Taille, part, croissance, tendances et prévisions du marché de l’irrigation goutte à goutte 2022-2030

Report Ocean publie un nouveau rapport sur le marché de l’irrigation goutte à goutte . Le rapport sur le marché de Irrigation goutte à goutte contient de nombreuses informations sur des facteurs, tels que les contraintes du marché, les moteurs et les opportunités. En outre, le rapport fournit un examen approfondi des développements de l’industrie et des tendances du marché qui influencent la croissance du marché de l’irrigation goutte à goutte . De plus, la base de données analyse et estime le marché de l’irrigation goutte à goutte à l’échelle mondiale et régionale.

La taille du marché mondial de l’irrigation goutte à goutte était de 5,3 milliards de dollars américains en 2020. Le marché mondial de l’irrigation goutte à goutte devrait atteindre 15,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030.

L’eau et les engrais sont distribués dans tout le champ par des « goutteurs » constitués d’unités plus petites. L’irrigation goutte à goutte est le moyen le plus efficace pour répondre aux besoins en eau et en nutriments des cultures. Il fournit de l’eau et des nutriments directement à la zone racinaire de la plante en quantités précises.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 continue d’avoir une influence complexe sur l’ensemble de l’eau, de l’énergie, de l’écosystème et de l’industrie alimentaire. Malgré les circonstances difficiles, les entreprises d’irrigation goutte à goutte du monde entier ont continué à fonctionner. Au contraire, divers obstacles ont eu un impact sur la prestation de services, tels que la pénurie de main-d’œuvre, les limites budgétaires et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. En conséquence, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial de l’irrigation goutte à goutte est imprévisible.

Les facteurs influant

L’irrigation au goutte-à-goutte est une pratique essentielle pour contrôler l’humidité du sol, principalement dans le cas des légumes de serre spécialisés. Le système d’irrigation goutte à goutte est une méthode précise et simple pour contrôler l’humidité du sol en déterminant l’apport d’eau. Comme il élimine les risques d’erreurs humaines, le processus est considéré comme plus efficace que les méthodes traditionnelles. Ainsi, de telles applications bénéfiques alimenteraient la croissance du marché mondial de l’irrigation goutte à goutte au cours de la période d’analyse.

Les préoccupations croissantes concernant la pénurie d’eau devraient stimuler la croissance du marché mondial de l’irrigation goutte à goutte au cours de la période d’analyse. La diminution des réserves d’eau et l’augmentation de la population nécessitent l’utilisation de l’irrigation goutte à goutte pour économiser l’eau. Ainsi, les acteurs du marché pourraient être témoins d’opportunités prometteuses dans les années à venir.

La croissance démographique a augmenté la demande de nourriture et de production alimentaire. Pour endiguer ce problème, la demande de terres agricoles a augmenté. En conséquence, cela augmenterait la demande de systèmes agricoles avancés au cours de la période de prévision. Ainsi, alimentera le marché mondial de l’irrigation goutte à goutte.

Le coût élevé associé aux systèmes d’irrigation goutte à goutte pourrait ralentir la croissance de l’ensemble du marché au cours de la période projetée.

Analyse régionale

La région Asie-Pacifique devrait détenir une part importante du marché mondial de l’irrigation goutte à goutte. Des pays émergents comme l’Inde et la Chine ont observé une large adoption des systèmes d’irrigation goutte à goutte, en raison de la croissance démographique et des initiatives gouvernementales visant à développer les activités agricoles. Les programmes gouvernementaux favorables, tels que Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) en Inde, sont susceptibles d’étendre les activités de micro-irrigation dans tout le pays. En outre, d’autres projets parrainés par l’État dans les pays augmenteraient également la contribution régionale sur le marché mondial de l’irrigation goutte à goutte.

Concurrents sur le marché

Jain Irrigation Systems Ltd.

La société Toro

Société Lindsay

Netafim Limitée

Chinadrip Irrigation Equipment Co. Ltd.

Société Rain Bird

Elgo Irrigation Ltée.

Antelco Pty Ltd.

Shanghai Huawei Water Saving Irrigation Corp.

EPC Industries

Goutte à goutte KSNM

Microjet Irrigation

Système Azud

Groupe Chamartín Chamsa

Groupe Metzer

Dripworks inc.

D’autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Par type

Émetteurs

Manomètre

Goutte-à-goutte

Vannes

Filtres

Par application

Surface

Subsurface

Par industrie verticale

Agriculture

Paysage

Serre

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Les questions clés auxquelles répond le rapport sur le marché Irrigation goutte à goutte sont:

Comment une entreprise mondiale acquiert-elle des marchés ?

Quelles sont ses principales stratégies et politiques ?

Quels facteurs influenceront le marché de l’irrigation goutte à goutte au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs qui animent et freinent le marché du marché Irrigation goutte à goutte ?

Quels sont les principaux concurrents sur le marché mondial ?

Quelle région se développe à un rythme plus élevé sur le marché mondial ?

