVID-19 aura un effet dramatique sur la croissance du marché des hydrolysats de protéines. La demande de produits alimentaires nutritionnels augmente pour renforcer l’immunité, ce qui a augmenté la croissance du marché à travers le monde. Cependant, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et la baisse des dépenses en produits nutritionnels coûteux feront dérailler la croissance du marché. Par conséquent, une augmentation considérable des ventes mondiales du marché des hydrolysats de protéines peut être attendue d’ici la fin de 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des hydrolysats de protéines en fonction du type, de la forme et de l’application.

Le marché des hydrolysats de protéines a été segmenté en fonction du type –

Du lait

Plante

Animal

Le marché des hydrolysats de protéines a été segmenté en fonction du processus –

Hydrolyse enzymatique

Hydrolyse acide et alcaline

Le marché des hydrolysats de protéines a été segmenté en fonction de la forme –

Poudre

Liquide

Le marché des hydrolysats de protéines a été segmenté en fonction de l’application –

Alimentation infantile

Compléments alimentaires

Nutrition sportive

Marché de l’hydrolysat de protéines: perspectives régionales

Le marché des hydrolysats de protéines a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des hydrolysats de protéines, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché des hydrolysats de protéines au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des hydrolysats de protéines comprennent –

Le marché des hydrolysats de protéines est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs de l’hydrolysat de protéines opérant sur le marché mondial comprennent–

Laboratoires Abbott

Société ADM

Agrilife

Protéines AMCO

Compagnie Archer Daniels Midland

Aliments Arla

BRISK BIO

Danone Nutricia

Frise Campina

Glanbia PLC

Ingrédients Hilmar

PLC du groupe Kerry

Royal DSM SA

Nestlé SA

Tate & Lyle PLC.

Le rapport sur le marché des hydrolysats de protéines fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des hydrolysats de protéines couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché Hydrolysat de protéines comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

