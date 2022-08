Taille, part, croissance, tendances et Covid-19 du marché européen des vêtements médicaux: analyse de l’impact potentiel, des opportunités absolues et de la chaîne de valeur de 2022 à 2029

Le rapport d’étude de marché sur les vêtements médicaux à grande échelle en Europe comprend une solution d’investigation de bout en bout construite avec des méthodes efficaces. Les rapports d’études de marché sont une source d’informations éprouvée qui fournit une vue d’ensemble des tendances actuelles du marché, de la taille, de la part, de la croissance, de la demande, des opportunités et de l’état de l’industrie. Ce rapport offre une opportunité de réussite en éliminant toutes les conjectures de l’équation et en comprenant les besoins et les attentes de vos clients. Plusieurs autres caractéristiques de ce rapport sont la rentabilité, l’attention portée aux détails, les capacités de données multigéographiques, la livraison à temps et, enfin et surtout, des études de marché de premier ordre. Lors de l’élaboration d’un rapport marketing de classe mondiale, des recherches sont effectuées, collecte et analyse systématiques. De plus, le rapport d’activité de European Medical Apparel contient des informations remarquables et perspicaces obtenues à partir d’entretiens approfondis.

Le marché des vêtements médicaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2027. Le marché croît à un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2027 et devrait atteindre 5 613,92 millions USD d’ici 2027, selon une analyse de Data Bridge Market Research. La sensibilisation croissante à la santé et les avancées technologiques dans les vêtements médicaux sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport mondial européen sur les vêtements médicaux 2022 contient des connaissances et des informations illimitées sur les définitions, les classifications, les applications et la part du marché et explique également les moteurs du marché et les contraintes tirés de l'analyse SWOT. Les politiques et les plans de développement sont discutés, et les processus de fabrication et les structures de coûts sont analysés.

Le rapport couvre la portée, la taille, la configuration et la croissance de l'industrie, y compris les sensibilités clés et les facteurs de succès. Un rapport promotionnel sur le marché européen des vêtements médicaux couvre également les prévisions de l'industrie sur cinq ans, les taux de croissance et l'analyse des principaux acteurs de l'industrie et de leurs parts de marché.

Segments clés de l’industrie européenne mondiale du vêtement médical

Par produit (vêtements professionnels, vêtements patients, vêtements spéciaux, premiers soins, bandes et serviettes, autres)

Par objectif (réutilisable et jetable)

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de soins ambulatoires, centres de soins à domicile, laboratoires cliniques et de recherche, etc.)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, détaillant, distributeur tiers, autre)

La liste des entreprises qui apparaissent dans le European Medical Apparel Report est la suivante :

3M

Ansell Ltd.

santé de base

Mölnlycke Health Care AB (filiale d’Investor AB)

Semperit AG Holdings

Henry Shane et compagnie

Narang Medical Co., Ltd.

uniforme de bateau

……

Le rapport européen sur les vêtements médicaux présente des données sur les acteurs clés, les collaborations clés, les fusions et acquisitions et les tendances en matière d’innovation et de politique commerciale . Le rapport met en évidence les tendances actuelles et futures du marché et analyse l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des vendeurs sur le marché. Les sujets clés expliqués dans ce rapport sur les vêtements médicaux européens comprennent les définitions du marché, la segmentation du marché, les développements clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Pour obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal, il est important de se familiariser avec les paramètres du marché tels que la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs potentiels, les tendances du secteur et le comportement des clients.

scène européenne du vêtement médical

Le marché mondial des vêtements médicaux connaît une croissance substantielle en raison de l’incidence croissante des infections et de l’épidémie de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19). Les différentes catégories de vêtements médicaux comprennent les vêtements professionnels, les vêtements pour patients, les vêtements spécialisés, les vêtements de premiers soins, les écharpes et serviettes, etc. Il existe une large gamme de vêtements médicaux pour répondre aux besoins des chirurgiens, du personnel médical, des infirmières et des autres professionnels de la santé impliqués dans les soins aux patients. Les progrès technologiques croissants ont entraîné davantage de lancements de produits par les principaux acteurs du marché du vêtement médical. Cependant,

Étendue du marché européen Vêtements médicaux et taille du marché

Le marché des vêtements médicaux est segmenté en fonction du produit, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance inter-segments vous aide à analyser la croissance et la stratégie des segments pour vous rapprocher du marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’influence et marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des vêtements médicaux est segmenté en vêtements professionnels, vêtements pour patients, vêtements spécialisés, blouses de premiers secours, enveloppements et serviettes, entre autres. En 2020, le segment des vêtements de travail a dominé en raison de la prévalence des maladies infectieuses.

Sur la base de l’application, le marché des vêtements médicaux est segmenté en réutilisable et à usage unique. En 2020, le segment jetable devrait dominer le marché des vêtements médicaux en raison de l’adoption généralisée de divers vêtements médicaux, tels que les masques, les gommages, les blouses de laboratoire, les couvre-chefs et les couvre-chaussures. Les professionnels de la santé utilisent de plus en plus des draps médicaux jetables au lieu de vêtements réutilisables

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des vêtements médicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de soins ambulatoires, centres de soins à domicile, laboratoires cliniques et de recherche, etc. En 2020, le segment hospitalier a dominé le marché car la croissance rapide de l’hôpital est principalement due à la prévalence croissante de l’AIH et à l’augmentation de la population gériatrique car ce segment de la population est plus sensible à diverses maladies chroniques. La croissance de l’activité contribue également de manière significative à la croissance du marché du contrôle des infections dans le secteur hospitalier.

Sur la base des canaux de distribution, le marché des vêtements médicaux est segmenté en appels d’offres directs, vente au détail, distributeurs tiers et autres. En 2020, les ventes directes domineront le marché, avec des revenus de ventes directes élevés, une forte influence sur le marché et une croissance rapide.

Méthodologie de recherche :

Des approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille mondiale du vêtement médical européen

Pour une liste complète des acteurs fonctionnels et pertinents fournissant des vêtements médicaux européens, diverses normes de classification de l’industrie telles que NAICS, ICB, SIC sont suivies de près pour explorer les régions importantes.

Après cela, des tests de validation approfondis ont été effectués pour atteindre les acteurs les plus pertinents, en particulier la gamme de produits propriétaires, à savoir les vêtements médicaux européens.

Prioriser la liste par génération de revenus à l’aide de bases de données payantes comme Factiva, Bloomberg, etc. selon les derniers rapports.

Enfin, un questionnaire a été spécifiquement configuré et conçu pour répondre à tous les besoins de collecte de données brutes après rendez-vous. Cela nous aide à collecter des données sur les revenus des joueurs, les gains, les produits, la croissance, etc.

Casi el 80 % de los datos se recopilan a través de medios primarios y la validación adicional se realiza a través de una variedad de fuentes secundarias, incluidos los reguladores, el Banco Mundial, asociaciones, sitios web de empresas, informes anuales, comunicados de prensa et de plus.

Quelques sujets importants pour les parties prenantes et les professionnels afin d’élargir leur position sur le marché européen des vêtements médicaux :

Q 1. Quelles régions offrent les portes ouvertes les plus intéressantes sur le marché d’ici 2022 ?

Q 2. Quelle est la menace commerciale et l’impact du dernier scénario sur la croissance et les estimations du marché ?

Q 3. Quels pourraient être les scénarios les plus inspirants et à la croissance la plus rapide pour les introductions sportives européennes de vêtements médicaux par application, type et région ?

Q 4. Quels segments du marché européen des vêtements médicaux recevront le plus d’attention en 2022 et au-delà ?

Q 5. Quels sont les principaux acteurs qui affrontent et développent le marché européen du vêtement médical ?

Analyse PESTLE du marché européen des vêtements médicaux

Politique (politique politique et stabilité et commerce, finances et impôts

politique)

Économie (taux d’intérêt, emploi ou chômage, matières premières

coûts et taux de change)

Société (changements dans la démographie des ménages, niveaux d’éducation, tendances culturelles,

Changements d’attitude et changements de style de vie)

Technologie (évolution de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

Et développement)

Juridique (droit du travail, droit de la consommation, santé et sécurité, droit international

et réglementations et restrictions commerciales)

Le rapport sur le marché européen des vêtements médicaux – perspectives et prévisions résume les résultats de recherche généraux suivants

– Analyse de l’environnement macroéconomique général

– les tendances de dépenses et de distribution

– Identifier les menaces et les opportunités potentielles en examinant les politiques gouvernementales et réglementaires, le cas échéant.

– Découvrez les forces et les faiblesses de la concurrence, corrélez leurs profils, empreintes géographiques et pénétration du marché.

– Faits saillants régionaux et dynamique du marché [facteurs de croissance, contraintes et opportunités]

– Performance des catégories individuelles et changements de clientèle

Les résultats préliminaires du marché européen des vêtements médicaux sont résumés – Perspectives mondiales et marché des prévisions fournies par plus de 40 entreprises de vente au détail et de consommation de 18 juridictions / pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine.

– Regarder vers l’avenir

Merci d’avoir lu cet article; Vous pouvez également obtenir des sections de chapitre distinctes ou des versions de rapport par régions, telles que l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.