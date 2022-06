Taille, part, croissance, tendances et prévisions du marché des herbes séchées 2022-2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Herbes séchées . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les herbes séchées présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des herbes séchées était de 5,5 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des herbes séchées devrait atteindre 9,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les herbes sont des plantes ayant une large gamme d’applications et d’avantages dans une variété de domaines. Contrairement aux herbes séchées, les herbes fraîches sont périssables et sensibles aux bactéries et aux champignons. Ainsi, ces herbes sont séchées principalement afin de protéger les plantes délicates. Le séchage à l’air, le séchage au micro-ondes et le séchage sous vide sont les procédés utilisés pour éliminer l’eau des herbes fraîches.

Facteurs influençant le marché

Les avantages médicinaux pour la santé des herbes séchées sont principalement à l’origine de la croissance du marché des herbes séchées. De plus, l’intérêt croissant des utilisateurs pour les aliments emballés et les plats cuisinés contribuera à la croissance du marché des herbes séchées.

Le marché mondial des herbes séchées est également tiré par le revenu disponible croissant des consommateurs. En plus de cela, l’industrie des aliments naturels en croissance rapide contribuera également à la croissance du marché mondial des herbes séchées au cours de la période d’étude.

La longue durée de conservation des herbes séchées devrait alimenter positivement la croissance du marché. Au contraire, le coût élevé des herbes séchées pourrait limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Le marché des herbes séchées en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé de toutes les régions. Cela est dû à la demande croissante de mets délicats dans la région. De plus, le taux de production élevé d’herbes séchées dans la région contribuera à la croissance du marché. Le marché mondial des herbes séchées enregistrera également un taux de croissance substantiel en raison de l’augmentation de la population et de la sensibilisation croissante aux bienfaits des herbes séchées pour la santé.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande d’herbes séchées a augmenté. Certaines herbes sont considérées comme efficaces pour renforcer le système immunitaire, ce qui a considérablement augmenté leurs exigences pendant la pandémie. L’origan, la sauge, le basilic, etc. font partie des meilleures herbes antivirales visant à renforcer le système immunitaire. Ainsi, il a considérablement contribué à la croissance du marché mondial des herbes séchées.

Concurrents sur le marché

• Van Drunen Farms

• Takasago International corporation

• Synthite Industries Ltd

• Cherry Valley Organics

• The Kraft Heinz Company

• Robertet SA

• McCormick & Company

• Firmenich SA

• Pacific Botanicals

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des herbes séchées se concentre sur le produit, la forme, la nature, les méthodes de conduite, les utilisateurs finaux et la région.

Par type de produit

• Origan

• Romarin

• Sauge

• Sarriette

• Menthe

• Thym

• Feuilles de laurier

Par forme

• Herbes entières

• Herbes en poudre

Par nature

• Biologique

• Conventionnel

Par méthode

de séchage • Séchage à l’air • Séchage

sous vide

• Séchage au micro-ondes

Par l’utilisateur final

• B2B

• Industriel

o Boulangerie

o Snacks

o Boissons

o Salades et vinaigrettes

o Assaisonnements et sauces

o Cornichons

o Produits pharmaceutiques

o Cosmétiques et soins personnels

o Fournisseurs de services alimentaires

• B2C

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

