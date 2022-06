Taille, part, croissance, tendances et prévisions du marché de la sécurité des centres de données jusqu’en 2030

Le marché mondial de la sécurité des centres de données était estimé à 14,91 milliards USD en 2021 et atteindrait 36,98 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 16,35 % au cours de la période de prévision (2021-2027). La fuite croissante de données, le trafic sur le réseau et la transition des entreprises vers une infrastructure basée sur le cloud stimulent la croissance du marché. Le facteur clé de la croissance du marché est le nombre croissant de cyberattaques, ce qui signifie que la sécurité des centres de données est un élément essentiel de toute entreprise qui gère des données critiques. Le moteur du marché de la sécurité des centres de données est l’augmentation du trafic de données et le besoin de connectivité sécurisée, de virtualisation et de cloud computing, l’augmentation du nombre d’attaques sophistiquées, la construction de nouveaux centres de données et le développement de nouvelles solutions de sécurité.

La sécurité du centre de données fait référence aux pratiques physiques de protection des données contre les violations, les cyberattaques, les menaces et autres logiciels malveillants. Il s’agit d’un ensemble de politiques adoptées pour éviter l’accès non autorisé et la manipulation des données stockées dans les centres de données. Les solutions de sécurité des centres de données offrent une approche complète pour garantir la conformité et la confidentialité des données dans les entreprises. La classification des données, la protection des données via le chiffrement, la tokenisation, le masquage, la gouvernance et la conformité des données sont autant de procédures qui peuvent être appliquées aux données au repos, aux données en transit et aux données en cours d’utilisation. La sécurité des centres de données comprend des solutions de contrôle d’accès, de conformité, de protection des données et de services de conseil en sécurité.

Adoption croissante de la sécurité des centres de données sur le marché mondial

Après le big data, l’analytique et d’autres modules technologiques, le trafic de données connaît une croissance exponentielle. L’adoption croissante de technologies telles que BYOD, apportez votre appareil a augmenté la demande d’un système de sécurité réseau efficace et de solutions d’analyse réseau pour la protection des données contre le piratage ou le vol. Les grandes entreprises, ainsi que les PME, adoptent de plus en plus les services de sécurité des centres de données. Cela conduira à une demande accrue de services de conseil, illustrant ainsi des opportunités plus élevées. La région nord-américaine devrait croître en raison de plusieurs fournisseurs de logiciels et de solutions de sécurité centrés sur les données et de fournisseurs de plates-formes logicielles, qui sont basés dans la région. D’un autre côté,

La Chine, Singapour, le Brésil et l’Inde affichent une croissance phénoménale de la sécurité des centres de données et sont devenus un marché attractif pour les entreprises nouvelles et établies engagées dans le développement et la commercialisation des solutions et services de sécurité des centres de données. Cependant, les budgets informatiques limités, la disponibilité de substituts à faible coût et le piratage sont quelques-uns des principaux facteurs qui entravent la croissance de ce marché.

Impact de COVID-19 sur le marché de la sécurité des centres de données

La prévalence de la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur les revenus des entreprises de sécurité des centres de données en raison des réglementations imposées sur le verrouillage et la fermeture des installations. Cet environnement de travail « nouvel normal » rend important pour les entreprises de migrer leurs actifs vers le cloud et les plates-formes numériques tout en établissant des mesures de sécurité appropriées telles que la protection du réseau et du périmètre, ce qui entraîne une augmentation des violations de données. Selon NBC, en mai 2020, une violation de la sécurité des données du programme Pandemic Unemployed Assistance avait exposé 33 000 demandeurs d’emploi. Cependant, les entreprises post-pandémiques proposent des lancements de nouveaux produits, des partenariats et des collaborations comme stratégies clés pour développer leur position sur le marché mondial de la sécurité des centres de données. De plus, des stratégies telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des joint-ventures,

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale de la sécurité des centres de données basée sur les solutions d’application, les services, les types de centres de données et l’utilisateur final.

Sur la base de la solution d’application, le marché de la sécurité des centres de données a été segmenté en –

Solutions de sécurité physique

Solutions de sécurité logiques

Sur la base du mode de déploiement, le marché de la sécurité des centres de données a été segmenté en –

Sur site

Basé sur le cloud

Sur la base des services, le marché de la sécurité des centres de données a été segmenté en –

Consultant

Intégration et déploiement

Services gérés

Sur la base des types de centres de données, le marché de la sécurité des centres de données a été segmenté en –

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la sécurité des centres de données a été segmenté en –

Automobile

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Informatique et Télécom

Gouvernement et Défense

Soins de santé

Médias et divertissement

Aérospatial

Énergie

Autres (éducation et vente au détail)

Perspectives régionales du marché de la sécurité des centres de données

Du point de vue géographique, le marché mondial de la sécurité des centres de données a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché pour la sécurité des centres de données, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. De plus, on estime que l’Asie-Pacifique projettera le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial de la sécurité des centres de données comprennent

Le marché mondial de la sécurité des centres de données est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les sociétés vitales de sécurité des centres de données opérant sur le marché mondial sont –

Entreprises Hewlett Packard

International Business Machines (IBM) Corporation

Systèmes CISCO

Orange SA

Broadcom, Inc.

Informatica, LLC

Fortinet

Honeywell International

MacAfee

Dell

Technologies logicielles Check Point.

Le rapport sur le marché de la sécurité des centres de données couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects du marché de la sécurité des centres de données.

Le rapport sur le marché de la sécurité des centres de données fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la sécurité des centres de données couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la sécurité des centres de données comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

